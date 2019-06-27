中国民用航空飞行学院院长关立欣寄语2019届毕业生：人生有度自从容

中国民用航空飞行学院院长 关立欣（中国民用航空飞行学院/供图）

尊敬的老师们，亲爱的同学们，家长朋友们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重聚会，举行中国民用航空飞行学院2019届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式。在此，我代表学校党政班子，向亲临现场参加毕业典礼的家长朋友和来宾们表示热烈的欢迎！向为学校教育教学工作做出贡献的老师们表示衷心的感谢！同时，让我们把最热烈的掌声送给今天的主角——2019届毕业生同学们，祝贺你们顺利完成学业，开启人生新征程！

从录取通知书到学位证书，从开学典礼到毕业典礼，从青涩懵懂的学弟学妹到成熟稳重的学长学姐，位于北纬30°57′15″，东经104°18′18″的这个叫做“母校”的地方，承载了你们最美的四载芳华。第一次翱翔蓝天的激动，你还怀念吗？第一次拿起话筒的紧张，你还记得吗？第一次敲出代码的欣喜，你还回味吗？第一次打开维修手册的雀跃，你还向往吗？……所有与大学、专业有关的第一次，都让你们在时光里，被雕琢出最美的模样，变成如今最可爱的你们。

前几天，我看到一张特别的“请假条”：亲爱的导员，我们因毕业申请离校，请假时间为永远，望您批准！1501班全体同学。短短两行，却让人无限感慨，曾经的少年姑娘，在中飞院这片热土上，织梦、追梦，终于待到圆梦之日，插上了丰满的羽翼，准备走向绚烂的未来。作为你们的师长，我衷心地祝福你们：“起落安妥，干霄凌云”！

2019届的你们，同时也是幸运的。你们共同见证了母校的六十华诞，甲子峥嵘、砥砺奋进的风雨之路是否感染着你；爱国团结、自强不息的奋斗之力是否激励着你；你们即将迎来新中国成立70周年的纪念，披荆斩棘、波澜壮阔的蜕变之貌是否震撼着你……时代变迁，岁月更迭，祖国、母校的点滴变化都历历在目，而你们，新时代的中国青年们，也应在这大好的时光里，不忘初心，牢记使命，坚持奋斗，定会抒写出属于自己的精彩篇章。

同学们，在这依依惜别之际，在你们踏上新征程之前，我有几句话想与大家共勉：

一是永保忠心，做人生有高度的人

孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。我们的校风把“忠诚团结”放在学校精神之首。63年来，中飞院传承“红色基因”，根植师生的爱国精神和社会责任感，使同学们有知识更有情怀，有智慧更有责任，成为有大爱大德大情怀的人。作为师长，我希望同学们,不忘忠诚爱国的初心，听党话、跟党走，守志而为、自信担当，扎根人民、奉献国家，让爱国热血成为青春飞扬的光辉旗帜。

请同学们牢记：只有心系家国天下的人生才是最美丽的人生，只有心系家国天下的人生才是有高度的人生。

二是永具匠心，做人生有厚度的人。

匠心，是一种坚持的倔强与毅力，是一种始终如一的极致与创新，更是一种对古老中国精神的敬畏与传承，温柔敦实的骨子里，是专注的情怀和不怠的态度。

中国民航从无到有、从小到大、由大而强，这段艰苦卓绝的历史是一代代民航人用青春智慧书写的，这段波澜壮阔的历史是一代代民航人用精益求精的工匠精神成就的。明天，同学们就将奔赴不同的岗位找寻自己的奋斗战场，请你们带着中飞院给你们的教育与熏陶，把工匠之心融入到每一段航程、每一场指挥、每一次维护、每一次服务之中。

同学们，青春何以出彩？唯有在伟大的事业中尽情绽放；青春何以厚重？唯有在历史潮流中担当时代使命。奋斗的青春最靓丽。奋斗不只是响亮的口号，而是要踏踏实实做好每一件事情，认认真真履行好每一项职责，规规矩矩走好人生每一步履。青春的深刻在于水滴石穿的坚持，青春的风采在于大爱无疆的情怀，青春的高尚在于我将无我的担当。我希望你们坚守一份信念，怀揣一份执着，力行一份勤奋，让奋斗品质成为青春之路上的不落云帆，让工匠精神成为精彩人生中的美好回忆。

三是永怀爱心，做人生有温度的人。

人们常说：“赠人玫瑰，手有余香”，平凡微小的付出与给予，也能带来不凡的感动和力量。这个世界从不缺少爱心和善良，而你们身上也常常让我感受生命的真诚和美好。在今年我院的首届最美学子颁奖礼上，我们认识了以一己之力救出三名被困于烈火中的儿童的飞行学生谢昊鹏、为救助一位未曾谋面的小姑娘倾尽全力筹款的少数民族学生斯曲扎西，而他们只是中飞院学子爱心展现的一个缩影，每年，有越来越多的同学加入到爱心志愿服务的行列，进社区、进校园、“绿手指行动”，策划组织各类暑期社会实践活动，展现了当代大学生的社会责任感和担当精神。

同学们，未来你们的知识和技能将会不断丰富和充盈，在工作之余，也千万不要忘记，怀有一颗爱心，爱人、爱物、爱岗，用人世间最美好的真情，活出人生的态度和温度。

四是永留信心，做人生有韧度的人

匆匆四年的大学时光，只是同学们人生中的一页篇章。一路走来，你们或顺遂，或曲折，或欢笑，或泪水，不管如何，都将在这一天，落下句点了。毕业，不等同于想清楚了一切问题，预设了所有困难，不留一丝遗憾地离开，前方的路途中，仍然可能充满了未知的困惑和艰难险阻。

萧伯纳曽说，“有信心的人，可以化渺小为伟大，化平庸为神奇。”不管前方是坦途还是逆境，信心、信念和信仰，终究会成为催人奋进的无上力量。在你迷茫时，信心会帮助你擦亮双眸，寻找初心；当你疲惫时，信心会抚慰你放松身心，重新起航；当你孤独时，信心会陪伴你坚持不懈，感悟真谛；当你挫败时，信心会鼓励你重整旗鼓，蓄势待发……

同学们，无论发生什么，请你记住，永留信心，那么生命中的每一次磨难，每一处险滩，每一刻煎熬，都将因为你的超高韧度，在温和与刚强中，重回宁静。

亲爱的同学们，一笺青春，翻涌成夏，天下没有不散的宴席，当骊歌慢慢响起的此刻，当学位帽高高抛起的瞬间，中飞院安静的校园一如往常，可你们心中一定百感交集。在你们背上行囊，告别这段青春，坚定勇敢地踏上新征程之际，请一定记得，无论你将去往何方，那条通往中飞院的路，永远是你们回家的方向。

请你们相信，母校爱你们，不止三千遍!也请你们牢记，时代赋予的使命，永保忠心、永具匠心、永怀爱心、永留信心，从容有度，创造属于自己的硬核人生！

最后，再次衷心祝贺你们！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)