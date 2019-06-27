北京林业大学校长安黎哲寄语2019届本科毕业生：用一生去追寻美丽梦想

北京林业大学校长安黎哲（北京林业大学 供图）

亲爱的毕业生同学们，老师们，亲友们：

六月的北林，骄阳似火、绿荫如盖，在这一年中最具活力的季节，3113名北林学子圆满完成本科学业，即将开启人生新篇章。在此，我谨代表学校，向全体毕业生和你们的家人表示热烈的祝贺！向悉心指导你们的老师、支持你们成长的社会各界人士表示衷心的感谢！

2015年夏天，你们收到了“给唯一的你”植物叶片录取通知书，那是你们与北林的初见。一片树叶有多重？放在天平上，可能是几克；落在土壤中，可能会腐化成泥；而出现在录取通知书里，承载的却是光荣与梦想的重量。四年后的今天，校园里的银杏叶还碧绿如初，而你们，已经从懵懂的青涩少年，成长为有志向、有知识、有本领，即将投身国家建设的栋梁之材。

这四年，学校的发展有目共睹。第十一次党代会胜利召开，北林崛起新征程全面开启；入选世界一流学科建设高校，成立草业与草原学院，林学、风景园林学排名位居全国第一，6个学科进入ESI全球排名前1%，年到账科研经费突破3亿元，斩获国家科技大奖3项；新建学生公寓和食堂投入使用，树洞花园、薄房子、星座喷泉等校园景观成为“网红”景点，北林成为环境育人、诗意栖居的美好家园。

这四年，大家的收获硕果累累。你们当中，有的在互联网+等大赛中捷报频传，有的积极参与国家科研项目，有的热衷绿色环保实践，有的选择到国际组织实习任职……林学专业的符国斌，毅然选择投身新疆，扎根基层，奉献无悔青春；生物科学专业的张书豪，连续三年获得国家奖学金，发表两篇高水平SCI论文；计算机科学与技术专业的刘天禹，主持国家大创项目，在数学建模和体育赛事上摘金夺银；木材科学与工程专业的任浩博，自主研发产品，成功获得百万众筹资金……虽然无法一一点出你们的姓名，但我始终认为你们都是最优秀的，我为你们点一个大大的赞！

同学们，去年7月份，我从兰州大学到北林工作，正式成为一名北林人。近一年来，我一直在思考，这所全国最高绿色学府的“硬核”是什么，为什么能让它独具魅力？今天，我从你们身上看到了答案。“少年养志，不误终身”，在这风劲扬帆、踏浪前行的时刻，作为母校师长，我要送你们一句话：用一生去追寻美丽梦想。

希望你们行将山河，勇于担当，去践行美丽誓言。在北林这四年，你们无时无刻不在接受北林精神的熏陶。其中，有关君蔚先生“走遍祖国山河，用脚步丈量中华大地”的“泥腿子”精神；有陈俊愉先生“凌寒独自开，香自苦寒来”的“梅花精神”；有朱之悌先生“持之以恒，无私奉献”的“毛白杨”精神……更有梁希先生“替山河妆成锦绣,把国土绘成丹青”的新中国林人精神。老一辈北林人，碧血画苍翠，为祖国绘就了一幅又一幅绿水青山图。新一代北林人，接力传薪火，去一线从事林业和生态环保事业，我为你们感到骄傲和自豪。放眼国内，生态文明建设比历史上任何时期，都更接近国家总体战略布局的“C位”。作为新时代的北林人，征途如虹，重任在肩。希望同学们在追寻美丽梦想的道路上，将责任明于心，把担当履于行，践行“知山知水,树木树人”的北林校训，实现黄河水碧、赤地山青的铮铮誓言，建设美丽的中国。

希望你们目至寰宇，敢为善成，去共筑美丽世界。面对气候变化、大气污染等全球性环境问题，当前，中国已经成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。作为北林学子，既要有家国情怀，更要有天下之心，建立起人与自然共存共生、共适共荣的生态价值观，自觉充当大自然的守护者和建设者。放眼全球，我们正面临百年未有之大变局，机遇与挑战并存。作为新时代的北林人，志在四海，挥斥方遒。希望同学们在追寻美丽梦想的道路上，涵养大国气魄的历史担当，积极为全球生态治理贡献力量，保护人类的家园。

希望你们胸有丘壑，久久为功，去实现美丽梦想。有了扎根中国大地的坚定信念，有了放眼九天苍穹的高远志向，还要有实现美丽梦想的坚韧精神。成功的人生，从来没有捷径，如果有，那就是长期不懈的努力和奋斗。“合抱之木,生于毫末”，我们要像树木的生长一样，年轮一圈一圈刻画，树干一寸一寸延伸，栉风沐雨，砥砺生长；在成就事业的过程中，既有“稳”的定力，行稳致远；又有“进”的信心，进而有为。怎样才能“有为”？一滴水融入大海才不会干涸，你们这代青年人，与新时代同向同行，只有把人生理想融入到伟大的事业中去，赋予生命更广阔的意义，才能成就壮丽人生。作为新时代的北林人，鹰隼展翼，上下求索。希望同学们在追寻美丽梦想的道路上，仰望星空永不言弃、脚踏实地始终如一，走出小我，融入大我，在建设祖国、改造世界的过程中，成就更好的自己。

同学们，四年前，你们踏着“九三”大阅兵的脚步声来到首都，正式开启北林学习之旅。今天，伴随着伟大祖国成立70周年，你们即将踏上新征程。无论你们将来身处何地、事以何业，希望你们永远牢记自己是一个北林人，以“海到无边天做岸，山登绝顶我为峰”的雄心壮志，追求知识与真理，做点亮世界的明灯。

同学们，山水迢迢，归家有路，欢迎大家常回来看看。最后，衷心祝愿同学们一帆风顺，前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)