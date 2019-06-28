第十九届中国教育信息化创新与发展论坛举行

第十九届中国教育信息化创新与发展论坛现场 （活动方供图）

人民网讯 第十九届中国教育信息化创新与发展论坛近日在烟台举行，论坛主题为“智慧赋能﹒变革创新——以教育信息化推进教育现代化”，探索教育部门的智能化服务方法和教育信息化未来的发展方向。中国教育发展战略学会常务副会长兼秘书长韩民提出，要深入推进人工智能与教育的深度融合，充分发挥人工智能的优势，走好未来智能教育发展之路，为加快推进教育现代化，推进教育强国，办好人民满意的教育提供坚实的支撑。

教育部教育管理信息中心主任李建聪指出，当前我国教育信息化战线要认真贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》，以信息技术为支撑，在创新人才培养模式，改革教育教学方法，提升教育治理能力，构建智能化、网络化、个性化、终身化的教育体系等方面着力，积极推进教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，为实现我国教育现代化提供重要动力和有力支撑。

国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，基于大数据挖掘进行学术人才评价的优势是：提前预测，发现人才；多维分析，确认人才；记录过程，跟踪人才；公平判定，辨识人才。学术人才评价要从精细化管理的角度去实施，利用大数据挖掘系统自动判断，避免人为的道德因素影响客观评价。

签约仪式现场 （活动方供图）

论坛上，中国网络安全审查技术与认证中心和教育部教育管理信息中心共同启动了“教育系统网络安全保障专业人员ECSP培训签约仪式”。

教育信息化领域专家和学者、教育行政部门主管领导、各省教育厅信息中心主任、学校校长、信息技术教师以及国内外企业代表近1200人出席了活动。据悉，在接下来的两天内，论坛将围绕人工智能与虚拟现实、互联网+教育服务、高等院校智慧校园构建与应用、智能制造与产教融合、信息素养与创新能力提升、信息技术引领中小学教与学方式变革、教育网络信息安全等议题开设分论坛。论坛同期举办“2019年全国教育信息化应用成果展示交流活动”，集结知名教育信息化企业，让与会者近距离接触最前沿的技术产品和解决方案。

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)