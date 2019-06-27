西安交大校长王树国寄语2019届本科毕业生：要有信念和平常心 不能临时抱佛脚

西安交大校长王树国（西安交大/供图）

亲爱的同学们，各位老师、家长、媒体朋友们：

大家上午好！

整个上午的典礼过程，我的心情难以平静，非常激动，我为同学们的善良纯真而感动，为同学们的聪明睿智而感到由衷的欣喜，我为你们自豪，为你们骄傲！

临别之际，我想与大家分享一些人生感悟。

我想送给大家的第一句话是，人要有信念，要有追求，要有对事业的那份执着。伟大的科学家居里夫人在自传序言中写了一段话，告诉人们应该对事业进行执着地追求，直至尽其所能，只有这样才能实现人生价值。居里夫人把她的一生都投入到她所喜爱的科学事业中，并为此付出了巨大的代价。她和她的丈夫发现了镭元素，却没有申请专利，而无偿奉献给世界，她说这是她真正的追求所在，一切源于她对科学事业孜孜不倦的追求和热爱。

我想送给大家的第二句话是，人要永远保持一颗平凡和敬畏的心。纵观历史，我们发现，所有伟大的事业都由若干平凡的心在支撑着，任何急功近利和贪欲都与伟大的事业不相容。一个赫赫有名的战斗英雄把功名深深埋藏达60年之久，感动每一个中国人。一个科学家把一生都奉献给所热爱的事业而不求任何回报，因为这关系到国家安全与人民幸福，干惊天动地事，做隐姓埋名人……像这样的例子举不胜举。

所以，我希望大家把那份纯真善良融入到生活和事业之中，不要被社会上的花花绿绿、功名利禄所迷惑，更不要自以为是，不要以为世界上只有自己是最棒的，更不要在自己取得了点滴的成绩后而飘飘然，俯视一切，那将可能是你事业的终点。任何一个从事伟大事业的人都怀着一颗敬畏之心，敬畏身边同事、敬畏社会、敬畏未来，永远保持一颗平凡心。

我想送给大家的第三句话是，要未雨绸缪，要有所预见，不能临时抱佛脚。最近有一个例子值得全体国人深思，华为公司遭受打压，面对着巨大的挑战，谁也没有想到华为在若干年前就已经提前做了准备，它有预见、有前瞻，它知道在企业的发展路上一定有风雨、有挑战，这是伟大事业成功者所必备的素质。不在成功时飘飘然，也不在遇挫时感到气馁，它只是平静地看待自己，对自己苛刻，对别人宽容，这就是华为的成功之道。这样一个企业是任何困难和挫折都打不倒的。

作为即将毕业的学生，你们应该熟知其中的道理，人无远虑必有近忧，未雨绸缪是先人留给我们的忠言。你们即将踏入社会，未来的道路上会遇到很多的困难和挫折，一定要有所预见，要为未来的挑战做好准备。机会永远留给那些有准备的人，但迎接你们的不仅是机会，还会有很多挑战，要早做准备，让自己的心智更成熟，只有这样，当你面对困难的时候才会临危不乱，这是一个成功者必须要锤炼的品质。

我把这三句话送给大家，要有信念、要有一颗平常心、要有所预见。

我由衷地祝福大家，未来事业有成。就像毛主席曾经说过的那样，你们是早晨八九点钟的太阳，世界的未来是属于你们的。

由衷地祝愿大家，谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)