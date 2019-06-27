西北大学校长郭立宏寄语2019届毕业生：自觉使命担当，不负青春韶华

西北大学校长 郭立宏 马骞/摄

亲爱的同学们、老师们，各位来宾：

大家好!

满园葱茏，渐闻离笙。今天我们相聚在这里，以一场隆重的典礼为2019届6989名毕业生送别。这是一次温暖的告别仪式，更是一次庄重的成人礼。

几天以后，大家就要告别熟悉的大学校园，告别美好的大学时光，告别朝夕相处的老师、同学和朋友，为实现自己的人生理想而继续奋斗。在你们即将踏上新征程之际，我代表学校并以个人的名义向你们表示最热烈的祝贺!向辛勤付出的老师们表示最诚挚的敬意！向关心和支持学校发展的各位家长、各位校友和社会各界人士表示最衷心的感谢！

嘉木秀而繁阴，人才强而校兴。几年来，同学们在这所世纪学府共同学习生活，汲取知识智慧，绽放青春美好，书写阳光故事。玉兰花开、紫藤香浓、木香幽幽，已成为我们灵魂深处不变的青春风景，城墙晚照、长安月色、终南晴雪，也已嵌进我们共同的芳华记忆。在西大，你们立志成才，刻苦钻研，留下辛勤的汗水、奋斗的足迹和闪亮的青春；在西大，我们肩并肩站在舞台中间，为祖国发展贡献西大智慧和西大方案，参与和见证“一院一策”改革和完全学分制下的“双一流”建设，参与和见证进化古生物学里程碑意义“清江生物群”的发现和命名，填补史前考古空白的“芦山茆新石器时代遗址”项目的发掘，参与和见证张宏福教授当选中国科学院院士，学校众多长江学者、杰青优青等杰出人才的卓越成就，参与和见证“西大复办医学元年”翻开历史扉页等，感谢青春的你们，成就了母校的青春。

这些重要时刻，是属于我们这一代西大人的光辉岁月，将永远铭刻在我们的记忆里。所有的荣耀，都归功于全体西大人的不懈努力和接续奋斗，归功于西大精神赋予我们的强大包容性和旺盛生命力，归功于西大人骨子里向来拥有的高远追求和高尚情怀。从成为“西大人”的那一刻起，我们就结成了终生的命运共同体，共同面对时代的挑战，共同把握未来的机遇，共同承担兴替的责任，共同聚力伟大的担当。今天的毕业典礼，是你们开启人生新征程的又一起点，作为校长，我希望你们，继承和发扬母校的优良传统，将个人的发展和奋斗放置于时代的坐标系中，永葆家国情怀，自觉使命担当，不负青春韶华，在未来能以人生光彩辉映“西大名片”。

以人生光彩辉映西大名片，必须牢记青春使命。公诚勤朴，薪火相传，从发端之初，西大就扎根脚下的土地，与时代同呼吸、与民族共命运，探求科学真理，挽救国家危亡，推进民族复兴，谱写了一曲曲兴学报国的壮美诗篇。几十年来一代代西大考古人，从丝绸之路起点出发，不忘初心、牢记使命，用智慧与汗水在古丝路上写就了新的传奇。我校王建新教授从2000年开始，带领考古团队以寻找古代月氏人的文化遗存、探索丝路沿线人群迁徙交流为目标开启了丝路考古新征程，在近20年的时间里，考古队的足迹沿着丝路进入中亚，与乌兹别克斯坦联合开展工作，用文物唤醒中乌人民的历史记忆和共同情感，做中乌人文交流的使者，取得了重要的学术成果，得到乌兹别克斯坦总统的高度肯定和赞扬。青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。未来无论身在何处，大家都要接续西大考古人用真切行动解读的西大精神和时代使命，始终以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，不辜负我们生活的时代。

以人生光彩辉映西大名片，必须聚力伟大担当。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。每一代西大人正是肩负起了时代赋予的担当，才成就了今天的西大，成就了为国家富强和民族振兴而艰苦奋斗、自强不息的西大精神。3月22日，Science杂志发表了我校早期生命与环境创新研究团队发现的距今5.18亿年的“清江生物群”，称其化石丰富度、多样性和保真度世界一流，科学价值巨大，后续研究将有可能填补我们的认知空白，并解决动物门类起源演化方面一系列科学问题。我们看到了这项研究成果举世瞩目，但我们更应看到的是，团队一批又一批的老师和学生，不畏严寒酷暑，十几年如一日在岩山石海中辨别、采集、修复、研究，一点一点积累出了两万多块化石标本。或许他们很普通，是和我们一起在校园里生活学习的西大人；但他们又极不平凡，在清江水位下降、河床露出的第一时间，野外勘探的第一线就会有他们坚守的身影，不辞艰辛地执着探索“寒武纪生命大爆发”的科学奥秘，承担起科学工作者的责任和应有的担当。希望我们的毕业生，都能以他们为榜样，无论是面对复杂喧嚣的生活，还是面对所谓的功名利禄，都能始终坚守生命本真，始终保持宽容平和，始终以坚韧、坚实的品质，在属于自己的长征路上有担当、有作为，收获踏实丰盈的人生。

以人生光彩辉映西大名片，必须直面人生挑战。当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。我们都知道，科技发展引领的社会经济大变局，让我们面临着前所未有的挑战。时代发展的浪潮永远都是波澜壮阔，浪潮之下也必有礁石和风险，而我们的人生际遇也与此相同。面对世界和人生的无数变局，牢骚与抱怨无济于事，一腔孤勇也只徒增烦忧。为了“守得云开见日出”，我们的时代选择了发展这个硬道理。作为社会个体，我们必须在新时代找准自己的定位和方向，面向未来勇敢出击，跳出人生的舒适区，刻苦钻研，奋发图强，练就一身真本领，开辟一片新天地。鲁迅先生说，青年“所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的”。

未来一定不会只是风平浪静、波澜不惊，每个人都会遇到或多或少的问题和困难。七十多年前，在抗战的烽火硝烟中，在陕南城固的艰苦困顿里，我校的先贤们依旧矢志不渝，彻夜长明的“七星灯火”照亮了历史前行的隧洞，成为中国高等教育赓续的不息之火。未来的时光，希望大家也能直面所有人生逆境，将困难和挑战看作前进的机遇，不畏艰险、披荆斩棘，为实现人生理想一往无前。

立身成败，在于所染，西北大学这座百年学府滋养了你们的青春韶华，奠定了你们走向成功的人生之基。而你们，也将带着母校独有的文化基因，奔向天涯海角，走过万水千山。

青春是一次相逢，更是一场远行。生在伟大的时代，奋斗于两个一百年交汇的起始，你们必将缔造出闪亮辉煌的历史，愿同学们信守青春的初心，担负青年的使命，与祖国同心，与时代同行，创造属于人类、属于祖国、属于母校、属于自己的精彩与灿烂。

西大在处，皆为你心；凡你在处，皆为西大。追梦路上，母校始终与你们在一起！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)