北京科技大学校长杨仁树寄语2019届毕业生：爱国、奋斗、修身

北京科技大学校长杨仁树（北京科技大学/供图）

尊敬的各位来宾、各位家长、各位老师，亲爱的同学们：

大家上午好！

又是一个离别的季节，也是收获与感恩的时刻。2019届的3269名本科生、1061名硕士研究生和238名博士研究生即将走出校门，踏上新的人生征程。首先，我代表党委书记武贵龙同志、代表全体教职员工，向圆满完成学业的同学们表示最热烈的祝贺，向为你们的成长成才呕心沥血、辛苦付出的老师们和家长们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

“毕业不说再见，论文再改一遍。[ 源自毕业生朋友圈热词。]”这些天，自习室的一桌一椅见证你们崇尚学术的不懈努力，主楼前的一草一木渲染你们毕业留念的勃勃生气，鸿博万秀的一饭一菜变成你们独特的味蕾记忆。这些，都是你们最美好的北科时光。

天道酬勤，日新月异。这几年，你们用热情、勤劳、智慧铸就了自己的时代选择。你们中，有在《自然》杂志上发表高熵合金研究成果的新金属材料国家重点实验室雷智锋同学，有加权96.79、获批实用新型专利的机械工程学院胡华清同学，有坚持敬老助老热心公益的能源与环境工程学院李宁同学，等等等等。看到你们的成长，我忍不住赞一句：厉害了，北科大骄子们！

这几年，你们的成长与学校的发展同频共振、共同进步。2017年，我校入选“双一流”建设高校，4个学科进入“世界一流学科”建设行列，入选学科数位列全国高校第26位。2018年，我校7项成果荣获国家科学技术“三大奖”，位居全国高校第8位。今年，学校位列QS世界大学排行榜第462位，相较2017年提升近百位，进入全国高校前20。这其中，不断提升的是学校的办学实力，始终不变的是北科大人“钢铁强国、科教兴邦”的价值追求，更是学校为国家育人才、为民族谋复兴的使命与担当！

同学们，2019年注定是不平凡的一年，2019届毕业生也注定重任在肩。这一年，我们共同纪念五四运动100周年，即将迎来新中国成立70周年。回顾历史，学校坚持扎根祖国大地，与祖国和人民同呼吸共命运，为国家经济社会发展输送了20余万青春力量。从明天起，你们也将成为其中一份子。临别之际，我想谈三点想法，与大家共勉。

第一，要热爱祖国。“以身许国，何事不可为？”爱国，是新时代北科大青年的立身之本、成才之基。

自建校以来，北科大人“举矿冶之星火，抚百年之国殇；奉科技以立校，育强国之栋梁”。爱国一直蕴含在北科大人的精神追求之中。

学校建校元老、第一任教务长魏寿昆先生说过，他“最大的心愿是民富国强”。抗战期间，先生辗转大半个国家，参与组建多所高校；1952年，先生任教钢院，创立冶金物理化学系科，将一生献给了我国的冶金科技、教育事业。他曾说：“我们处在黄金时代，希望今后学校的老师、同学、校友，我们大家共同努力，好好地向民富国强做工作。”

还有一位杰出的校友——“蛟龙号”现场总指挥刘峰。他和“蛟龙号”团队二十年如一日潜心钻研，实现了我国载人深潜技术由跟跑、并跑向领跑的重大跨越，为中国走向世界深海舞台中央作出北科人的贡献。

正如魏先生所说，一代代北科大学子积极投身国家发展的洪流中，并在国家建设的过程中实现了个人价值和梦想。希望你们坚持传承“钢铁摇篮”不变的精神追求，不论未来身在何处，都始终把祖国放在心里，始终把自己的命运与国家的命运紧密相连，只有这样，你们才能获得生生不息的力量，你们的人生才会无限精彩。

第二，要勇于奋斗。“当我们回首往事的时候，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞愧。”大学因奋斗而无悔，青春因奋斗而精彩，人生因奋斗而壮美。

要做脚踏实地、知行合一的奋斗者。

你们有一位学长叫黄昌富，毕业时选择到地铁隧道施工第一线工作，可以说是披星戴月、风餐露宿。他曾说：“长期工作在一线基层，是很平淡的，必须要耐得住寂寞，沉下心来，把简单的工作做到极致。”现在，他是全国劳动模范，是我国地下工程的拓路先锋，带领团队开创一个又一个世界纪录。

“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。”希望你们把眼前每一份细小的工作当成一项事业来完成，于实处用力，从知行合一上下功夫，在社会的大熔炉中锻造成才。

要做与时俱进、勇于创新的奋斗者。

前段时间，一位年轻校友、材料化学2003级段方苗的事迹在我们的朋友圈刷屏。她深度参与重型燃气轮机项目，在一级静叶制造上取得核心突破。核心技术要不来、买不来、讨不来，正是包括段方苗在内的一群年轻人，在创新驱动发展的第一线，用青春和奋斗不懈探索自主创新之路，实现了“让冰在沸水中也不会融化”的奇迹。

奋斗从来不是一个口号，需要实实在在的行动。今年，你们中的216名同学将奔赴祖国西部就业、支教，让我们向他们的选择和奉献致敬。

同学们，与其坐而论道，不如弯弓射大雕。希望你们不断提高创新能力，在奋斗中创造新方法、开拓新领域，踏踏实实做人，扎扎实实干事，成功就注定会在前方等待。

第三，要正心修身。当今世界正面临百年未有之大变局，国际格局和力量对比加速演变，社会思潮纷繁复杂。这就要求同学们在学识上专攻博览，在见识上放眼世界，在认识上强化修养。

要坚持终身学习。“非学无以广才，非志无以成学”。一个人学习一阵子容易，长年累月地坚持学习却不容易。希望同学们将勤于学习、敏于求知，内化为生活方式，做到“博观而约取，厚积而薄发”，为人生远航积蓄力量。

要放大人生格局。在全球化的进程中，我们拥有了更多与世界互动的机会。希望你们全面客观认识当代中国、看待外部世界，饱含家国情怀和人类关怀，发扬中华文化崇尚的四海一家、天下为公精神，提升对外交往能力和国际化素养，努力成长为引领世界潮流的时代新人。

要锤炼品德修为。人无德不立，品德是为人之本。同学们要把正确的道德认知、自觉的道德养成和积极的道德实践紧密结合起来，学会感恩、学会助人，学会自省、学会自律，不断突出奉献、责任、担当在人格中的位序。

2018年北京市师德榜样、首都十大教育新闻人物、我校刘应书教授被誉为“小学课本里的大教授”。学识广博的他勇闯生命禁区，带领科研团队破解高原制氧世界难题。时刻体现在刘老师身上的“礼”“信”“勤”“洁”是他对学生的亲身垂范和无尽期许。

成就一等的事业，须以一等的标准正己心、修己身。希望你们打牢道德根基，明辨是非、严守规矩，在奋斗中摸爬滚打，找到人生的真谛，不断追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

同学们，希望你们在实现中华民族伟大复兴的新征程中，传承北科大“求实鼎新”的校训精神，热爱祖国、勇于奋斗、严以修身，勇担党和人民赋予的时代重任，在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章！

爱你何止三千遍，青春放飞追梦人。各位毕业生，希望你们常回母校走走、常回家看看。借此机会，代表我个人和学校向各位同学发出邀请，希望30年后、新中国成立100周年到来之际，大家再次共聚母校、共话成长！

最后，祝你们身体健康，事业有成，鹏程万里！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)