大连理工大学校长郭东明寄语2019届毕业生：不忘初心使命 建功立业新时代

大连理工大学校长 郭东明（大连理工大学/供图）

亲爱的2019届毕业生同学们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行大连理工大学2019届毕业典礼，共同见证6286名本科生和3742名研究生圆满完成学业！在此我谨代表学校，向你们表示最热烈的祝贺！同时，也让我们一起以最诚挚的敬意、最热烈的掌声，向为你们的成长成才呕心沥血的老师们、家长们表示衷心的感谢！

同学们，你们毕业之际恰逢大工建校70周年。学校刚刚举行了纪念大会，总结大工与新中国同行的奋进历程，激励全体大工人不忘初心，牢记使命，加快建设一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。你们有幸在毕业前亲历了母校70华诞，这一定会成为你们大学生活中一段珍贵的回忆。大工70年办学，坚守为党育人、为国育才初心不改，满园桃李建功立业于祖国大地；牢记为新中国工业体系建设使命不变，在新中国建设发展史上抒写了浓墨重彩的一笔。正因为有了初心的坚守、使命的担当，成就了大工当前生机勃发的发展态势。

在大工求学的几年，我相信，你们不仅学到了科学文化知识，更接受了大工文化和大工精神的熏陶。大工人之所以为大工人，是因为我们有着共同的价值追求和精神共鸣，大工的初心和使命正以这样的方式一代代传递下去。从你们身上，我很高兴的看到了2019届毕业生们呈现出的时代新人的靓丽风采，你们当中电信学部的冯宇鹏同学，坚持创新创业，先后获得“互联网+”“创青春”等国家级奖项，同时带动40个团队参与创业；物理学院的刘嘉言同学，从入学起就立志科研报国，现已选择投身“人造太阳”的研究，致力于彻底解决人类的能源问题；计算机专业的陈少喆同学，一心追逐航天梦，放弃多家互联网公司高薪邀请，选择助力国产飞机向国际先进水平追赶；建设工程学部的姜博瀚同学，投身“一带一路”建设，即将奔赴海外用实践续写大工人的奋斗故事；校优良学风标兵班化科1501的29名同学，彼此鼓励共同成长，连续三年获评校先进集体，86%选择继续深造，等等，你们的优秀事迹还有很多。我知道，你们每个人都在以不同的方式践行初心和使命，以不同的形式展示自己的卓越。此时此刻，我为优秀的你们感到无比的自豪！也为你们的优秀表示最衷心的祝贺！

同学们，从今天起，你们将投身新时代的洪流。这个新时代是近代以来中华民族发展最好的时代，是实现中华民族伟大复兴最关键的时代，也是中国共产党坚守“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心和使命，带领全国人民不懈奋斗迎来的美好时代。不忘初心，方得始终。我们大工人更应该不忘中国共产党决定建设大工的初心，不忘大工人建设大工和报效祖国的初心，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

在你们即将启程之际，我想以三点嘱托，真诚祝福你们都能发扬大工人的优良传统，不忘初心，牢记使命，在建功立业新时代中成就精彩人生。

一是志存高远，以格局和追求坚守初心使命。理想信念是坚守初心使命之根本，更是精神和力量之源泉。作为大工培养的优秀人才，你们要承载起国家的希望、民族的未来。唯有理想远大、信念坚定，方能激发奋进潜力，产生无坚不摧的前进动力。大工从建校伊始，就致力于建立家国情怀与追求真理的完美结合。建校之初，毕德显、王大珩、张大煜、杨槱等一批科学大家，怀揣科学报国之志，辗转来到大连，为大工的发展、为新中国的建设作出了卓越贡献。作为一所具有红色基因的著名学府，大工70年来的每一步发展，都彰显了为国为民、志存高远的不懈追求。希望你们要把国家需要、民族振兴的责任与个人追求相融合，涵养大格局、建立大境界、树立大追求，在祖国最需要的地方作贡献，在坚持理想信念中实现人生价值，体现你们大工2019届毕业生的卓越！

二是不懈奋斗，以毅力和担当彰显初心使命。“惟精惟一，允执厥中”。唯有以坚韧不拔的意志、不屈不挠的毅力、不懈奋斗的劲头，才能实现理想和追求。大工每一项重大成就和突破的背后，无不是心无旁骛的下苦工、求精进，甚至是“数十年磨一剑”。计算力学泰斗钟万勰院士自上个世纪七十年代起，便瞄准建立中国自己的计算力学体系，即使在波折和困境中依然坚持钻研，85岁高龄的他还在为完善自己的理论体系而奋斗，带领团队自主研发仿真计算软件，解决重要装备研发软件“卡脖子”难题。现代制造技术团队提出高性能制造理念，坚持20多年奋力求索，攻克了一大批国家重大装备制造的关键技术难题，两次摘得国家技术发明一等奖。业精于勤，荒于嬉，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是你们人生难得的际遇。希望2019届毕业生们发扬大工人知行合一的优良传统，以“惟精惟一”的执着，不断磨练顽强意志和坚韧品格，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者和奉献者，在奋斗中扬起你们的人生风帆。

