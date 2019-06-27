闽南师范大学校党委书记吴彬镪寄语2019届毕业生：守初心担使命 争做担当民族复兴大任的时代新人

闽南师范大学校党委书记 吴彬镪

在2019届毕业生离校之际，6月22日上午，闽南师范大学党委书记吴彬镪以《守初心担使命 争做担当民族复兴大任的时代新人》为题，在学校逸夫图书馆五楼报告厅为2019届毕业班学生党员上了一堂生动的思想政治理论课。

"在你们即将离开母校前，我作为你们的师长，作为一名老党员，很乐意给大家上离开母校前的最后一堂课，和大家一起聊聊初心，谈谈青年人的使命和担当。"吴彬镪从“如何理解初心和使命”、“守初心担使命，争做担当民族复兴大任的时代新人”的方面，与毕业班学生党员们聊初心，谈青年人的使命和担当。吴彬镪指出，作为新时代的青年党员，要有更高的站位，做到“不忘初心，牢记使命”。他从青年的地位作用、青年的教育培养、青年的成长成才三个方面，引用邓嫁先等丰富的典型案例，结合自己的学习体会，教育青年学生党员牢记党的培养，在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗中成就个人的人生理想。

吴彬镪对毕业班学生党员提出四点希望。他指出，希望毕业班学生党员要坚定理想信念，树立远大志向，努力在实现中华民族伟大复兴的历史舞台上书写华丽青春、创造辉煌人生；要热爱伟大祖国，有家国情怀，牢记初心，绝对忠于党、忠于祖国、忠于人民，胸怀忧国忧民之心，爱国爱民之情，以一生的真情投入，一辈子的顽强奋斗来体现爱国主义情怀；要牢记党的根本宗旨，牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，全心全意为人民服务；要主动担当作为，积极锤炼品德修为、增强综合素质、增强使命意识，做有理想的有为青年、有本领的先锋表率和有担当的新时代奋斗者。

最后，吴彬镪嘱咐毕业班学生党员要做有理想、有本领、有担当的时代青年，铭记“博学、明理、砺志、笃行”的校训，为报效祖国施展才华、奉献青春，努力在实现中华民族伟大复兴的历史舞台上书写华丽青春、创造辉煌人生。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)