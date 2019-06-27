华中师范大学校长赵凌云寄语2019届本科毕业生：与祖国风雨同舟

华中师范大学校长 赵凌云（华中师范大学/供图）

尊敬的各位老师，各位家长，各位校友，亲爱的同学们：

今天，我们隆重举行华中师范大学2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式。在此，我代表学校，代表黄晓玫书记，代表全校师生员工，向即将毕业的同学们致以最热烈的祝贺！我也提议我们的全体同学，用热烈的掌声，向四年来默默关心你们的父母，向四年来精心培养你们的老师，向四年来为大家学习生活服务的全体员工，表示最衷心的感谢！

同学们，四年前，你们带着青涩与憧憬来到桂子山。四年来，你们在民族复兴凯歌行进中成长。这四年，中国特色社会主义进入新时代。“一带一路”、京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带长足发展。“墨子号”、“天宫二号”、“中国天眼”等世界级重大科技成果相继问世，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

四年来，你们在学校发展一路连捷中成长。这四年，学校入选国家首批“双一流”建设高校，荣获国家级教学成果特等奖，跻身全国创新创业典型经验高校50强，斩获全国“挑战杯”竞赛与“创青春”大赛优胜杯，学校各项事业发展迈上新台阶。

四年来，你们在挥洒青春激情拼搏中成长。这四年，你们在专业学习、学术科研、创新创业、文体活动、志愿服务等方面取得了骄人成绩。产生了西区八栋627女生寝室等一批“学霸寝室”，李瑞、朱阿妹、洪晓云、华彦婷、秦梦瑶、许慧民、王维强、李昱庭、孙静竹、徐雅静、詹一鸣等一批同学在各类全国大赛中获得特等奖、一等奖，胡正午同学获评“全国首批雷锋式青年”。这些同学，都是毕业生的杰出代表。你们的四年努力与成就，你们对学校工作不足的理解与包容，推动了学校的发展，你们让华师这个师生共同体充满温暖，让桂子山这片绿土充满生机。我代表学校，向同学们表示衷心的感谢！

四年的风风雨雨，四年的炫彩青春，四年的梦转回肠。回望这四年，同学们可以豪迈地宣示，中国特色社会主义新时代的铿锵行进中有我们的坚实脚步，中华民族崛起伟大进程中有我们的辛勤汗水，华师的发展融入了我们的激情奋斗，我们每个人的人生在桂子山绘就了最绚丽的青春华章！

同学们，一滴水只有流向大海，才能获得永恒的存在，一个人只有融入民族和国家，才能树立真正的人生价值。我们要树牢家国情怀，与祖国风雨同舟，与民族同甘共苦，同人民一起奋斗！

忆往昔，峥嵘岁月稠。一部华中师范大学的历史，就是一部华师人与伟大的中华民族同呼吸共命运的历史。在一百多年的历史中，一代一代华师人胸怀大志，忧国忧民。华中大学、中华大学奠定华师人教育救国的初心。为唤醒中华民族，华中大学、中华大学筑就湖北新文化运动中心。逆水而上，西迁办学，为中华民族保存并延续宝贵的文化火种。新中国成立，华师又投身教育强国的伟大进程。忧国忧民、家国情怀，是“忠诚博雅、朴实刚毅”华师精神和“求实创新、立德树人”华师校训的本质内涵。与民族同甘共苦，与祖国风雨同舟，与人民一起奋斗，是华师人最鲜明的精神标识！

看今朝，时代风雷激！当今时代，人类社会处于百年未有大变局之中，世界政治经济发展呈现前所未有的大变化。全球体系结构和世界发展结构发生巨变，全球化发展出现大翻转。这种大变局有如历史的惊雷，警醒我们，我们国家身在何处？向何处去？这种大转折犹如时代的警钟，提醒我们，我们每个人面临什么挑战？如何去迎对？你们所处的时代，是风云际会的时代，是大有可为的时代。我们要站在时代的高度，理性认知我们的历史方位和未来走向，正确把握时代的脉搏和人生目标，在时代的激流中勇立潮头！

