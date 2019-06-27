原标题：全班34人，24人考取研究生 这个综合改革试点班有啥秘诀

全班34人，24人考取研究生 这个综合改革试点班有啥秘诀

校园内外

“2014级临床本科医学综合改革试点班的同学，你们在哪里？”6月21日，宁夏医科大学校长孙涛在2019届毕业生毕业典礼致辞时，特意对一个学霸班点名祝贺：“祝贺你们，你们班34名同学中有24人考取了研究生……”

2014级临床本科医学综合改革试点班是宁夏医科大学实施教学改革的试点班，该班共有34名学生，全部参加研究生考试并全部上线，其中24名学生被北京大学、天津医科大学、南京医科大学等高校录取，其余10名学生因不愿意被调剂而选择“再战”重考。该班成为名副其实的学霸班，全班19名女生中18名考上研究生。

“我们班能取得这么好的成绩，是因为班里形成了一股子比学习、比成绩的好风气。”班长陈泽上说，在大学二年级的时候，班里同学就统一了思想，毕业后要进一步深造考取研究生。为此，所有同学把心思全部放在了学业上。尤其是班里19名女生，以宿舍为单位比学赶超，最终18人考上心仪的学校。

李欢即将到北京大学临床病理学专业上研究生，她把能上北京大学归结于：“越努力越幸运。” 该班没有被录取的10名同学，已经开始准备参加今年的研究生考试。“我们所有人都想用自己的努力，去创造更好的人生。”陈泽上说。

孙涛表示：“你们的成绩充分展示了学校深化教学改革的成果，我为你们感到骄傲。”

宁夏医科大学特制定了临床医学专业综合改革“试点班”学生选拔方法。“试点班”目的就是以强化学生职业道德和临床实践能力为核心，以“重人文、强实践”为主线，深化临床医学专业教育教学改革，选拔一批成绩优秀、综合素质好的学生，作为临床医学专业综合实验改革培养对象，加强管理，严格考核，着力提高学生的自主学习能力、临床思维能力和实践创新能力，努力培养具有良好的人文科学素养、社会责任感，基础扎实，熟练掌握临床技能，具有胜任力的应用型临床医学专业人才。

记者了解到，宁夏医科大学对实施“临床医学专业综合改革”拨入专项资金，优先资助实施专业的教学改革、课程建设、教材建设、师资培训、学校医院联合培养、实训实习基地建设等。学校还适当提高“试点班”学生校级奖学金覆盖面；优先推荐参与各类创新活动计划项目等。

(责编：郝孟佳、熊旭)