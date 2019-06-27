西安交大校长王树国寄语2019届硕士毕业生：不忘初心，做有灵魂的交大人

西安交大校长 王树国（西安交大/供图）

亲爱的同学们，各位老师、家长、媒体朋友们：

大家下午好！

为了让你们能够学有所成，你们的老师、家人都付出了辛勤的劳动，让我们把掌声献给他们！

在典礼开始的时候，师生们演唱了一首由我们著名校友李叔同写的一首歌《送别》，这首歌在国内外家喻户晓，今天管晓宏院士把它作为开场礼物送给大家。歌声扣人心扉，让人感触万千。

你们是硕士生、博士生，即将走上工作岗位，开始新的事业旅程，所以我想多说一点。

前段时间我到广东调研，遇到了三个年轻人，和你们年龄相仿，刚刚博士毕业从海外归来。他们在人工智能领域的工作，每个人都领导着几十人、上百人的团队，做得非常棒。这让我由衷地感叹，你们这一代年轻人赶上了个一好时代，但我更感叹的是他们对事业孜孜不倦的追求和坚韧不拔的毅力。

你们即将踏出校门走向工作岗位，走向社会需要经常问自己的问题是什么？伟大的科学家居里夫人说：“生活对于任何人来说都非易事，我们必须要有坚韧不拔的精神，最要紧的还是我们自己要有信心，我们必须相信我们对一件事情是有天赋才能的，并且无论付出任何代价都要把这件事情完成，当事情结束的时候，你要能够问心无愧地说我已经尽我所能了。”所以我想告诉大家的是，走向社会要经常问问自己是否尽己所能了，是否做到问心无愧了，是否在这个伟大的时代，做出了应该做出的业绩。

你们长期处在家长、亲属、老师、同学的关爱之中，但是走向社会，头脑必须清醒起来。我想告诉你们一句可能有些扎心的话，没有人天生就应该关心你，别人对你的每一份点滴的关心，亲人也罢、父母也罢、老师也罢、社会也罢，都应该铭记在心。懂得了这个道理，你就学会了感恩，感恩社会，感恩父母，感恩母校，感恩身边的每一个人。同时你也会把爱心奉献给别人，这是一个人融入社会必须要有的品德。有人说，一个人的成功是1分天才加99分的汗水，我还想加一句，还有200%的品德，没有德不足以成大事，这是你们走向社会一定要把握的事，一定要懂得感恩，牢记他人对你的每一份关爱，并把自己的爱回报给社会，这样你就能更好地融入社会，进而成为社会的中流砥柱。

我们赶上了一个伟大的时代，第四次工业革命浪潮的到来让世界发生了剧烈变化，我们是亲历者，也是参与者、贡献者，不是所有人都有这份幸运。希望你们一定要把握社会的发展趋势，抓住历史机遇，做这个时代建设者、奉献者。当你回首往事的时候，可以自豪地跟自己的孩子说，这个时代每一点滴的进步，都有我们这一代人的贡献。

最近有一个词大家说得比较多，叫不忘初心。初心是什么？初心是灵魂，人不能没有灵魂；灵魂是什么？灵魂是家国情怀，灵魂是爱。不懂得尊敬父母、关爱父母叫忘了初心，不懂得关心祖国、回报祖国叫忘了初心。交大人的灵魂是什么？是西迁精神，是家国情怀，我们要做一个有灵魂的新时代的年轻人。

最后，我想送给大家一句话：不忘初心，做一个有灵魂的交大人，牢记国家，肩负使命，做这个时代的开拓者，为世界之光！未来属于你们，交大注定要以你们为荣。

学校还有很多留学生，临别之际，我希望你们回到自己的国家后，也能够事业有成，做好中国和你们国家的桥梁和纽带，祝愿你们的家庭和国家越来越好。

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)