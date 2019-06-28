长安大学校长沙爱民：勇做新时代奋斗的追梦人

长安大学校长 沙爱民（长安大学/供图）

人民网北京6月28日电 长安大学2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式 6月22日在该校举行，该校校长沙爱民在典礼上对顺利完成学业的本科生寄语——同学们，请记住：有家国情怀、有时代担当、有过硬本领的人，才是新时代奋斗的追梦人。

沙爱民题为《勇做新时代奋斗的追梦人》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们，各位老师、各位家长朋友们：

大家上午好！

今天，我们在渭水校区隆重举行2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证同学们从长安大学出发，开启新的人生之旅。我代表学校全体师生员工，向你们表示最热烈的祝贺！向悉心培养你们的广大教职工和辛勤抚育你们的父母家人表示最诚挚的感谢！

四年前，你们因一纸印有“清风拂渭水，明月满长安”的录取通知书，满怀豪情地来到渭水河畔的长安大学，在这里追梦筑梦圆梦。

四年来，你们有欢笑，也有泪水，有收获，也有迷茫，有感动，也有“吐槽”。你们和长安大学同呼吸共命运，结成了密不可分的命运共同体。学校首批进入“世界一流学科建设高校”，启动新的校园规划，建设重大科研平台和智慧教室，调整和优化学科专业结构，改革人才培养模式，实施科研倍增计划，新建风雨操场，加装宿舍空调等等，学校所做的这一切，都是想为你们搭建实现梦想的广阔舞台，构筑追求卓越的精神家园，为同学们飞得更高、走得更远打下良好基础。

你们当中，有汽车学院李丹彤、刘峥、苏越、郝悦、何佳颖、李静文同宿舍六位同学全部保研或考研至同济大学、中国科学技术大学等国内一流大学的“美女学霸”，有刘家成、韦天一、李昭这样在科创赛事中尽显专业技能的创新之星；有麻东这样的世界健美操锦标赛冠军；有陈小洁、王志新、李翌、孙凌志、张心怡这样的校园明星；有曾庆明、雷维维这样成功捐献造血干细胞的爱心大使；有夏天晗、王雅琪这样扎根基层的奉献之星。你们在座的每一位，都是长安大学璀璨星空中独一无二的星星，必将带着母校的期盼和祝福照亮世界每一个角落，打造长安大学人世界级“金名片”，擦亮长安大学公路交通、国土资源、城乡建设三大金字招牌。

你们让母校充满青春活力，你们为母校蓬勃发展贡献了青春力量，母校以你们为骄傲，母校感谢你们，母校永远爱你们！

同学们在成长，学校在发展，国家也在快速前进。走过改革开放40周年，迎来新中国成立70周年，你们身处近代以来前所未有的伟大新时代，也面临诸如中美贸易摩擦等各种风险挑战，使命更光荣、任务更艰巨，唯有奋斗者能乘势而上、勇立潮头。置身于伟大新时代，如何成为新时代奋斗的追梦人，这是大家都应该思考的问题。

家是最小的国，国是千万家。建校68年来，一代代长安大学人把小我融入大我、接续奋斗、矢志报国，用实际行动谱写了一首首爱国奋斗的交响曲。我校校友、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科秉持着对人民、对国家负责的信念，舍小家顾大家，长期奋战在港珠澳大桥建设一线，攻克桥梁史上一道道难关，创造交通建设领域一个个奇迹。港珠澳大桥通车后，苏权科一刻也不停歇，随即投入到大桥智慧运营维护中，通过新一代人工智能技术和大数据用好管好大桥，加速把港珠澳大桥工程建设和智慧运营的关键技术转化为行业标准和规范，为世界提供中国标准。他接受采访时说过：“1840年，鸦片战争在伶仃洋上打响，在伶仃洋上建桥除了逼着工程师技术创新之外，也是争一口气，我们建桥不要输给外国人！”这就是我们长安大学人所追求的家国情怀和理想信念。同学们，希望你们心怀家国，志存天下， 以一生的真情投入、一辈子的顽强奋斗来彰显家国情怀，与人民同呼吸，与时代共进步，在祖国广袤的大地上谱写人生精彩华章。

时代呼唤担当，有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就。长安大学人历来敢于善于站在服务和引领行业发展的时代潮头，争做时代先锋。我校顾安全教授致力于岩土力学研究50余载，他创立的尾矿坝设计规程，打破了苏美计算理论框架，被定名为“顾安全公式”。今年，80多岁高龄的顾安全教授被授予“中国交通教育终身成就奖”，这既是对他本人为中国交通教育事业发展做出卓越贡献的肯定，更是对长安大学人拼搏奋进、勇担时代重任的认可。新时期，我校杰出校友中国科学院曹军骥研究员、范一中研究员等肩负起时代赋予的新使命，分别在气溶胶、“悟空号”暗物质粒子探测卫星等领域做出了突出贡献，彰显了新时代长安大学人的使命担当。同学们，希望你们珍惜韶华，在担当中历练，在尽责中成长，在改革创新中释放青春活力和智慧，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中努力奔跑，在最美的年纪绽放最美的自己。

广阔的舞台需要有过硬的本领。当今时代，新技术新模式新业态层出不穷，知识更新不断加速，社会分工日益细化，这既为你们施展才华、实现抱负提供了广阔舞台，也对你们的能力素质提出了新的更高要求。今年3月，我校张勤教授研究团队利用自主研发的高精度北斗监测系统，提前2天对甘肃省永靖县滑坡发出黄色预警，避免了人员伤亡。他能够成功预警灾害，源于掌握了关键核心技术和扎实的专业技能，能够有效解决地质灾害领域新问题。

同学们，希望你们心无旁骛，苦练内功，在学习中增长知识、锻炼品格，在工作中增长才干、练就本领，以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家。

同学们，请记住：有家国情怀、有时代担当、有过硬本领的人，才是新时代奋斗的追梦人。衷心期望同学们不忘初心，牢记使命，砥砺“风雨浸衣骨更硬”的顽强斗志，激发“快马加鞭未下鞍”的奋进勇气，在逆境中勇担重任、勇克难关、勇斗风险，在困难中磨砺意志、坚定信念、锤炼本领，在勇担当、善作为中创造无愧于时代的新业绩。

亲爱的同学们，今天的短暂分别，是为了明天更好的相聚。这些日子，我在学校官微上看到了专属MV《写给长大》，深切感受到了你们对母校的不舍、对师长的不舍、对同学的不舍，正如一名同学留言说：“爱你，长大，我会更加珍惜在这里的每一分每一秒！”

亲爱的同学们，不管你们未来身在何处，母校永远是你们坚强的后盾和温暖的家，记得常回家看看！

一路引吭高歌、一路风雨兼程，一路砥砺奔跑，母校期待与你们一起续写新时代最辉煌的新篇章。

最后，衷心祝愿同学们前程似锦，一帆风顺，一生快乐！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)