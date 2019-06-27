山东财经大学校长赵忠秀寄语2019届毕业生：把梦想交给世界

山东财经大学校长 赵忠秀（山东财经大学/供图）

亲爱的毕业生同学们、老师们、家长们、校友们：

大家上午好！

蝉鸣高枝、盛夏未央，弦歌响起、扬帆远航。今天，我们齐聚一堂，隆重举行2019年毕业典礼。7059名本科生、687名硕士生、7名博士生即将带着财大蓝的底色，带着光荣和梦想，离开这里，开启新的征程。作为你们的校长、老师，此时此刻我的心情和大家一样激动。首先，我代表学校全体师生员工向你们致以最热烈的祝贺！终于毕业了！向所有为你们的成长成才倾注心血的师长、亲人和朋友致以崇高的敬意！向一直以来关心财大、爱护财大、支持财大的各位家长、校友和社会各界人士表示衷心的感谢！

四年美好的大学时光，一眨眼便已经走到了尾声。无论你是佛系男生，还是C位女孩，在山财大如歌岁月中的那些人、那些事、那些风景，注定被珍藏成独家记忆。明水的风、圣井的鹅、还有燕山舜耕的电动车，承载着太多的回忆与不舍。过去的四年，学校也在和你们一起成长。主校区从无到有，舒适的宿舍、网红的餐厅、高大上的文化活动中心让你们好生羡慕，却恨不能再回到从前了。惠及你们的硕士研究生推免资格，博士研究生申请考核、硕博连读和硕博贯通，让你们欢呼雀跃，点赞高歌。学校的影响力和社会声誉持续攀升，学科整体实力进入全国财经高校前10强，让你们由衷感叹，山财大真的都挺好。而与你们相伴四年又互帮互助的兄弟姐妹，严肃认真又和蔼可亲的老师，以及睡眼惺忪为半夜归来的你们打开宿舍楼门大爷大妈……此刻，想必也已经深深烙印在心底。课堂上的争论答辩，备考时的你追我赶；科技竞赛前的挑灯夜战，获奖时的笑容满面；赛场上的奋勇争先，看台上的摇旗呐喊；社会实践选题时的斟酌再三，寒来暑往中的一往无前……汇成了山财大一道道靓丽的风景线。

刚才经济学院辛晓慧同学代表所有研究生作了发言，她所在的舜耕校区10号楼202宿舍4名女生全部考上了名校的博士研究生，韩培培、周凤、王莹同学，也祝贺你们！还有，今年管理科学与工程学院也出了个学霸宿舍，燕山校区11号楼413，宿舍的6名女生全部考上名校硕士研究生，杜宝钗、魏庆莹、崔连连、王晶晶、屈冉冉、陈冉同学，祝贺你们！（稍停）我要小声说一句，男同学们要加油啊！

我还知道，今年我校“最美青年”、人称“小浩书记”的金融学院研究生毕业生王文浩同学用“逆流而上”的行动展现了财大学子爱我所爱、听从我心的风采。为了能去西部、去基层、去支教，能“用一年不长的时间做一件终生有意义的事情”，“小浩书记”不惜切断一切退路，放弃了省级优秀毕业生称号，不参加任何考试和招聘会，真正做到了“山高水险，不惧；如真如梦，不悔”。

今天，是大家与母校道别的日子，也是我到学校工作的第191天，你们的校龄都比我长。虽然我们或许曾经在金鸡岭、三名石、镜月湖、凯旋门边擦肩而过，但却不曾细细交谈，在你们即将离开母校，跨过大江大河、穿越人山人海之际，我想对你们再叮嘱几句。

希望你们把梦想交给世界，与变革的时代同行。

识时明势，与时偕行。一千年前苏轼说，“盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。”现在，我们也正处在千年未有之大变局的时代。

或许慢慢的，你已经习惯了视线水平向下45度或更多，拇指上下左右5厘米距离的游走；习惯了出门不带现金、打车先摸手机，让世界在手指尖游走。拇指在手机屏幕方寸间游走的距离，也许已经超过双脚走过的路程吧，你们沉浸其中，享受、迷恋、欢喜。

或许慢慢的，你已经习惯了看见“戴尔”“诺基亚”“摩托罗拉”“MSN”这些曾经辉煌的名字渐渐淡出视野；看见“石墨烯”“人工智能”“自动驾驶”“量子通讯”这些原本只是充斥在耳边的名字已经迈着猫步悄悄来到身边，不禁发出“未来已来”的感叹。

或许慢慢的，你会发现，潍坊的“歌尔声学”、东营的“国瓷新材料”、章丘的“伊莱特重工”……原来在我们身边也藏着很多“隐形世界冠军”。腾笼换鸟、凤凰涅槃，厚重的齐鲁大地在开放的世界里正越来越惊艳。

或许慢慢的，你已经发现求职中经历的滋味跟传说中的并不太一样，招聘的要求可能会让你感叹目标原来离自己很远，银行的工作可能已不再是你当然的名片，在考研的战场上取胜越来越没那么简单。

