北京邮电大学校长乔建永寄语2019届毕业生：做与时代同行的北邮人

北京邮电大学校长 乔建永（北京邮电大学/供图）

老师们，同学们：

六月，当不舍的离歌在校园里再次唱起，当青春的笑脸永恒定格在一张张难忘的合影上，北邮再一次迎来了毕业季，迎来了队队鸿雁又将整装待发的时刻。今天，我们在这里举行北京邮电大学2019届学生毕业典礼，这是一个属于北邮人光荣而庄严的时刻，更是一个属于奋进者神圣的出征仪式。在此，我谨代表学校，向圆满完成学业的全体本科生和研究生表示最热烈的祝贺，向为你们成长进步付出辛勤汗水的父母、老师和亲友们致以崇高的敬意！

同学们，光阴流转，岁月无声。这几天，走在校园里，看到拍摄毕业照的同学越来越多，我们自然会把时光返回到四年前和三年前你们入学时刻。在2015级本科生开学典礼上，学校为你们题写了志存高远、自强独立、追求卓越，做无愧于时代的北邮人的豪迈序言。在2016级研究生即将开始全新学习生涯的时刻，北邮送给了你们有理想、怀正气、肯实干、懂感恩的四点希望，并期待你们年华正好，莫负岁月。

回想和盘点你们在北邮求学奋斗的时光，我看到，你们最喜欢借阅图书是《浪潮之巅》和《算法导论》；借书最多的是经济管理学院的一名同学，借阅图书518本。在座的各位本科毕业生中，共有676人次在国际竞赛中获奖，个人中获得创新学分最多的是信息与通信工程学院的一名同学，获得了53个创新学分及8个竞赛奖励。在座的硕士和博士毕业生中，发表的SCI检索论文最高影响因子为9.931。你们中有2556人毕业后选择了服务国家“网络强国”建设，320人选择了到中西部地区就业，18人曾参军入伍，你们让青春之花绽放在了祖国最需要的地方。你们中有915人次参加了无偿献血，奉献爱心……这样的数据还有很多很多，你们用独一无二的自己在北邮大数据上留下了属于你们的永恒印记。

努力不负青春，奋斗终成芳华。在今天这个人生重要的日子里，我想问问同学们，你们打包邮寄的行李装好了吗？依依不舍的留言本写满了吗？气氛热烈的毕业聚会组织了吗？感恩真情的话语诉说了吗？不离不弃的爱情找到了吗？传邮万里的使命记住了吗？

同学们，无路不泥泞，无峰易攀登。我为你们即将开启人生的崭新征程，将要获得更好的发展而感到高兴与自豪，这是你们扎实奋斗、不懈努力换取的成绩；这是恩师孜孜不倦，传道授业培育的成果；这是北邮立德树人、潜心育人交出的答卷。

未来已来，变革已至，走出校园的你们将面对日益激烈的行业竞争，信息化的浪潮将荡涤你们的心灵，锤炼你们的意志，考验你们的素质，衡量你们的担当。前不久，北邮西土城校区实现了5G全覆盖。5G技术“高带宽”“低时延”“大连接”的技术特点，将给人们的生产生活带来革命性的变化。一个属于全人类的、真正的万物互联时代马上就要到来，一个属于北邮人的、广阔的干事创业舞台的大幕正在徐徐拉开。北邮人生逢其时，责任在肩。毕业临别之际，我代表学校向同学们提几点希望，与大家共勉。

首先，做“高带宽”的北邮人，拥抱知识、善学善为

非学无以广才，非志无以成学。同学们，时代进步的速度远远超过我们的预期，人工智能的大发展前，我们无法想象人机互动的场面是什么样子；无人驾驶技术出现前，我们不敢想象解脱双手驾驶出行的场景；全息投影技术实现前，我们无法期望远在千里的亲朋好友瞬时出现于眼前……一切的诞生，都是我们敢于梦想，不懈坚持，学以致用的结果。做“高带宽”的北邮人，就是要坚持为学贵在勤奋、贵在钻研、贵在博览，常学常新、常学常为、常学常进，坚持梦想从学习开始，事业由本领成就的进取理念，实现“厚积而薄发”。

再有，要做“低时延”的北邮人，拥抱变化、无畏挑战

知物由学，知进由行。同学们，低时延属性是5G技术非常重要的特征之一。走出校园，走进社会，时时的自我革新和应变能力越来越重要，网络信息化必将导致信息碎片化，如若缺乏足够的应变能力，不能时刻保持自我革新的心态，不能实现与时代变化的时时同步，就必定会落后于时代，最终被时代所淘汰。做“低时延”的北邮人，就是要学会如何在瞬息万变的环境中随机应变，在纷繁复杂的环境下明辨是非，抓时机，做决策。做永不停歇的追梦人，做应对变化的开拓者，做大胆创新的实干家，实现“顺时而同行”。

第三，要做“大连接”的北邮人，拥抱世界、开启未来

单丝不成线，独木不成林。同学们，如今的时代是渴望人才的时代，是日新月异的时代，更是你中有我，我中有你的“大连接”时代。线上线下、万物互联，将为个人生活和经济社会发展带来极大改变。人人相连、心心相通，更将为社会进步和人类文明带来极大丰富。是连接，让我们消除误解、增进信任；是连接，让我们携手前行、共谋发展；是连接，让我们承前启后、继往开来。做“大连接”的北邮人，就是要培养大爱之心，将个人发展与国家前途、民族命运联系起来，以青春之我、奋斗之我，为国家富强、民族复兴铺路架桥。做“大连接”的北邮人，就是要拥抱世界，以大格局、大视野，去架构大作为、大未来。做“大连接”的北邮人，就是要连接责任、连接奉献，怀赤诚之心、行善良之举，实现“大德大爱之情怀”。

同学们！技术的发展与人类的进步永无止境，相伴相依。人类需要文明进步，更需要坚守初心，进步与初心如车之双轮，相辅相成。属于你们的时代已经开始，衷心希望你们能够坚定人生理想，把稳人生方向，保持进取信念，弘扬奋斗精神，以社会主义建设者和接班人的使命担当，在报效祖国和人民的生动实践中扎实作为，让实现中华民族伟大复兴的中国梦在接续奋斗中变为现实。母校期待着你们的好消息，母校盼望着你们的新作为！2019届北邮人，毕业快乐！

谢谢同学们，谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)