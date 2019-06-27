3—6岁是幼儿运动素质发展关键期

教育部近日下发的《教育部办公厅关于开展足球特色幼儿园试点工作的通知》要求，各地须于7月1日前将足球特色幼儿园申报材料报送至全国校足办，每省份推荐指标范围为50至200个，推荐指标可结合各地工作实际情况作适当调整，确保成熟一个发展一个。这是校园足球工作重心下移迈出的关键一步，也是贯彻落实“足球从娃娃抓起”的重要体现。

在幼儿时期开始接触足球，究竟有何意义？如何开展幼儿足球活动？记者近日就此采访了儿童心理与儿童体能教育专家殷红博教授。

记者：幼儿时期开展足球教学，孩子能接受吗？

殷红博：30多年来，我们研究了32项适合幼儿的运动项目及其对3至6岁幼儿各方面素质协同发展的价值。结果显示，足球是让幼儿身体素质、心理素质、智能素质全面发展的第一运动。这是因为一是60%至80%的男孩子天性喜欢足球，足球运动能够有效地激发他们的运动兴趣和激情，从而获得良好的运动认知和运动心理。二是无论从身体素质、心理素质方面，还是智能素质方面，幼儿完全可以从3岁起接受专业的足球训练，爱踢球、足球踢得好的幼儿，其智能素质、身体素质、心理素质等都超过同龄人，踢足球不但没有影响孩子们学习和综合发展，反而促进了他们的能力提高。

记者：幼儿时期开展足球运动重要吗？

殷红博：3至6岁是人类运动兴趣、运动习惯及许多运动发展的关键期，这个时期建立起来的运动兴趣、运动习惯、运动认知将持续一生，而足球是培养幼儿运动兴趣、运动习惯的最佳运动。我们开展的幼儿、小学、中学三个学段足球对比研究发现，3至6岁是幼儿运动心理、运动兴趣、运动习惯、运动认知及综合运动素质发展的关键期，如果在这一时期得到科学、系统、适时的培养，那么孩子的综合运动素质将得到最佳的发展，一旦错过将难以弥补。中国许多中小学生缺乏运动兴趣，没有建立良好的运动习惯，基本运动技能发展不理想，错过发展关键期是重要原因之一。

在3至6岁孩子中开展科学系统的体育运动不仅能培养孩子的运动兴趣，提升孩子的身体素质，还能开发孩子的思维能力、创造能力、记忆能力、判断能力、决断能力和自我管理能力等多方面素质，并能培养其独立性、自信心、毅力、勇气、合作性、团队意识、上进心等优秀品质。

记者：幼儿日常学习和运动时间应如何科学分配？

殷红博：我研究儿童体能36年，开展幼儿体能科学系统教学实践和推广22年。研究结果显示，在3至6岁的幼儿阶段和6至12岁的小学阶段，运动课与综合文化课之间有互补关系，我总结的一个体能公式如下：70%（文化课）+30%（运动）>100%（文化课）。这里所说的文化课是指非运动之外的所有知识和游戏的学习。这个公式的科学含义是：孩子把有效时间的70%用于文化课学习，30%用于运动，最终的综合学习效能超过他把100%的有效时间用于文化课学习。

一些家长认为孩子参与运动浪费了学习时间，但我们的研究表明：孩子的运动能够有效促进文化课的学习。将30%的时间用于运动的孩子比100%时间都用于文化课学习的孩子有6大优势：一是抵抗力强、适应性强，不易生病，生病后恢复较快；二是专注力强，注意力集中时间长；三是思维灵活敏捷，创新能力强；四是独立、自信、有勇气，毅力和坚持性优异；五是感知敏锐，善于运用多种学习方法；六是性情开朗活泼，喜欢尝试新的事物，交往能力强。

1997年，我创办了北京博凯智能全纳幼儿园，我们的教育目标是“让每个孩子具备强健的体魄和良好的运动兴趣、运动习惯”。在幼儿园，我们将体能教育和足球教育体系全面实施，研发出针对2至6岁幼儿体能教育的32项关键期专项体能课程（托小中大每个年段8项）和160余种儿童关键期体能游戏。

在《幼儿关键期足球课程》的教学过程中，我园足球教师在教授幼儿足球的同时结合开发幼儿的综合体能素质、心理素质、智能素质和文化素质开展工作。经过22年的幼儿足球教学实践，充分证明了《幼儿关键期足球课程》卓越的教学效果。孩子们在活动中不但养成了浓厚的足球兴趣，爱上了足球运动，更重要的是体能、心理、智能、文化等素质得到全面发展。力量、速度、灵活、协调、平衡、耐力、柔韧等方面的素质进步明显；创造、适应、观察、判断、管理、记忆、想象以及专注能力提高迅速；独立性、自信心、坚持性、上进心、合作性、集体荣誉感、团队精神、规则意识得到锤炼；运动礼仪、交往能力、文明礼貌、诚信、感恩、理解他人、尊重他人、包容他人等文化素质全面提升。（王强 李小伟）

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