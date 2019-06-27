北邮与伦敦玛丽女王大学联培项目2019届本科毕业典礼举行

人民网北京6月27日电 北京邮电大学与伦敦玛丽女王大学联合培养项目2019届本科毕业典礼26日在北邮举行，联合培养项目的589名毕业生顺利毕业。北邮校长乔建永、伦敦玛丽女王大学校长Colin Bailey、英国大使馆文化教育处教育合作发展主任Donald Hu等嘉宾参加毕业典礼。

北京邮电大学校长乔建永致辞 曹雯/摄

乔建永校长肯定了2019届毕业生所取得的成绩，并勉励国际学院毕业生在今后的学习、工作中要追求卓越，勇于创新，不忘初心，为世界发展和进步作出自己的贡献。Colin Baile校长在对毕业生的表现给予高度评价和充分肯定的同时，表达了对国际学院未来发展的信心与期望。

伦敦玛丽女王大学校长Colin Bailey致辞 曹雯/摄

“北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学的合作办学项目开办十五年来，获得了巨大成功，得到社会各界的交口赞誉，成为中英文化交流的典范”，英国大使馆文化教育处Donald Hu先生表示，他希望2019届联合培养项目毕业生在未来的工作中能够学以致用，并做好中英两国文化交流的使者，为巩固和深化中英两国友谊做出贡献。

据悉，2019届北京邮电大学与伦敦玛丽女王大学联合培养项目的589名毕业生中，共有201人获得伦敦大学一等荣誉学位，18人获得伦敦玛丽女王大学学院奖，32人获得北京市优秀毕业生荣誉称号，12人的毕业论文被评为北邮优秀毕业论文，其中龚嘉莹同学以出色的综合工程实践能力被授予2019英国工程技术学会年度优秀学生奖。（李依环 曹雯）

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