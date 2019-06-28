中国地质大学（北京）校长孙友宏：艰苦朴素 求真务实 开启崭新征途第一课

中国地质大学（北京）校长 孙友宏（中国地质大学（北京）/供图）

人民网北京6月28日电 中国地质大学（北京）2019年毕业典礼暨学位授予仪式6月20日在该校举行，该校校长孙友宏在典礼上对顺利完成学业的毕业生寄语：在这里，我有八个字要嘱托给你们，这八个字是你们早已熟记于心的校训，也是我们地大人代代相传的信条——艰苦朴素，求真务实。

孙友宏题为《艰苦朴素 求真务实 开启崭新征途第一课》的演讲全文内容如下——

亲爱的毕业生同学们，尊敬的各位老师、毕业生家长和亲友们：

大家上午好！

今天我们齐聚一堂，隆重举行我校2019届毕业典礼暨学位授予仪式。在此，我代表马俊杰书记及全校教职员工，向你们表示最热烈的祝贺和衷心的祝福！向默默耕耘、悉心指导你们的各位老师、向始终关注和支持着你们成长、成才的各位家长表示最崇高的敬意和衷心的感谢！

今天是我来地大工作的3个月零5天，来校时间虽短，但地大人的热情让我很快融入了这个集体。还记得初来之际，曾被大家以不同寻常的方式顶上了知乎热搜，虽然有些“受宠若惊”，但我却很高兴能从中加深对你们的了解，看到了你们率真可爱的一面，感受到了你们对学校最深沉的爱，和对我最坦诚的鞭策。作为我到校以来欢送的第一批毕业生，你们注定会给我留下更深刻的印象，看到你们的成长，让我感到振奋，对学校未来的发展充满信心和动力。

几年来，清晨的夏日广场上，有你们晨读的朗朗书声；深夜的自习室里，有你们埋头苦读的坚持；午夜的实验室里，有你们通宵达旦的钻研；四月的春季运动会上，有你们释放的激情; 八月的长城脚下，有你们走队列、踢正步的飒爽英姿；北戴河、周口店实习基地，有你们挥洒的青春和汗水。你们参加学科竞赛、社团活动、志愿服务、社会实践，以及各类文体活动中屡创佳绩。你们手不释卷、只争朝夕，在学术研究上崭露头角，在各类比赛中拔得头筹。你们顺利完成了“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、亚洲文明对话大会等国家大型会议志愿服务，10041552班荣获北京高校“十佳示范班集体”荣誉称号，水环学院S16-2党支部获评全国百个研究生样板支部。可谓是“俱往矣，数风流人物，还看今朝。”

你们的这些经历，虽然我还没来得及参与其中，但每每想到你们成长的轨迹，总能让我心潮澎湃、倍感年轻。正是这些已经掩映在光阴里的故事，让你们体会到了什么是爱，什么是责任，什么是奋斗的青春，什么是步履不停的成长。经过岁月的积淀，经过时间的打磨，这些都会深深地融入你们的血脉，浸润你们的灵魂，慢慢变成你们身上永远磨灭不去的青春印记、地大印记。

早在新中国成立之初，百事待举、百废待兴，地大就开始了它为新中国培养地质人才的使命。六十七年的时间里，虽然历经校址变迁，但为祖国培养人才的精神从未中断，发展国家地质事业的初心从未改变。一批又一批和你们一样的优秀学子从母校走向社会，成为国之栋梁。近年来，学校不断地拓宽办学格局和视野，加强学科建设，竭力争取各类办学资源，优化学科生态系统，推进师资队伍建设，不断提升学校的凝聚力和竞争力，把握时代发展的潮流，培养造就名师和人才，建设世界一流大学。母校与你们一样，数十年如一日坚守初心，绵绵用力，久久为功。

同学们，一生总会记住几个夏天，毕业就是其中一个。这是你们大学时代的最后一课，也是开启崭新征途的第一课。在这里，我有八个字要嘱托给你们，这八个字是你们早已熟记于心的校训，也是我们地大人代代相传的信条——艰苦朴素，求真务实。

一要做不畏艰苦、敢于吃苦的先行者。我校建立的初衷就是服务国家发展的需要。六十七载匆匆流逝，学校的命运也一直与国家休戚相关、血脉交融。作为一所以地球科学为特色的高等学府，学校的特征决定了我们必须到野外去，到艰苦的环境中去，到祖国和人民最需要的地方去。希望同学们要不畏艰难困苦、敢于吃苦耐劳，在实践的熔炉中增长见识、砥砺品质，勇攀科学和人生的高峰，努力成为可堪大用、能负重任的栋梁之才。

二要做心怀朴素、捍卫信仰的主力军。青年强则国强。一个富有智慧和远见的民族，总是把信任和期待的目光投向青年。希望同学们能保持朴素无华的本色，言行诚实，永做真人，敢于肩负使命、攻坚克难，勇于传承地大精神，像你们的历届学长学姐们一样，用自己的聪明才智为国家的强盛、为人民的福祉、为中华民族的复兴贡献自己的一份绵薄之力。

三要做追求真理、不断学习的排头兵。毕业不是学习的终结，而应该是新一轮求真的开始。在未来走向社会的道路上，你们将会遇到没有试卷的考试，面对更为艰难的考验。希望同学们永远保持认真学习的态度和思考的热情，见贤思齐、闻过则喜，不断探求新知、追求真理。国家的发展为我们提供了广阔而不平凡的舞台，我们更要时刻充满希望、时刻为未来准备着，成就自己的理想和事业。把自己的梦想融入中国梦，创造出更大的人生价值。

四要做脚踏实地、知行合一的实干家。要想把梦想变为现实，没有捷径可行。只有认认真真地做好每一件小事，踏踏实实地干好每一件实事，一步一个脚印、一棒接着一棒，才能够积跬步以至千里，积小流以成江海。在今后的日子里，希望同学们做到不好高骛远，也不畏缩不前；不羁于过往，也不忧于将来。不要怕从最基层做起，学会在困难中诚实为人、踏实做事，明大德、守公德、严私德。

“艰苦朴素、求真务实”，从你们踏入地大校门的时候，这句话就印在你们的文化衫上，如今你们穿上“我的地大”毕业衫，也希望这条校训永远镌刻在你们的心中。

同学们，不要忘记地铁13号线是你们回家的路，五道口地铁站是你们安置回忆的站点，成府路口西是你们家的站牌，学院路29号的大门将永远为你们敞开。希望你们珍视“地大人”这个称号。你们是母校的名片，我相信你们会永远为此骄傲，永远满怀无限的希望，战胜一切疲劳和寒冷；永远心存火焰般的热情，攀上层层山峰。做志存高远、锐意创新的地大人，做艰苦朴素、求真务实的地大人。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。

奋斗的青春将从这里扬帆启航，青春的梦想将从这里展翅翱翔。今天之后，无论是在母校继续深造，或是扬帆远行，我都希望你们能再一次用心感受我们的校园。再走一次主马路，再去夏日广场参加一次活动，再在综合楼听一次课，再去摇篮石前留一次合影，再去科研楼上一次自习，再在傍晚六点钟的时候听一次地大广播，再去十七楼楼前等一次“女神”，再向自己最尊敬的老师说一声再见，再去食堂回味一下地大的味道，今天中午的毕业午餐，会让你们记得母校的用心。

言短意长，情深难尽。同学们，毕业是一段故事的结束，也是另一段成长的开始。

同学们，请记得母校对你们的眷念，记得常回家看看！祝福大家前程似锦、一帆风顺！

谢谢！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)