陕西师范大学校长游旭群寄语2019届毕业生：让西部红烛精神绽放时代光芒

陕西师范大学校长游旭群 （陕西师范大学 供图）

亲爱的同学们，老师们，各位家长，各位嘉宾：

大家上午好！

今天，我们欢聚一堂，用最隆重的形式，为2019届本科生举行毕业典礼。首先，请允许我代表学校，向全体毕业生同学们，顺利完成学业，表示热烈的祝贺！向辛勤培育你们的全体教职工，表示衷心的感谢！

四年前，同学们满怀憧憬，从全国各地来到学校，在这里度过了人生中最美好的一段时光。四年来，你们用勤奋努力收获了知识和成长，度过了难忘的金色年华。在今年的毕业生中，我了解到，签约到教育领域的有2000多人，到企事业单位的有1300多人，继续学习深造的有782人。其中，文学院公费师范生张万霞同学，签约到青海省湟源县高级中学，到西部基层去做一名光荣的人民教师；地理科学与旅游学院的杨益卜同学，到新疆沙雅县支援边疆建设；外国语学院的李嘉琦同学，一举拿到爱丁堡大学、悉尼大学等10所国内外知名高校的录取通知书；物理学与信息技术学院的王清扬同学，被保送到中国科学院大学攻读博士学位。当然，这样的同学，在你们中间还有很多，虽然在今天这个场合，我无法一一报出你们的名字，但我知道，正是你们的拼搏奋斗，燃起的点点星光，才汇聚成了学校今天的精彩和荣耀。谢谢同学们！

过去四年，同学们在收获成长进步的同时，也见证了学校落实立德树人根本任务的不懈努力。学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把“培养什么人”“如何培养人”“为谁培养人”作为学校工作的根本出发点和最终落脚点，不断深化教育改革、创新育人方式、丰富育人载体、提高育人质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四年来，学校成功入选国家首批“双一流”建设高校；教育在教育部全国首次专业学位水平评估中进入A档；国家级教学成果奖获奖层次和数量取得突破；国家社科基金立项总数连续三年位列全国高校前十；国家自然科学基金年度获批立项数连续三年超过100项；同学们在全国大学生各类竞赛中屡获佳绩；学校各项事业发展迈上新的台阶。此时此刻，请你们不要忘记谆谆教导的老师们，不要忘记为你们辛勤付出、提供服务的食堂大叔、宿管阿姨、校卫大哥、图书管理员，等等。在此我提议，请把掌声送给他们！

75年前，在抗日战争最危急的时刻，陕西师范大学秉持教育救国、教育报国的初心应运而生。从建校的那一刻起，这所学校就把服务国家和民族发展，作为自己的责任和使命。75年来，陕西师大不忘初心、牢记使命，始终坚持与民族命运起伏共振，与国家教育事业发展紧密相连，一批批“师大人”怀抱教育强国志向，扎根西部，艰苦奋斗，用理想、信念和情怀扛起西部教育的大旗，以对国家、民族和人民的赤胆忠诚和无私奉献，铸就了伟大的“西部红烛精神”。西部红烛精神是爱国的精神、奋斗的精神、坚守的精神、奉献的精神。这种精神，是学校的灵魂，是铸魂育人的生动体现。今天，同学们毕业，作为陕西师范大学的校友，不管你们是师范生还是非师范生，不管你们身处何方，也不管你们从事什么工作，都要把西部红烛精神，作为投身民族复兴伟业的价值追求和行动自觉。只有如此，才能有大作为、大成就。

同学们，今天，我们进入了新时代，这是一个伟大的时代，也是一个最好的时代。站在新时代的历史交汇点上，你们生逢其时，也重任在肩。毕业意味着人生踏上新的征程，开启新的生活。我希望同学们，到基层去，到祖国最需要的地方去，让西部红烛精神绽放时代光芒。

让西部红烛精神绽放时代光芒，要情怀家国。希望同学们牢牢把握当代爱国主义本质，坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一，把赤诚报国之志，建立在对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴的信心上，把自己的“小我”融入祖国的“大我”之中，与时代同步伐、与人民共命运，做新时代的“圆梦人”。

让西部红烛精神绽放时代光芒，要甘于奉献。莎士比亚说过：“点燃了的火炬，不是为了火炬本身，就像我们的美德，应该超过自己、照亮别人” 。刚刚，我们举行了学校第六届杰出校友颁奖典礼，获奖的三位校友，几十年如一日奋战在基础教育第一线，用赤诚之心践行着西部红烛精神，用实际行动诠释着有温度的奉献。他们是广大校友的缩影，也是让西部红烛精神绽放时代光芒的生动体现。希望同学们向三位杰出校友学习，在奉献中体现价值，在平凡中成就伟大。

让西部红烛精神绽放时代光芒，要勇于奋斗。人生成功的捷径只有一条，就是脚踏实地、坚持不懈地奋斗。从人的一生来看，年轻的时候吃些苦、受些累，其实更有利于自身的成长。希望同学们今后不怕吃苦，把奋斗当作一种精神追求，把实干当作一种生活方式，敢于经风雨、见世面，敢于将磨难当作财富，立足本职、磨练意志，用青春和汗水书写无愧于时代的华彩篇章。

同学们，在中国人的一生中，有一个特有的心理情结，可以归纳为两个“忘不了”，其中，两个人忘不了，一个是父母，一个是老师；两个地方忘不了，一个是故乡，一个是母校。希望你们孝顺父母，感恩老师，情系故乡，关心母校！

同学们，毕业在即，学校永远是你们的精神家园和坚强后盾，学校会继续关注你们的成长，期待你们建功立业的好消息！

祝同学们一路珍重，前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)