北京林业大学校长安黎哲寄语2019届研究生毕业生：以青春之小我 成就未来之大我

北京林业大学校长安黎哲 （北京林业大学 供图）

亲爱的毕业生同学们，老师们，亲友们：

大家上午好！

盛夏时节的校园骄阳似火、生机勃勃，我们又迎来了一年一度的毕业离别季，2019届的197名博士研究生，1420名硕士研究生即将走出林家大院，踏上新的征程。首先，我代表学校全体师生员工，向各位同学郑重地道一声祝贺，祝贺你们圆满完成学业，祝贺你们顺利毕业！向为你们的成长付出辛勤汗水的教职工和家长们，表示衷心的感谢！

每年的毕业典礼既是起点又是尾声，总是让人感到欣慰又不舍。几年前，你们带着绿色梦想走进林家大院，经历过实验室里耐心细致的实验，也经历过图书馆里昼夜兼程的苦读；经历过爬山涉水的艰辛外业，也经历过论文难产的焦虑彷徨。但我相信，这一切都将随着今天的典礼仪式，成为你们一生美好的回忆。

同学们，你们在学校的这几年，也是学校不断攻坚克难，蓬勃发展的时期：第十一次党员代表大会胜利召开，北林崛起新征程全面开启；入选世界一流学科建设高校，新成立草业与草原学院，林学、风景园林学排名稳居全国第一，6个学科进入ESI全球排名前1%；年到账科研经费突破3亿，斩获国家科技大奖3项，高水平学术论文产出量稳定增长；学校积极投身国家生态文明建设，全力服务山水林田湖草系统治理，在“一带一路”建设、京津冀协同发展和雄安新区建设等国家重大战略中，不断贡献北林方案和北林智慧。你们是这些变化的亲历者，是这些进步的见证者，更是这些辉煌的参与者和践行者。在这里，我要代表学校真诚地感谢你们！

同学们，今年是中华人民共和国成立70周年，我们国家正处在全面建成小康社会的决胜阶段,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的宏伟目标。今天，你们即将离开校园，投身于这场伟大的接力跑。此时此刻，我想代表母校的师长，谈三点想法和希望，与在座的诸位共勉。

第一点，作为与国家生态文明建设同发展的一代，希望你们坚守初心，砥砺前行，做生态文明与美丽中国建设的领跑者。

我国水土保持事业的奠基者和创始人关君蔚院士，把自己的一生都奉献给了祖国的水土保持事业。他心系祖国的山山岭岭，越是干旱缺水，越是泥石流灾害频发的地方，越会看到他忙碌的身影。他情系基层人民，大半辈子都在山沟里治山、治水，和老乡同吃同住，亲得像一家人。他的一生，就是守护祖国绿色的一生，他用“誓让黄河流碧水、赤地变青山”的不懈坚守，在自己的专业领域树立了一座丰碑。

同学们，回首几年前，你们是怀着怎样的初心来到了北京林业大学？读研期间，你们又是肩负着怎样的使命投身于科学研究？走出学校后，你们又将秉承怎样的信念投身生态文明建设？作为全国最高绿色学府的一名研究生，就应该有一点雄心壮志，希望大家今后无论在哪个岗位，从事何种职业，都牢记这份初心与信念，始终以“替河山装成锦绣，把国土绘成丹青”为己任，扎根绿色事业、投身生态文明，练就过硬本领，成为美丽中国建设的领跑者。

第二点，作为与中华民族伟大复兴共奋进的一代，希望你们志存高远，矢志奋斗，做“两个一百年”奋斗目标的践行者。

改革先锋、“两弹一星”元勋程开甲院士，在新中国成立后，毅然放弃国外优越的科研条件，果断归国。他在国防科学领域不畏艰难，敢于创新，一片赤诚，隐姓埋名40年，为中国的核武器事业和国防高新技术发展做出了卓越的贡献。我们学校老校长、中国工程院原副院长沈国舫院士，为了新中国林业事业发展的需要，毅然决然地以超过清华大学录取线的高分，选择报考北京林业大学前身-北京农业大学森林系。从公派前苏联列宁格勒林学院林业系学成归国后，他始终没有离开过北京林业大学，始终坚守在林业和生态建设事业一线，为我国林业可持续发展和生态环境建设做出了突出的贡献。

同学们，一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。希望你们向老一辈科学家学习，从现在做起、从自己做起，把自己的小我，融入祖国的大我之中，以“咬定青山不放松”的劲头，不骄不躁、矢志奋斗，在各自的工作岗位上绽放美丽的青春之花，以优异的成绩报效祖国、报答人民，为实现“两个一百年”的奋斗目标不懈努力。

第三点，作为与构建人类命运共同体齐奋斗的一代，希望你们胸怀祖国、放眼世界，做为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的建设者。

1835年秋天，17岁的马克思在中学毕业前夕写了一篇名为《青年在选择职业时的考虑》的作文，表达了为人类服务的崇高理想。他说：“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身;那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默地但是永恒发挥作用地存在下去，而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。”

同学们，今天的中国，比以往任何时候都迫切需要科学知识和优秀人才；今天的世界，比以往任何时候都更需要中国方案与中国智慧。中国的生态文明建设，终将引领世界，为人类文明做出历史性贡献。作为国家培养的最高层次人才，作为生态文明建设领域的拔尖创新人才，希望在座的你们，将目光着眼于整个民族乃至整个人类发展的高度去思考问题，把自己的人生理想融入国家和民族的事业中，融入构建人类命运共同体的事业中，积极投身生态文明建设，脚踏实地地做出一番惊天动地的事业来，努力成为全球生态治理的贡献者甚至是引领者。

同学们，从现在起，距离本世纪中叶建成社会主义现代化强国还有30年左右的时间，你们所有的工作经历，都将和中华民族伟大复兴的进程高度重合。我衷心地期盼所有毕业生，将母校赋予的知识力量和精神信仰，贯穿于自己未来的学习、工作和生活中，将个人发展与国家的发展、人类的进步紧密结合起来，努力作出无愧于时代、无愧于祖国、无愧于人民的工作业绩！

最后，祝大家不负韶华，前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)