三是做好当下，以能力和作为践行初心使命。“为者常成，行者常至。”优秀的形成一定是从做好当下开始。永远做好当下，必将成就优秀的自己，必将造就成功的人生。脚踏实地，求真务实，历来是大工人的宝贵品质。我校王众托院士和林皋院士等老一辈科学家已到耄耋之年，仍奋斗在科研和育人一线，几十年如一日，孜孜不倦，继续为国家的创新发展作贡献。“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土。”初心和使命，最终要靠能力和作为来实现。当今时代，知识更新不断加快，你们今后将面对层出不穷的新技术、新模式、新业态。希望大工2019届毕业生同学们，永远保持求知向学的进取之心，走实脚下的每一步，不断提高内在素质，锤炼过硬本领，在做好当下中成就人生的优秀，成就你们在这个伟大时代的精彩人生。

同学们，今天，你们毕业了。此刻你们一定格外留恋那些朝夕相处的同学和师长，一定格外留恋承载着无数青春记忆的母校，也一定对母校的发展、对母校这几年较大规模的校园建设和改造印象深刻。这几年，你们不仅见证了大工成为国家确定的世界一流大学A类建设高校，进入内涵式发展的重要阶段，也见证了凌水河等一批校园改造工程的建设，“凌水河流水潺潺”、“瀑布”、“小桥”、“人工湖”等美景虽未完成，但已经初现模样，校歌中“你屹立在凌水河畔”即将成为美好现实；你们见证了学校将老红凌路变为校内路的夙愿，彻底解决了几十年来，学校对同学们往返西山生活区与教学区通行安全的“心病”，并开通了学校新的西北门；你们见证了新红凌路盖板桥改造，西山生活区与西校区的联通更加便捷；你们见证了校园地下管网改造，历史性解决了北山部分宿舍供暖不达标的问题，也彻底解决了西山部分宿舍顶楼高峰时用水难的问题；你们还见证了新大学生活动中心的建成、伯川图书馆的改造，等等。这些工程是学校蓬勃发展的现实缩影，更是为了你们以及你们的学弟学妹们在这里学习生活更方便、更幸福。我知道，施工过程给你们这几年的生活和学习带来了许多不便和干扰，我要特别感谢你们的理解和支持！尽管有很多“成果”你们还没有来得及“享受一下”便到了不得不分别的时刻。但我相信，将来再回母校，徜徉在美丽的凌水河边、人工湖畔，看到熟悉的校园变得更加美丽，你们一定能回忆起这段独特的青春记忆，一定会为有幸见证这些重要工程建设而感到自豪。感谢你们对母校发展建设的关心和支持，感谢你们把最好的自己、最美的年华留给了大工。

幸福是每个人的追求，作为你们的师长、你们的校长，我衷心祝愿你们成就幸福的人生！临别之际，把我对实现幸福人生的三点建议与你们分享：一是坚持健身，保持健康体魄。身体不仅是载事业之车、更是载幸福之车。希望你们养成健身好习惯，以健康的体魄和精神状态去实现事业的成功和人生的幸福。二是懂得感恩，时时充满感恩之心。前路漫漫，机会与挑战相伴相随。希望你们永葆感恩之心，感恩父母，感恩亲人，感恩母校，感恩社会，感恩时代，感恩祖国，感恩关心支持你们的人，也要感恩给予你们考验和锤炼的挫折，永远保持内心的光明，做一个充满正能量的时代新人。三是慎独自律，堂堂正正做人。人生面临很多诱惑，唯有慎独自律方能行稳致远。希望你们时刻坚守底线，该做的努力做好，不该做的坚决不做，不属于自己的坚决不要，永远做一个堂堂正正、清清白白的大工人。

同学们，从今天起，你们将以“大工校友”的身份开启全新人生旅程。你们的作为，便是大工的作为；你们的成就，便是大工的成就。我相信，不忘初心，牢记使命，走好脚下每一步，你们定能建功立业新时代。期待建校100周年，大工建成世界一流大学之时，也是你们助力实现民族复兴之日，你们能够荣归故里，彰显大工最自豪的办学成就！

最后，祝2019届全体毕业生同学们，前程似锦，归来仍是少年！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)