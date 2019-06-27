中国石油大学（北京）校长张来斌寄语2019届毕业生：敬畏明止 敬业知行

中国石油大学（北京）校长 张来斌（中国石油大学（北京）/供图）

同学们、老师们、家长朋友们：

今天，我们以热烈而质朴的典礼为2019届毕业生送行。我代表全校师生员工，祝贺大家顺利完成学业！向辛勤培育与关爱你们的所有人表达诚挚的感谢!

拍完毕业照、跑完毕业跑、喝完“下午茶”、走过红毯礼、经历送别晚会，此刻迎来了最后的话别。在这几年的求学生涯中，大家因石大而相聚在一起。在这里，你们安放了青春，褪去了青涩，寄托了梦想，充实了人生。石大是你们青春作伴的故乡，一起课堂操场，一起宿舍食堂，一同聆听教诲，一同高歌轻狂；石大是你们磨练意志的校场，在这里，你们获得了安身立命的知识和本领，学会了承担责任和使命。此刻，你们学业有成，你们怒放的青春枝繁叶茂、花团锦簇！

同学们，几年来，我们珍藏了许多共同的记忆：克拉玛依校区成立，东校园启用，入选一流学科建设高校，成立世界能源大学联盟……校园绿树繁花，四季成景。几年来，我作为师长见证了你们的成熟、成长，我为你们自豪和骄傲! 此刻，我还要感谢你们的包容，尽管我和老师们一直致力于“善待学生”，但是还有很多不如意的地方，你们为此吐槽过、失望过，但最终都化为对石大的记忆和期盼。你们真挚地关心石大、热爱石大，不仅因为这一方土地定格了你们最热血的青春和最纯真的梦想，更因为你们成长于斯、升华于斯！

同学们，今朝一别，各自天涯，每个人选择不同、道路不同、成就不同，但无论怎样的人生，希望大家，行有所止，心存敬畏以立身；志有所安，勤勉敬业以处世。

心存敬畏，源于自知，持于自省，贵在自律。

敬畏，不是畏首畏尾，而是对自然的尊重、对生命的敬重、对法则的遵守。古人言:“畏则不敢肆而德以成，无畏则从其所欲而及于祸。”常怀敬畏之心的人立身正、讲原则、守规矩，不因小利而失大局，不因诱惑而失节操。

自知，就是坦然面对自我、接纳自我。因知己之短而奋发，因知己之长而自信，不因失败而看低自己，不因成功而目无他人。不因过去无法挽回而抑郁，不因未来不可预知而焦虑；自知，既要尽力而为，又要量力而行。学校66年的发展，因为尽力而为，我们涉沙漠、履极地、越重洋、下深海，在发展中壮大；因为量力而行，我们坚持特色化发展之路和精品、开放的办学模式，谱写了“双一流”建设的新篇章。尽力而为体现了决心和气魄，量力而行体现了科学和理性；自知，能帮助我们准确定位人生坐标。是小草就添一抹新绿，是大树就撑一处绿荫。要明晓个人力量有限，尺有所短，寸有所长，扬长避短、互相支持才能成就事业。你们要摆脱小我，将个人的发展融入集体、融入到社会的大熔炉，融入到祖国建设的汪洋中，从自知走向自信，走向深邃，走向广袤，最大限度实现个人价值。

自省如同罗盘，助力我们不断校准航向。善于自省的人，有坚定的信仰。信仰是内心的法则和道德规范，是立世的底气和定力。有信仰的人，才能在舍中看到得，在欲望中安守灵魂，既脚踏实地又仰望星空。多少身陷囹圄、功亏一篑的人不可谓不聪明、不努力，只因信仰缺失、道德缺位使之无所敬畏，直至万劫不复。有信仰，不会迷失方向，“有所畏”，才能“有所为”。善于自省的人，有及时止损的自觉。人非圣贤，犯错不可怕，可怕的是不能汲取教训；失败不可怕，可怕的是失去前进的勇气；时光流逝不可怕，可怕的是生活的热情日渐消弭。先哲曾说“认识错误是拯救自己的第一步”，每一次的自省，都是一次觉悟与进取，今日之我超越昨日之我。

