大连海事大学校长孙玉清：做新时代的航海家

大连海事大学校长 孙玉清（大连海事大学/供图）

人民网北京6月28日电 大连海事大学2019届毕业典礼于 6月27日在该校举行，该校校长孙玉清在典礼上对顺利完成学业的3980名本科生和1417名研究生寄语：你们是交通强国、海洋强国的建设者和接班人。面对时代呼唤，希望同学们带着海大赋予你们的蓝色基因，接过历史的接力棒，初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前，努力成为新时代的“航海家”。

孙玉清题为《做新时代的航海家》的演讲全文内容如下——

尊敬的各位家长、各位老师,

亲爱的同学们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行大连海事大学2019届学生毕业典礼，共同见证3980名本科生和1417名研究生圆满完成学业，开启新的人生征程。在此，我代表学校，向全体毕业生表示热烈的祝贺！向为你们成长成才付出努力和辛苦的家人、老师们表示最崇高的敬意和最衷心的感谢！每当这个时候，都令人心潮澎湃，令人振奋，令人激动。

六月的海大，校庆季、毕业季、校友返校季交织在一起，绘出了一幅花团锦簇、绚丽多彩的靓丽景色。这是令人振奋的六月，我们成功举办了中国高等航海教育暨大连海事大学建校110周年纪念活动，各级领导、社会各界对学校给予了高度关注。百十海大，向海图强，正在向世界一流海事大学建设目标坚定前行。这是令人感动的六月，我们感动于曲建武教授的教育情怀，他将所获全部奖金捐出设立励志基金，他想为学生做得再多一些。我们感动于以王杰民勋爵阁下为代表的校友对母校的深厚情谊，王杰民同学说“我要在我上过课的地方，为母校建一座现代化的国际海事科技中心”。我们感动于纪念活动时海大学子的优秀品质，瓢泼大雨来临之际，仍风貌不改、秩序井然，更感动于志愿者们的默默奉献，奔波忙碌中仍热情不减、干劲不松。这是我们有共同收获的六月，你们拿到了奋斗若干年后才得到的毕业证书，学士、硕士、博士学位证书；你们得到了老师的谆谆教导和殷殷嘱托；更收获了最真挚的同窗情、校友谊。之于学校更是满园桃李芬芳，这次校庆自发回校的就有3500余名各届校友，而今天仪式过后，学校又收获了新一批校友，你们将与海大同心、同向、同行。你们未来的表现，就是海大的声誉所托。

感谢同学们，选择和融入了海大。你们在最美的青春年华里不懈奋斗，变得越来越成熟、越来越自信，在海大校园里实现了人生价值的增加。你们当中的罗兵同学，从大山里走出来求学，自立自强、拼搏进取，被推免至西湖大学进行硕博连读；你们当中的车奔同学，在科研道路上精益求精、勇于创新，成为全国唯一加入华为最顶尖研发部门的本科生；你们当中的赵彤彤同学，硕士学习期间发表论文11篇，其中SCI论文3篇，申请专利超过40项，破格以硕士身份加入百度L4无人驾驶团队。你们当中，有1000名左右本科生考取了研究生，170多名同学选择到国外深造，更多的同学找到了自己心仪的工作，用结果证明了自己的努力。此刻，第21届18名研究生支教团成员，已经整装待发；200多名航海类专业毕业生，正航行在茫茫大海，他们用不同的方式，践行着海大人的爱国情、强国志、报国行。这些，让我们深感欣慰和自豪！

感谢同学们，见证和成就了海大。这几年，是学校锚定初心、开启新征程的重要历史阶段。学校获批国家“双一流”建设高校，迈上新的发展阶段；交通运输部和国防科工局签署共建协议，学校进入国防特色高校建设行列；第五次党代会胜利召开，进一步明确了世界一流海事大学奋斗目标和发展方略；“育鹏”轮交付运营，凌南路初步实现封闭管理，学校办学条件进一步改善，等等。我们全力建设海大、发展海大，就是为了给你们提供一个更广阔、更壮丽的舞台，让你们的奋斗之路走得更自信、更有底气。因为，你们就是海大，海大就是你们！

