中国新农科建设宣言——《安吉共识》

人民网安吉6月28日电 今天，全国涉农高校的百余位书记校长和农林教育专家齐聚浙江安吉余村，共商新时代中国高等农林教育发展大计，在“绿水青山就是金山银山”理念诞生地， 共同发布“安吉共识——中国新农科建设宣言”。

我们的共识：新时代新使命要求高等农林教育必须创新发展

没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。新时代对高等农林教育提出了前所未有的重要使命。打赢脱贫攻坚战，高等农林教育责无旁贷；实施乡村振兴战略，高等农林教育重任在肩；推进生态文明建设，高等农林教育义不容辞； 打造美丽幸福中国，高等农林教育大有作为。面对农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新要求，面对全球科技革命和产业变革奔腾而至的新浪潮，面对农林教育发展的深层次问题与严峻挑战，迫切需要中国高等农林教育以时不我待的使命感紧迫感锐意改革，加快建设新农科，为更加有效保障粮食安全，更加有效服务乡村治理和乡村文化建设， 更加有效保证人民群众营养健康，更加有效促进人与自然的和谐共生，着力培养农业现代化的领跑者、乡村振兴的引领者、美丽中国的建设者，为打造天蓝山青水净、食品安全、 生活恬静的美丽幸福中国做出历史性的新贡献。

我们的任务：新农业新乡村新农民新生态建设必须发展新农科

面向新农业。新农业是确保国家粮食安全之业，更是三产融合之业、绿色发展之业。新农科建设要致力于促进农业产业体系、生产体系、经营体系转型升级，优化学科专业结构，重塑农业教育链、拓展农业产业链、提升农业价值链， 推动我国由农业大国向农业强国跨越。

面向新乡村。新乡村是农业生产之地，更是产业兴旺之地、生态宜居之地。新农科建设要致力于促进乡村产业发展， 服务城乡融合和乡村治理，把高校的人才、智力和科技资源辐射到广阔农村，促进乡村成为安居乐业的美好家园。

面向新农民。新农民是健康食品和原材料生产者，更是现代产业经营者、美丽乡村守护者。新农科要致力于服务农业新型经营主体发展，融合现代科技和管理知识，培育新型职业农民，助推乡村人才振兴。

面向新生态。新生态是人与自然和谐共生的命运共同体， 更是经济社会发展的新的生产力。新农科建设要致力于服务 山水林田湖草系统治理，树立和践行“绿水青山就是金山银 山”的理念，提升生态成长力，助力美丽中国建设。

我们的目标：扎根中国大地掀起高等农林教育的质量革命

开改革发展新路。开创农林教育新格局，走融合发展之路，打破固有学科边界，破除原有专业壁垒，推进农工、农理、农医、农文深度交叉融合创新发展，综合性高校要发挥学科综合优势支持支撑涉农专业发展，农林高校要实现以农林为特色优势的多科性协调协同发展。创多元发展之路，服务国家粮食安全、农业绿色生产、生态可持续发展，以需求的多元化推进发展的差异化特色化，构建灵活的教育体系和科学的评价体系，推进人才培养从同构化向多样化转变，实现多类型多层次发展。探协同发展之路，创建产学研合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的“旋转门”，推动建设每省“一校一所”联盟、农科教合作育人基地，推进人才培养链与产业链对接融合、教育资源与科研资源紧密整合。 举全国涉农高校人才培养和科技服务之力助力脱贫攻坚和乡村振兴，汇聚起新时代新农业新乡村新农民新生态发展的磅礴力量。

育卓越农林新才。打造人才培养新模式，实施卓越农林人才教育培养计划升级版。对接农业创新发展新要求，着力提升学生的创新意识、创新能力和科研素养，培养一批高层次、高水平、国际化的创新型农林人才；对接乡村一二三产业融合发展新要求，着力提升学生综合实践能力，培养一批多学科背景、高素质的复合应用型农林人才；对接现代职业农民素养发展新要求，着力提升学生生产技能和经营管理能力，培养一批爱农业、懂技术、善经营的下得去、留得住、 离不开的实用技能型农林人才，培育领军型职业农民。激励青年学子在农业农村广阔天地建功立业，为乡村振兴和生态文明建设注入源源不断的青春力量。

树农林教育新标。构建农林教育质量新标准，建设“金专”，基于农林产业发展前沿、基于生产生活生态多维度服务、基于新兴交叉跨界融合科技发展，优化增量，主动布局新兴农科专业，服务智能农业、休闲农业、森林康养、生态修复等新产业新业态发展；调整存量，用生物技术、信息技术、工程技术等现代科学技术改造提升现有涉农专业，加速推进农林专业供给侧改革。建设“金课”，基于农林实际问题、基于农林产业案例、基于科学技术前沿，开发新时代农林优质课程资源，创新以学生发展为中心的教育教学方法， 推进农林教育教学与信息技术深度融合，提升农林课程的高阶性、创新性和挑战度。建设“高地”，构建校内实践教学基地与校外实习基地协同联动的实践教学平台，建设一批区域性共建共享农林实践教学基地，让农林教育走下“黑板”、走出教室、走进山水林田湖草，补齐农林教育实践短板。建设一批农林类一流专业、一流课程和一流实践基地，倾心打造高等农林教育“质量中国”品牌。

我们的责任：为世界高等农林教育发展贡献中国方案

不忘初心、牢记使命，扎根中国大地办好高等农林教育，倾心倾力服务中国农业农村现代化和中华民族伟大复兴事 业，是新时代中国高等教育肩负的庄严神圣使命。同时，作为世界农业大国、第一人口大国、第一发展中大国、第一高教大国，中国高等农林教育可以为解决全球粮食安全，农业农村发展，生态可持续发展，为服务人类命运共同体，共建美丽地球村贡献中国智慧、提供中国方案。这既是中国高等教育的责任担当，也是中国高等教育的世界情怀。

中国强，农业必须强；中国美，乡村必须美；中国富，农民必须富。中国实现现代化，农业农村必须实现现代化。

中国新农科建设，我们从安吉出发！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)