我不知道未来还会有哪些变化，但我知道每一次技术变革都将重构人与人、人与组织的信任方式和互动连接；我知道未来的几年几十年，你们一定还会经历更多的变化和变迁。

天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。这就是这个变革的时代，“跟不上”和“来不及”是这个时代最大的挑战，于看台上的你、于讲台上的我、于我们大家，都在。我们要紧紧地跟上，在变革面前，绝不能当无关者、围观者、旁观者，一定要做亲历者、积极做参与者、努力做引领者。

希望你们把梦想交给世界，涵养兼容并蓄的胸怀。

形器不存，方寸海纳。开放的胸怀是积极发展的心态。世界是不断变化的，会不断产生新情况、带来新问题。过去合理的现在不一定合理，过去有效的现在未必有效；过去不合时宜的现在却可能势在必行，过去不可逾越的现在突破则可能恰逢其时。希望你们学会跳出过去看过去、站在未来看现在，学会跳出既有的单元去定义现在所经历的人与事儿。慢慢的你会发现，今天你在意的不快和不顺，终归是过眼烟云，成了你加速成长的转弯。这是因为，我相信，万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。慢慢的你会发现，一个月挣万把块钱算不了什么，当上主管和老板也没有想像的那么难，只要你充满力量、努力向前，一切都是顺其自然。

开放的胸怀是包容合作的胸怀。当今的世界是开放的世界，你中有我、我中有你。今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。马克思说，人在本质上是一切社会关系的总和。我们所有学习经济、管理相关专业的同学以后从事的都是和人打交道的工作。看一看你的左边，右边，左边的左边，右边的右边，在即将毕业的时刻再握握手吧。今天的Classmates、Schoolmates可能在不久的将来会成为你各种各样的合作伙伴，你们将带着共同的山财大的底色，成为一生的朋友。当然作为同行，也可能难免会成为对手，但我相信，哪怕有竞争也一定是为了共同发展、携手向前。正如任正非所说，我们牺牲了个人、家庭，是为了一个理想，为了站在世界高点上，与各国一起为人类做贡献。

希望你们把梦想交给世界，遵从内心真诚的呼唤。

遵从内心，无问西东。杨绛先生说：“我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道——世界是自己的，与他人毫无关系。”我知道，我们有一群在西藏工作的年轻的校友，他们有的正在扎根乡村基层，有的正在戍守祖国边关，把青春的梦想写在了青藏高原广袤的大地上。去年，学校老师去西藏看望他们的时候，那几个当兵的同学虽然被晒得黝黑，但穿着军装、英姿飒爽、哈哈笑的样子真的很帅。来自财政税务学院的尹炳山是我校2017届毕业生，山东威海人。他从祖国的最东边，来到了世界的最高端，现在距林芝500公里之外、紧邻中印边境的察隅县古玉乡工作。为了见到母校老师，在交通不便的山路上奔波了10多个小时。老师问他们，“在这里苦不苦？想不想家？”尹炳山动情地说：“这里是离家最远的地方，但也是离太阳最近的地方。”

从祖国边关到基层一线，也不是尹炳山、王文浩们的专业，但为祖国奉献成了他们坚定执着的选择。像他们一样，一批又一批财大人，不忘初心，奋进接力，始终奋斗在时代的最前沿和祖国最需要的地方，成为了山东财经大学一张张鲜亮的名片。

我们都是追梦人，我们都在努力奔跑。尽管今天的你们都身着统一的学位服，我实在难以分清你是“他”还是“他”，但是我知道，每一张灿烂的笑脸背后都有一个或大或小的梦想，都将在广阔的世界里成就一段别样的人生。

Ladies And Gentlemen，请允许我这么称呼你们。真的要离开了，虽然今天是夏至，是一年中白天最长的日子，也是一个美丽的日子，但是我知道，无法再拉长你们在财大这段美丽的时光了。真的要离开了，从明天开始，你的主营业务收入将由你的父母变成你的才华和劳动，让你苦恼厌烦的概念、符号和推导将成为你安身立命的法宝；从明天开始，你不再只是你父母的儿子女儿、同学的同学、男朋友的女朋友、女朋友的男朋友，还会贴上越来越多的标签和符号。真的要离开了，可能你到现在还没搞明白自己究竟喜欢什么、适合什么、想要什么，但从明天开始，你真的要做一个不动声色的大人了，细细体味世界的变化与不变、广阔与久远。

凡是过往，皆为序章。今天，请你们始终牢记母校“克明峻德，格物致知”的校训，明晓道理、修养品行，把梦想交给世界，倾听梦想花开的声音，让世界因你们变得美丽精彩。

我叮嘱你的

你说 不会遗忘

你告诉我的

我也全都珍藏

六月是飘不落的日子

永远不会发黄

我无需报答 也不会躲藏

哪怕历经沧桑

我依然 选择希望

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)