自律是抵御平庸的良剂。人生的一大境界就是当时觉得百般艰难，唯靠自律坚韧，再回首，万鸟早已飞渡千山。正如大学生活不是时时刻刻都充满着快乐与刺激，教室、食堂、宿舍……枯燥又充实的生活是大部分的真实。朝起暮寝，渴饮饥餐，有趣蕴含在无趣之中。随着你们逐渐成熟，会发现，一个人最优秀的品质不是聪明、智商高，而是有节制，能自律。功不唐捐、玉汝于成，你的自律、节制、努力，生活和事业终将回报予你；自律是跳出“舒适区”的底气。时间无限，生命有限，我们要把握无限中的有限，在有限的生命里不断突破自我。舒服安逸时，要挑战自我，坎坷不平时，应勇于坚持。人的成长过程如同蚕化蛹，蛹羽化成蝶，以新形式和内容对旧存在的扬弃。在这个过程中，拒绝固步自封，谢绝画地为牢，主动脱离舒适区，通过自律和勤奋，不断突破自我。生命是一维的，以自律和勤奋，使今日之我超越昨日之我。生命又是三维的，如同一块璞玉，以自律的刻刀精心雕琢，每一笔都会接近更美好的自己。

敬业看似简单平凡，实则不易；敬业看似小道理，实则蕴含大境界。敬畏是敬业的起点，敬业是敬畏的升华。敬业，要乐业、勤业、精业，从而成就大业。敬业，应敬心、敬行、敬事，在敬业中见自己、见天地、见众生。

敬心才能乐业，乐业是敬业的前提。正心诚意才能坚守初心。乐业是一个人对工作由热爱生发的激情。因为热爱，所以自带光芒；因为热爱，才能追求完美；因为热爱，才能感染他人。青年人不能沉溺于“小确幸”，不能沉迷于“佛系”“丧文化”，而应保持昂扬向上的姿态、点燃奋发有为的热情。当然，朝气蓬勃、争创一流不是一句空话，需要不断学习、不断改进来达成。学历代表过去，学习力代表未来，持续学习才能跑赢人生的马拉松。

敬行才能勤业，勤业是敬业的保证。“敬终如始，敬行如知。”敬行，就是要在敬心的基础上做到匠心独运的专注，精益求精的坚守，淡泊名利的宁静。敬行才会专心致志、淡定从容。走进社会，面对激烈的竞争和纷繁的选择，唯有淡定从容才能保持头脑清醒、目标清晰。毫无目的和规划的频繁跳槽，只会令人心烦意乱、心气浮躁。只有专注于做事，才能让人追求卓越而不甘于平庸，品性高洁却不自命不凡，公平正直而非曲意逢迎，难不住，夸不倒，击不败。

敬事才能精业，精业是敬业的升华。敬事从小处讲，就是精心钻研工作，相信道路千万条，知行合一，持之以恒，每一条都通向美好未来。从大处讲，是大事时的担当,是逆境时的胸怀。只要青年勇挑重担、勇克难关、勇斗风险，中国特色社会主义就能充满活力、充满希望。石大有爱国奉献的基因，为国家和石油石化工业培养了大批开拓者、奉献者。今天，历史的接力棒已经交到了你们手中，你们的未来就是国家和民族的未来，身处国家发展“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，身处“百年未有之大变局”，勇做新时代的弄潮儿，你们责无旁贷。愿你们发扬石大人奉献报国的优良传统，耐得住寂寞，守得住底线，抵得住诱惑，顶得住压力，以奋斗为底色，以创新扬风帆，在广阔天地里书写锦绣人生！

同学们，情千缕，意万重，千言万语，诉不尽依依不舍离别意。你们的征程是星辰大海，归来仍是石大人。虽然离开了校园，但石大将伴你一生同行。从今往后，你所处事的方式里铭刻着石大气质，你所练就的品格里镌刻着石大风骨，你所获得的荣誉里传承着石大品质！石大在你自信的笑容里，在你坚定的信念里，在你深情回眸的记忆里。同学们，今番良晤，终有一别，他日相逢，愿你们归来仍是朝气蓬勃的少年。

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)