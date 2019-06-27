留学日本遇上地震，别怕

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日本当地时间6月18日晚10时22分，新潟县发生里氏6.8级地震。虽然此次地震并没有造成严重的人员伤亡，但仍给不少在日中国留学生留下了“心理阴影”。对于赴日本留学的学子来说，掌握正确的避震方法是日常生活中的“必备一课”。

利用预警信息

灵活选择逃生方案

日本位于环太平洋火山地震带上，是世界上地震最频繁的国家之一。曾有网友在社交媒体上感慨说：“在日本，发生地震就像人们吃饭一样平常。”由于地震多发，日本在震前预警、防护，震后救援等方面形成了成熟的系统，积累了丰富的经验，以尽可能减少地震造成的人员伤亡与财产损失。

一般来说，日本气象厅会在地震规模达到5级以上时，发出大规模紧急避险警报。

杨有文目前在新潟医疗福祉大学就读，18日地震发生时他正在和朋友一起联机游戏。他回忆说：“当时我的手机发出了连续不断的警报声，还收到了预告震级的短信。大概在10秒钟之后，房子就开始摇晃了。”刘睿目前也在日本就读，她同样也于地震发生前就收到了手机预警提示。“那时我刚刚洗完澡，正躺在床上和家人视频聊天，手机突然开始发出很大的警报声，就是以前在学校进行防震演练时听到的那种声音。”她说，这是自己第一次收到地震警报，一时间有些不知所措。

虽然目前地震预警与地震正式发生的相隔时间并不长，但民众却可以通过预警了解地震震级，从而采取适当方法避险。近日，日本气象厅及防灾科学技术研究所也表示，当前正在研究海底地震仪的观测数据，一旦太平洋海域发生地震，最快可在地震发生前25秒发布紧急地震预警。

地震发生别慌张

充分利用“三角区”

为了提高学生的自我防护意识，日本许多学校会不定期地进行防震演习，帮助学生熟悉地震发生时的安全逃生路线。但是当地震真的发生时，仍需要学子根据当时所处环境采取正确措施，有效避险。

杨有文居住在公寓六层，地震发生时，他按照学校防震演练的做法迅速跑下楼。“我当时的第一反应就是拼命往外跑，但跑出去之后发现大街上只有我一个人，邻居们都没动静。”他说。后来，一位日本当地的朋友告诉他，日本房屋的抗震性很强，一般可以抵御6—7级的地震。除非震级非常大，否则留在房屋内避震是最安全的。

刘兴凯目前在日本国际医疗福祉大学就读，地震发生时，他并没有急着往楼下跑，而是选择在洗手间的安全“三角区”蹲下。“洗手间的空间狭窄，不容易造成天花板下坠，而且里面有水源。如果真的发生地震后被困住，还可以坚持几天。”他说。刘兴凯并不建议在地震发生时跑下楼，“奔跑的过程可能会被坠物砸伤，尤其一些高层公寓楼住户，跑下楼需要一定时间，并不是一个明智选择。”

及时与家人联系

做好余震应对准备

孩子出国留学，其安全是父母最关心的。遇到突发的自然灾害时，在确保自身安全情况无虞的前提下，应及时与父母联系。既让家长安心，也可以缓解自己的紧张情绪。

刘睿在地震后第一时间给父母报了平安，她说：“这是我第一次经历地震，而且又是在国外自己一个人居住，真的很害怕，就想给爸妈打个电话。”同时，她也收到了许多国内同学发来的信息，提醒她注意安全，做好防护措施。刘睿说，虽然在地震发生的第一时间被吓到了，但是看到自己被这么多人关心和挂念着，非常感动，也就没有那么害怕了。

“地震后，仍需要保持高度警惕。”刘兴凯说。的确，历史上许多震级较大的地震之后通常都伴有余震和海啸发生，学子需要高度重视。杨有文告诉笔者，地震发生当晚，他担心还会有余震发生，就没有上床睡觉，整夜和衣而坐，以应对可能发生的突发情况。刘睿也做了应对准备，地震发生后的第二天，她去超市买了一些食品和大桶的水，还在家中配置了应急医药箱。虽然许多学子是第一次经历地震，但对于随后可能发生的余震和海啸，他们都做好了充分的应急准备。

(责编：郝孟佳、熊旭)