北京市中考收官 7月4日将公布成绩

原标题：中考收官 7月4日公布成绩

昨日下午4点，2019年北京中考最后一科地理考试结束。北京文汇中学考点，一名考生收到了父母送来的鲜花。

新京报记者 李木易 摄

新中国成立70周年、中国减贫奇迹、“嫦娥四号”登月、北京世园会……为期3天的北京中考落幕，今年的中考各科试卷热词不断，京味儿浓郁。例如昨日上午的生物考试，北京电视台在国内首次推出新闻手语播报、北京市市花月季的育种过程等都成了试题素材。北京教育考试院专家表示，总的来看，今年试题贴近学生生活实际，注重考查学科思维方法，关注学生综合素质的提升和实践能力的培养。

新京报讯 昨日下午4点，2019年中考最后一科地理考试结束。“终于解放啦！”“题目不太难。”在北京市多个考点，考生们面带笑容走出考场，不少家长准备了鲜花迎接孩子。

家长带薯片等零食奖励考生

薯片、方便面、饮料……昨日下午地理考试结束后，在北京市文汇中学考点，范女士特意为女儿带了不少零食，作为考试结束的奖励。她告诉记者，出于健康考虑，平时一般禁止女儿吃这些：“今天可以破例一下。”还有不少家长准备了鲜花迎接考生：“买了向日葵，祝愿孩子一举夺魁。”

除了为孩子庆祝，家长们也不忘为老师送上感恩和祝福。朱女士特意准备了一大束康乃馨，让女儿送给陪考的班主任老师。她表示，考试这三天，老师早来晚走，给孩子加油鼓劲儿，解答家长的各种问题。“很幸运能碰上这样负责的老师，所以希望能表达一下感谢。”

在考点现场，考生们纷纷与家长和老师合影留念，有些已经开始讨论假期计划：“要先好好睡上一觉。”“准备和同学出去玩。”不少家长则表示，现在心里还不踏实，“要等着出分和填报志愿。”

试题素材紧贴实际生活

北京教育考试院专家分析，2019年北京中考各科目试题的素材普遍与现实生活紧密联系。

以化学试题为例，有大量联系生活、生产、社会、科学技术的内容，将解决实际问题与解题相融合，最典型的第13题，引领学生关注身边的化学物质，以垃圾分类知识的考查为落脚点，几乎所有学生都能上手。

再如物理试题，体现了从生活走向物理，从物理走向社会的教学理念。第3题中的旱冰鞋、冰壶、自行车等，考查学生运用摩擦力的相关知识解决实际问题的方法；第5题中的筷子、起子等费力杠杆与省力杠杆，第12题中用手按铅笔等，让学生感到亲切。

北京地域文化入考题

2019年北京中考试题中另外一大亮点就是选取典型的北京地域文化，展现北京风貌，将北京特色与考查内容紧密结合，增强学生对首都文化的理解、认同和热爱。例如，生物试题素材中北京市市花月季、北京电视台的手语节目、北京动物园野生动物保护中心和西藏高原生态恢复项目等情境，彰显了鲜明的地域特点。

而历史试题深入挖掘北京的地域文化资源，传播北京文化。如第34题，某历史社团开展了大西山考察活动，体现了北京源远流长的古都文化，增强学生对于首都文化的理解、认同和热爱。

■ 教育专家点评

生物 生物试题立足北京发展，创设紧密联系生产、生活的真实情境。第17题引用古代医学典籍对莱菔子药用价值的描述，题目中渗透了中华传统文化瑰宝；第19题介绍北京市市花月季选育和快繁的研究，体现现代科技进步，引导学生体会生物多样性的直接价值。

历史 历史试题突出历史与现实之间的联系，聚焦时事。今年是中华人民共和国成立70周年，五四运动100周年，人民海军成立70周年。试题对这些重大的问题都给予了关注，引导学生关注社会生活，从现实的角度理解历史的重要意义。

物理 物理试题选材关注我国现代科技发展和中华优秀传统文化的渗透，如第7题，以中国探月工程中“嫦娥四号”登月，“玉兔二号”巡游月球为背景，考查运动和静止的相对性，向学生展示了祖国科技的进步。

化学 化学试题关注社会热点，既有一直提倡的垃圾分类，也有生活中常见的食材土豆。第12题以液化石油气主要成分为考题，体现化学知识在解决生活实际问题中的作用。

化学试题还充分关注我国在推动绿色、可持续发展等方面采取的有效措施，第15题以光解水制氢为背景，体现我国在新能源开发方面的成就。

■ 志愿填报

总分超500方可填报“校额到校”批次志愿

新京报讯 根据北京市教委要求，今年起中招录取实施新的校额到校招生方式，考生总分须达到500分方可填报市级统筹和校额到校相关志愿。

今年招生方式改变

今年北京市高级中等学校仍为知分填报志愿，招生录取分为提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取三个批次进行。

据悉，自2014年起，北京市开始在中招录取批次中设置名额分配录取方式，即将优质高中部分招生计划分配给“优质高中所属初中”和“其他初中”两类群体，按照优质高中名额分配计划和初中学校分配到的名额数，再依据考生成绩和志愿进行录取。

今年起，名额分配招生批次调整为“校额到校招生”，包括市级统筹和校额到校招生。根据北京市教委有关文件，校额到校批次计划占优质高中招生计划比例达到50%以上。初中综合素质评价今年也首次纳入中招录取。校额到校的录取成绩由中考文化课成绩、初中综合素质评价成绩和体育成绩组成。

志愿填报要拉开梯度

在统招批次，每名考生最多可选报8所志愿学校，每所志愿学校可选报2个专业。在海淀区教育大讲堂上，海淀区招生和考试中心招办主任王树明建议家长和考生，填报志愿要保持梯度，从高到低拉开档次。如前2个志愿填报比自己水平高出一点的学校；中间4个志愿填报与自己水平接近的学校；最后2个志愿填报低于自己水平的学校保底。

特长生方面，从今年起，招收体育、艺术、科技特长生的学校，每一类特长生招生计划原则上不得超过本校当年招生计划总数的5%，且三个类别的招生计划不可通用。

贯通培养今年可在提前招生批次和统一招生批次分别安排招生计划，可面向全市招生，不设分区计划，提招和统招批次均设置最低录取分数线。

新京报记者 冯琪 冯倓秋 方怡君

(责编：何淼、熊旭)