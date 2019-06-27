武汉大学校长窦贤康寄语2019届毕业生：自立自强 科学报国

武汉大学校长 窦贤康（武汉大学/供图）

亲爱的同学们：

大家上午好！

前不久才和大家在“九一二”操场合影留念，今天就要送你们离开母校。作为校长，也作为一名教师，我的心里十分不舍，相信你们的心情也是一样。近年来，学校努力把毕业典礼办得庄严和盛大，除了彰显对学术的尊重和敬仰，也是为了给你们的大学生活留下最美好、最难忘的临别记忆。

这几年的“珞珈时光”，母校和你们一起奋斗、一起成长。学校大力倡导更加崇尚学术、更加追求卓越、更加关爱学生、更加担当有为，通过大力引育高水平人才、优化培养方案、开设高质量课程，为你们提供更加优质的学习资源；通过配齐选强辅导员队伍，为你们成长成才更好地引路导航；通过改造教室、修缮宿舍、升级食堂、翻修运动场馆，为你们创造更加舒心的学习和生活环境……学校一直在尽最大的努力，希望以最优质的教育资源培养出最优秀的学生。

当然，你们也是学校改革发展的重要见证者。你们见证了学校入选首批“双一流”建设高校，见证了学校对人才的空前重视以及高水平人才数量的大幅增长，见证了学校在《Nature》、《Science》等国际顶尖期刊上发表重大研究成果的突破，见证了学校成功发射全球首颗夜光遥感卫星“珞珈一号”……如今的武大，办学的标准越来越高，与实现世界一流大学的梦想越来越近。母校以你们为荣，也希望你们每个人为母校感到更加骄傲和自豪！

同学们，你们毕业的今年，恰逢新中国成立70周年。你们生逢其时，在国家最蓬勃发展的时代学习和成长。回顾这百年历史，我们不难发现，一个国家的发展，离不开重道义、勇担当的知识分子，他们是社会的良心，是民族的脊梁。

100年前，山河破碎，民族危亡。在国家生死存亡的那个年代，与你们年龄相仿的一批青年知识分子，以追求“爱国、进步、民主、科学”的“五四”精神，努力探索救亡图存之路，挺身而出，奋起抗争，奏响了浩气长存的爱国主义之歌。

70年前，国家新建，百废待兴。一大批知识分子以科学兴国为己任，自力更生、艰苦奋斗，为新中国建设立下了不朽功勋。这其中，就有研制出第一座军用核反应堆的“中国核电之父”欧阳予院士、中国计算机事业创始人之一张效祥院士、中国“两弹一星”功勋科学家俞大光院士等武大校友，他们推动了新中国在多个领域实现零的突破。

40年前，改革开放，百业待举。又是一大批知识分子勇立改革潮头，在经济、科技、教育等各个领域敢闯善创、建功立业。这其中，就有以泰康人寿创始人陈东升，小米科技创始人雷军，中国兵器首席专家、中国99A式主战坦克总设计师毛明为代表的武大校友，他们胸怀振兴国家的志向，勇当改革先锋，成为推动科技进步和经济发展的中坚力量。

进入21世纪，科技发展，日新月异。在新一轮科技革命与产业变革到来的新时代，武大人瞄准国家战略需求和世界科技前沿，在地球空间信息领域攻坚克难，为“北斗导航”提供更精密的位置服务；在以“红莲型”为代表的杂交水稻研究领域孜孜以求，为落实国家粮食安全战略作出重要贡献；在人文社科与自然科学交叉前沿领域，为维护边界与海洋权益积极贡献“武大智慧”；还有一大批从事物理、化学、生命科学等基础研究的优秀学者，甘于寂寞、潜心钻研，产出了一批有代表性的原创成果。

回望来路，新中国从艰难困苦中一路走来，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大跨越。当今世界正经历百年未有之大变局，一方面以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革正重塑全球创新版图，另一方面贸易保护主义和逆全球化思潮屡屡抬头。面对发展的不确定性，只有大力弘扬自立自强的精神，把关键核心技术掌握在自己手中，才能牢牢把握创新主动权和发展主动权。

国家的希望在青年，民族的未来在青年。国家强盛和民族复兴的重任，无疑落在包括你们在内的新一代中国知识分子身上。武汉大学作为一所国家赋予重任、社会寄予厚望的国家重点大学，培养的是民族的精英和社会的栋梁。进入新时代，国家需要你们以自立自强之精神、担纲科学报国之重任！

我希望你们用心锤炼攻坚克难的勇气，身处逆境要有永不言弃的坚韧，面对挑战要有迎难而上的果敢；我希望你们始终秉持笃行实干的精神，不论是继续学术深造，还是走向工作岗位，一定要打好基础，苦练内功；我希望你们戮力锻造自主创新的本领，大胆探索未知，勇于批判质疑，敢于并成就“从0到1”的首创之举。

同学们，自立自强是一代代武大人流淌和传承的血脉，科学报国是武大人永恒的情怀和担当。在你们身边，已经有很多同学做出了表率。物理科学与技术学院2015级博士生何海龙同学潜心科研，在校期间就在《Nature》发表高水平论文，毕业后选择在学术道路上继续深造，努力践行科学报国的梦想；水利水电学院2015级本科生嘎次同学，毕业后响应国家号召，回到西藏建设家乡；由我校化学学院2014届本科毕业生谢肖创办、你们这届毕业生中也有许多同学参与过的“清泉计划”公益组织，通过进行水质检测、开展公益调查、捐赠净水设备等志愿接力行动，一届接着一届学生干，只为了让农村贫困地区儿童喝上干净的水，充分彰显了武大学子强烈的社会担当；还有你们中的很多同学，即将奔赴国家经济建设主战场和基层一线，用青春和热血谱写人生的新篇章。从你们身上，我看到了武大人自强不息的奋斗精神、爱国报国的家国情怀和追求卓越的时代担当。我相信，你们未来一定能够在广阔的天地中尽情翱翔，成就精彩人生！

每年毕业的时候，我都会把校友喻杉写给母校的一首散文诗送给毕业生。今天，我同样把这首诗送给你们，以此表达母校对你们的依依不舍之情：

武大的学子也是树

是带着武大之树的魂魄走向四面八方的

武大学子的根不管植于何处

总会有一支伸向珞珈山

请你们记住，无论将来飞得多高、走得多远，你们永远都是武大的孩子。当你们累了、倦了，母校的怀抱永远为你们敞开！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)