望未来，责任千钧重！新中国成立70周年，中华民族迎来了伟大复兴的光明前景。明年我们将实现中华民族复兴的第一个百年目标，全面建成小康社会，朝着中华民族复兴第二个百年目标奋进。到2050年，中国的现代化将通过你们的双手和劳动实现。 你们处在两个100年奋斗进程中的历史交汇期，你们是强国一代。我们的校友陈潭秋烈士牺牲前高呼：“我死后要化作一抔黄土，铺在通向胜利的路上。”你们，正行进在华师先贤用血肉铺就的道路上，担当起民族复兴大任，是新一代华师学子义不容辞的时代责任！

同学们，还记得四年前的开学典礼吗？杨宗凯校长勉励大家做才识渊博、仁爱兼爱、文雅儒雅之人。我来学校后深深感受到同学们的博爱与儒雅。有一次在食堂吃饭，一位同学将自己唯一的一张餐巾纸撕一半给我。走在校园的路上，总能遇到同学们礼貌的问候。是的，今天的毕业典礼，就是对你们才识、仁爱、博雅的充分肯定。但是，大学毕业只是人生的分号。我希望你们以毕业为起点，担当使命，激情拼搏，与祖国风雨同舟！

与祖国风雨同舟，要求我们做“大我”之人。小我是切身的，但是渺小的。只有将小我融入大我，才能获得永恒与崇高。大学毕业就意味着融入社会、融入集体、融入人民。桂子山不仅培养了大家的才识，更赋予了大家高远境界与家国情怀。我们要涵养大情怀，胸怀大局，关心国家大事，关注天下大势。要确立大视野，构建大气势，不拘泥于眼前利益，不纠结于一时成败，追求高远的人生目标。要开创大格局，培养大气度，以集体利益为重，虚心向人民学习，虚心向实践学习。

与祖国风雨同舟，要求我们做“大雅”之人。博雅精神的核心在于大雅，在于守正。我们要确立正确的思想。越是风云际会，越是世事复杂，越要守正思维。要善于用马克思主义立场、观点和方法处理工作中、学习中、生活中的各种难题，不守旧、不偏激。要培育高尚的品德，雅的最高境界是高尚。高尚就是不庸俗，不流俗，牢记初心，坚守初心。要坚持守正的行动，守规矩，守法律，从学遵守学术规范，从政不贪赃枉法，从教严守师道尊严，从商坚守合法合规。

与祖国风雨同舟，要求我们做“大爱”之人。爱在华师，华师培养的爱，是大爱，是博大无私之爱，这是章开沅老校长对我们每一个华师人的教导。我们要爱党、爱国家、爱人民，用这种博大的爱鼓满我们前进的风帆。我们要爱事业、爱学习、爱工作。在工作中创新，靠学习走向未来，用这种坚实的爱开拓我们人生的道路。人生不只是岁月静好，春暖花开，真正的人生是负重前行，有时甚至会伤痕累累，我们要爱家庭、爱亲人、爱朋友，用这种深情的爱构筑我们安宁的港湾。

同学们，有一座山叫桂子山，她的博雅让我们高山仰止；有一种记忆叫“华师印记”，她的青春内涵让我们魂牵梦绕；有一所学校叫华中师范大学，她的母校身份让我们感恩敬畏。我们要说，华中师范大学是天底下最好的大学！

同学们，四年间，你们曾无数次走下桂子山，但今天这一次将是你们的远行。我们为大家送行。在中国最古老的文字中，“送”，就是将自己点燃的火把双手捧上，点燃别人的火把。我们为大家送行，就是庄严郑重地用“忠诚博雅、朴实刚毅”的华师精神点亮你们，希望你们将这种精神发扬光大，传播出去，点亮别人！

今天，青春不散场，我们不告别，因为即使你们毕业，无论你们在哪，你们永远是华师的一份子，你们的发展永远是华师发展的组成部分，桂子山永远是你们的坚强后盾和精神家园！

让我们背起行囊出发，与祖国风雨同舟！祝同学们一帆风顺，鹏程万里！谢谢！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)