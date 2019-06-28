学生班干部怎么当？还需引导学生培养服务精神

班干部职责的异化和群体的特权化，显然与学校和老师教育引导不到位有直接关系。对学校和老师而言，选出班干部仅仅是一个开始，而让班干部学会如何在班上“当干部”，则是学校和老师无可推卸的责任。

据媒体报道，日前，深圳市龙岗区一学校四年级某班的学生家长爆料，称其女儿班上大部分学生上周五都因为“不听话”遭到班长的殴打，30多人排着队被“拳打脚踢”。随后，龙岗区教育局发布通报称，经核查，上周五该班班长组织课间阅读，发现12名同学不认真，以踢脚等不当方式进行处罚和纪律管理。学校目前已要求班主任对班长进行严厉的批评和教育，班长已向同学道歉，班主任也进行了自我检讨并向家长道歉。

有了教育行政主管部门的通报，此事基本得到确认。当前，无论是在大学还是在中小学，个别班干部存在“官僚主义”的问题并非虚构，而班干部当成“官员”来做的情况，从以往各地曝光的案例来看，也并不少见。这为我们提出一个无法回避的问题：学生干部频现耍官威行为，学校和老师在班干部的管理与教育过程中应充当怎样的角色？实际上，如何引导和教会班干部“当干部”，是学校和老师的教育责任，但目前许多学校和老师似乎没有意识到这一点。

班干部的职责是协助老师管理班级和服务同学，其中的管理职责是实现学生的自我管理，具体方法也应以服务的方式进行，班干部个人与其他同学之间是完全平等的关系。但在目前，一些班级的班干部不再是服务者，而是变成了管理者，有的班级甚至在班干部职责里有“班长副班长可代行班主任职权、主持班上工作”“发挥班委会和班干部领导核心作用”等提法。这些颇具“特色”的职责规定，将班干部与其他学生区别开来，成为高人一等的群体，班长就处于这一群体的顶端。

班干部职责的异化和群体的特权化，显然与学校和老师教育引导不到位有直接关系。当学校和老师没有尽到教育职责时，班委会“众官员”很自然地会用自己从影视剧和生活中学来的一知半解的“官场规则”来履行职责，错漏就在所难免。以深圳这所小学所发生的事为例，班主任认为，“孩子之间有些矛盾很正常”。然而，如果班长打人是因为“孩子之间有些矛盾”，那么就是利用班长身份来解决私怨，这就很不正常了。班干部如果没有得到正确的履职教育，这种情况就会层出不穷。

因此，对学校和老师而言，选出班干部仅仅是一个开始，而让班干部学会如何在班上“当干部”，则是学校和老师无可推卸的责任。遗憾的是，许多学校和老师并没有做好相关工作，甚至在班干部明显越权的情况下，直接为班干部“敢抓敢管”的不当行为站台，助长了一些班干部高高在上的“官威”。对此，教育者应当清醒地认识到，班干部并非“官员”，他们也是普通学生，没有高于其他学生的特权，班干部的身份是热心的服务者，而不是管理者。小学语文课本里有一篇课文《我选我》，内容非常简单，却道出班干部的关键在于两点，即做好表率和具有服务意识。

教育者需要让孩子明白，班干部不仅有不可逾越的管理边界，更要具备较好的服务意识和起码的服务能力。如果把班干部职责当成了“官员权力”，把同学视为自己的“管理对象”，那么这个班干部注定是不受欢迎的。原本一个优秀的学生，一旦在当班干部的过程中迷失了自己，同学关系处得一团糟，未来将受到影响。学生干部年龄小，少不更事，出现类似问题可以理解，但教育者的及时介入和正确引导，则是无可推卸的责任。各级各类学校应该清醒认识到班干部履职教育的重要性，去掉学生干部的“官威”“官架子”，真正让学生干部得到正常的锻炼成长。（廖德凯）

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