就在校庆期间，我们在学校正门竖起了“航海家的摇篮”的闪亮名牌。这是110年来，一代代海大人爱国奉献、投身行业为学校赢得的美誉。我们在这个时候再次郑重地竖起这块牌子，既是对学校办学传统和特色的展示，更是对学校办学定位的一种宣示。“航海家”，在历史上是一种神圣的职业，他们精于航海、以海上探险为生，他们是不畏艰难、勇涉险滩的英雄，是拥抱深蓝、探知未来的象征。大航海时代的航海家们，更是开启了世界大变局，推动了人类文明的进步。时至今日，“航海家”已不单单是一种职业，他更多是代表一种精神、一种传承、一种文化、一种文明。

同学们，新时代是一个伟大的时代。你们是交通强国、海洋强国的建设者和接班人。面对时代呼唤，希望同学们带着海大赋予你们的蓝色基因，接过历史的接力棒，初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前，努力成为新时代的“航海家”。

新时代的航海家，要信念坚定、矢志报国。航海无界，但航海家有自己的国度。历史上的航海家，无论是哥伦布、达伽马、麦哲伦，还是明朝的郑和，无不是在为自己国家的利益而航行，这是航海家的本分、更是航海家的使命。爱国是海大人不变的精神底色和价值追求，百十年来，海大人始终与民族同呼吸、与国家共进退，用实际行动践行爱国主义精神。未来道路上，你们每个人的职业选择可能都不一样、人生目标也不尽相同。但不管从事任何职业，希望你们将个人发展与民族复兴伟业紧密相连，把个人的小我融入祖国的大我、人民的大我，永葆爱国热情和奋斗激情，在祖国最需要的地方闪耀青春光彩。

新时代的航海家，要不畏风雨、搏击风浪。航海家之所以赢得尊重和赞誉，关键在于他们面对狂风巨浪时能够从容应对，用过硬的本领去征服所面对的一切。前进道路上，不管是国家的发展，还是个人的发展，都不可能一帆风顺，我们会遇到各种艰难险阻甚至惊涛骇浪。但中华民族历经苦难，依然屹立在这；海大人历经坎坷，也从未退缩。这是我们的民族精神和历史担当所在。希望同学们砥砺顽强意志，练就过硬本领，去经风雨、斗巨浪，在劈波斩浪中开拓前行，努力成为能担当民族复兴大任的时代新人。

新时代的航海家，要开拓前行、探知未来。认识海洋、开发海洋、经略海洋，拓展蓝色空间，是新时代航海家应有的蓝色梦想。特别是智能航海为学校的战略发展开启新的机遇和空间，或许在不久的将来对大家的发展也会带来调整和挑战，无论你们选择继续深造，还是到工作一线，希望你们在最富有朝气、最富有梦想的年龄，不要禁锢自己的思维，始终葆有开放的理念、对未知事物的渴求，勇敢地去开拓、去创新、去尝试，在探究行业发展规律、攻克关键核心技术中有所作为，在创新创造中探索人类的未知和未来，做走在时代前列的奋进者、开拓者。

新时代的航海家，要同舟共济、豁达前行。航海征途，有顺风也会有逆流，百舸争流，有快有慢，这是自然规律。人的职业发展也是如此，毕业后你们会发现，有些同学冲的很快，几年之内就有了一个很好的职位和收入；有的则厚积薄发，前面沉淀时间可能会多一些。这都是正常的。希望你们把视野放远、把胸襟放宽，保持“风物长宜放眼量”的气度，不要过于计较一时得失、一事成败，团结周围一切可以团结的力量，坚信付出总有回报，把人生的“不如意”变成个人成长的“磨刀石”，把朋友汇聚得多多的，把积极的力量攒得足足的，才能在成长道路上行稳致远。

同学们，我们深知学校为你们做得还不够，学校专业课程更新的还不够快、环境还不够优美、食堂的饭菜还不够可口、冬天里宿舍的暖气也不够热，你们心心念念的新图书馆至今仍未完工，等等。这些，我们都知道，也在努力改进。相信几年之后你们再回来时，海大一定会有新的变化。但无论有怎样的不足，请相信这里永远是你们最坚实的后盾和最温暖的港湾，因为这里有你们的青春印迹，有你们的奋斗故事，还有你们最熟悉的师长和朋友。母校将永远在这里，向你们敞开怀抱，等你们回来！

同学们，在2015年开学典礼上，我送给了同学们一句话，今天，我还想以这句话结尾，希望这句话陪伴你们前行：“博己以文，约己以礼，立人立己，达己达人”。

起航吧，新时代的航海家们！海大祝福你们！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)