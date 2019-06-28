北京交通大学校长王稼琼：传承交大精神，做一生交大人

北京交通大学校长 王稼琼（北京交通大学/供图）

人民网北京6月28日电 北京交通大学2019年（本硕博）毕业典礼于 6月22日在该校举行，该校校长王稼琼在典礼上对顺利完成学业的3133名本科生、4537名硕士生、409名博士生寄语：希望你们传承交大人知行合一的实干精神、知情图报的感恩精神、无私奉献的爱国精神，永做交大人。

王稼琼题为《传承交大精神，做一生交大人》的演讲全文内容如下——

各位来宾、各位老师、各位家长，

2019届的全体毕业生同学们：

今天是交大的节日。我们在这里隆重举行北京交通大学2019年毕业典礼暨学位授予仪式。在这感恩和祝福的时刻,我看到了前来参加典礼的各位家长朋友,特别感谢你们的信任,把这么优秀的孩子送来交大,并与我们共同见证孩子的成长。我看到了为同学们成长辛勤付出的各位教职员工,你们的努力撑起了交大的这片天地。最为特别的是，我向今天典礼的主角儿，2019届的全体毕业生同学们，致以最热烈的祝贺和最美好的祝福。

今天，来自世界各地的3133名本科生、4537名硕士生、409名博士生，圆满完成学业，开启人生新的篇章。我们高兴地看到，毕业的本科生中，一半以上的同学将到海内外院校继续深造，还有一大批同学深入基层、服务西部、自主创业、参军入伍，同学们践行交大传统，服务国家所需，投身教育强国、科技强国、交通强国和“一带一路”建设的主战场。此时此刻，母校欣慰大家学业有成，盼望每位毕业生前程似锦，也尊重同学们的个性选择——无论你是搏击商海还是钻研学问，无论你是远渡重洋还是扎根基层，无论你像机电学院孔涛学长那样成为“非洲酋长”还是像语传学院学长那样变身“网络达人”，你们都是母校的骄傲，都承载着母校的爱与希望！

你们中的大多数人，在红果园经历了三年、四年，甚至更多的时光，你们亲历了母校120年校庆的喜悦、也经历过那次特殊灾难的磨练。红果园中的酸甜苦辣成就了更好的你们，也在你们身上永久打上了交通大学的烙印。我离开交大11年后重返母校工作，最近我一直在思考，这些年交大留在我身上的烙印和特征究竟有哪些？哪些交大的精神和品质是需要传承下去的？在你们即将离开母校或者是进入新的学习工作阶段的时刻，我结合一些体会尝试着归纳一下。希望你们从今天起，传承交大精神，永做交大人。

首先，希望你们传承交大人知行合一的实干精神。知行合一，自明代王阳明提出之后，一直是人们不懈追求的理想境界。在知行校训的指引下，交大人求真务实、质朴勤勉，积淀出宝贵的务实苦干的精神，这是交大人最为宝贵的和最值得传承的精神品质。我们的老师在青藏线上顶着严寒和高原反应做系统测试，我们的老师在京沪线上扛着100多斤重的钢板来回穿梭做实验，还有我们的老师为了上好一门课精心准备一千多页的PPT……在你们的大学生活中，务实苦干精神的养成也是重要的一课，军训不走过场、月考杜绝“水过”；测试数据通宵达旦、论文盲审惊心动魄；大家焊电路、测井盖、数车流、做“课设”……这些经历都将凝聚出知行合一的精神品质，必将在你们今后的人生中，显露出无上的价值。

同学们记住，顺境和逆境都是相对的和相辅相成的，无论处于何种境遇，不能总期待自己成为那只最幸运的“锦鲤”，不能总渴望靠一通“神仙操作”找到成功的捷径。“道虽远，不行不至,事虽小，不为不成”。希望你们把“知行”校训作为前行路上的指引，把知行合一作为我们交大人共同的精神品质，既以梦为马、仰望星空，又脚踏实地、埋头苦干，做担当有为的实干家，用奋斗书写新时代的人生华章！

希望你们传承交大人知情图报的感恩精神。“落其实者思其树，引其流者怀其源”，校园中无处不在的“思源”两字，时刻提醒我们常怀感恩之心。几天前，我看到了经管学院彝族毕业生阿卢沙布同学的一封信，他在信上说：“交大教育了我，培养了我，给了我人生的自信，让我学会追寻自己的理想，所以特别希望把自己获得的这些帮助和关爱分享给别人，去鼓舞更多的人”。阿卢沙布同学虽然通过了邮储银行总行的面试，但他毅然选择回到自己出生的四川省大凉山，做一名基层选调生，去服务大山、回报大山。我还了解到，你们中的许多人，都有着同样的想法或行动，这样的感恩精神，让人动容。

作为思源楼前成长起来的交大人，希望你们今天能对父母和老师再说一声“爱您”，对同窗好友再道一声“珍重”，对宿管阿姨、食堂大姐、保安小哥、环卫大叔再讲一声“辛苦”。并且希望你们把这份情感带到今后的工作和生活中，无论面对诗情画意还是暴风骤雨，都能心怀感恩与包容，记得他人的帮助与指引，秉承一份真性情，去理解生活、去善待人生。

希望你们传承交大人无私奉献的爱国精神。我们的母校，诞生于民族危亡之时，跃进在铁路这条“国家命脉”之上，爱国荣校的传统，与生俱来、薪火相传。茅以升先生从民族大义出发，亲手炸毁自己建成的钱塘江桥；王梦恕院士将全部心血贡献给了祖国的隧道和地下工程事业；宁滨院士终其一生，都在为我国列车控制系统的自主可控而不懈努力。无数的交大先辈、大师巨擘，用自己的行动，诠释了交大人的爱国精神。

在学校的日子，你们也以五·四的火炬、一二·九的歌声，“一带一路”峰会的志愿服务和《中国很赞》手指舞等方式，表达自己对国家的热爱。你们身处“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，希望你们始终保有赤诚的爱国之心，主动担起新时代交大人的报国使命，将个人前途与社会进步、国家发展的大势结合起来，在国家受制于人的领域中努力求索，在攸关国计民生的行业中建功立业，以青春之我，成就青春中国。

同学们，从明天起，你们将陆续离开学校，以后你们会常常想起母校，想起红果园秋天的银杏、春天的花；思东的玉兰、明湖的鸭；想起芳华园的红果、益民的瓜；小树林的舞步和身边的TA。在这些美好回忆的背后，也希望你们永远记住和不断践行这所百年老校所传承给你们的永远不可磨灭的交大精神。

亲爱的同学们，无论何时，当你想回母校看一看、坐一坐，母校都会张开双臂，用温暖的怀抱，迎接你的归来。在她的眼里，每一个得意的、失意的、快乐的、悲伤的、蓬勃的、沧桑的、闪光的、平凡的你，都是她的孩子，都是一生的交大人！

最后，祝全体毕业生一帆风顺，前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)