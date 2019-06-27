甘肃建筑职业技术学院党委书记王娟丽寄语2019届毕业生：你们追梦的旅程，我们将一路陪伴

甘肃建筑职业技术学院党委书记、院长 王娟丽（学院/供图）

亲爱的各位同学、尊敬的各位家长、老师们：

大家上午好！

岁月不居，时节如流。今天，我们在这里齐聚一堂，隆重为学院2019届的1986名同学举行毕业典礼。在此，我代表学院党政向所有毕业生道一声祝贺，你们十年寒窗、三年逐梦，不懈努力，今日完成学业！向各位学生家长道一声辛苦，你们望子成龙、望女成凤，含辛茹苦，今日初尝回报！同时，还特别要向三年来悉心培养学生的各位老师，向热情服务学生的全院行政人员，道一声感谢，你们一片丹心、耕耘四季，今日收获美好、桃李芬芳！

同学们，三年前，你们带着青涩与憧憬来到建院；三年后，你们满载知识与技能，即将远行。大学三年，同学们胸怀梦想、追寻智慧，收获友谊、撒播真情，把沉甸甸的美好记忆，镌刻在青春纪念册上。

可记否，课堂上，你们思考辩论；实验室里，你们研究探索；阅览室中，你们求知若渴？可记否，军事训练，你们用行动诉说着拼搏和坚强；比赛竞赛，你们用成绩宣扬着个性和风采；运动会上，你们用坚持演绎着团结与奋进？可记否，你们积极投身心理健康教育活动，正确认识自我；你们主动参加先进事迹报告会，互相学习促进？

寒来暑往、秋收冬藏。三年来，年轻的你们把梦想当作信仰，铭刻在的校园的每一角落。学院记忆了你们的风采，定格了你们的青春，你们也见证了学院的进步。近年来，学院聚焦行业发展需求、创新人才培养模式，积极试行学徒制、建立工匠班、实行理实一体化教学等，不断推进教育教学改革，逐步形成了多种人才培养模式共生的良好局面；树立了文化育人的理念，明确了弘扬有巢精神、打造文化建院的主题，提炼了居安宜人、实践创新、坚韧专注、务实协作的有巢氏精神内涵。目前学院办学思路清晰、目标明确、定位合理、特色鲜明；教学改革硕果累累，保障机制健全完善，招生就业连创佳绩，育人环境再度优化。学院现为“甘肃省示范性高等职业院校”、“甘肃省优质高等职业院校”、“国家第二批职业院校数字校园建设实验校”、“教育部第三批现代学徒制试点院校”、“教育部国防教育特色学校”；现有国家级骨干专业5个，国家级生产性实训基地4个，国家级协同创新中心1个，中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目重点建设专业2个。母校所取得的每一个成绩，都与同学们的参与、支持密不可分。在此，我代表学院向你们表示衷心的感谢!

过去的三年，同学们也取得了不俗的成绩。三年来，你们中的145名同学光荣地加入了中国共产党；15人荣获省级“三好学生”称号，310余人次被评为学院“三好学生”、“优秀学生干部”，1496余人次获得各类奖学金，11名学生被授予学院“网络课堂学习之星”称号，103人被授予学院“优秀毕业生”称号；还有多人在国家以及省内各种比赛竞赛中取得了令人瞩目的成绩。看到这一切，由衷地为你们高兴，深情地给你们点赞！

凡是过往，皆为序章。同学们，今天的毕业典礼，不仅是你们学海泊岸的加冕盛典，更是你们事业扬帆的启动仪式。建院三年的学习生活，已经为你们成就精彩人生做好了铺垫，在你们即将离开母校之际，我提几点希望，作为临别赠言：

第一，适应环境，扎根成长。走出学校，同学们要迎接的第一项挑战就是身份和环境的转变。虽然经过实习，你们已经有了一些社会阅历，但要在一线摸爬滚打、与人相处共事，你们首先要摆正自己的定位。既不妄自尊大，也不妄自菲薄，从平凡处起始，偶获成绩、不志得意满，遭受挫折、不气馁妥协；在实干中成长，不推不托、脚踏实地，俯下身来做事，诚心诚意待人；于风雨中前行，拿出初生牛犊不畏虎的勇气，带着问题学习，把责任变成事业，把目标变成现实。

第二，志存高远，永怀梦想。当代青年建功立业的舞台空前广阔，梦想成真的前景空前光明，希望同学们走上工作岗位后，树立远大理想、担当时代重任，将个人的梦想融入到实现伟大中国梦的宏图当中，做到爱国报国；将个人的事业融入到祖国强盛的伟业当中，做到爱岗敬业。

第三，坚持奋斗，终身学习。学海无涯勤是岸,处处留心皆学问。当今社会，知识技术的发展日新月异，我们已经步入了一个终身学习的时代，大学学业的完成只是新的学习的开始，奋斗的人，自带光环，保持奋斗的姿态，才能创造精彩的人生。在今后的工作生活中，同学们必须把握时代发展的趋势，牢固树立“自觉学习、快乐学习、终身学习”的人生理念，既重视书本知识的学习，又重视在社会历练和工作实践中总结经验，努力做到破万卷精彩书，行万里神奇路，交八方贤哲友。

第四，携笔从戎，积极入伍。在当前的世界形势下，祖国和军队建设需要大批适龄青年从军报国。参军报国，既是每个公民的神圣职责，也是青年人实现人生价值的舞台。高校学子的参军入伍，不仅能加快军队建设步伐，推动部队跨越式发展，也有利于同学们自身的健康成长。希望同学们把对祖国最深厚、最神圣的情感，转化为报效国家、保卫疆土的从军之志和实际行动，挺起胸膛接受祖国挑选，脚踏实地锻炼成长，用你们的信念和奋斗，实现你们的梦想！

同学们，新起点承载新期待，新使命召唤新担当。长空万里，等着你们展鸿鹄之志去迎风翱翔；碧海无涯，等着你们展鲲鹏之才去劈波斩浪。山一程，水一程，你们追梦的旅程，我们将一路陪伴。远行亦是归程，不管未来有多遥远，路途有多艰难，母校将始终是你们的坚强后盾，是你们的精神家园，将永远关注你们的成长、关心你们的发展，将时刻期待你们捷报频传、等候你们载誉归来！

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。同学们，此时此地、此情此景，不道离愁、不诉别伤，愿你们以梦为马踏歌前行，追逐梦之远方！愿你们御风破浪历尽千帆，归来仍是少年！愿你们情有所属业有所成，永远幸福快乐！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)