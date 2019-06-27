国外大学承认高考成绩 中国学生拥有更多选择

图片来源：百 度

图片来源：百 度

这几天，各地高考成绩陆续公布，当大多数考生在对照往年的高校录取分数线为自己寻找心仪学校的同时，也有一些学生想凭借高考分数申请海外大学，圆自己的留学梦。

事实上，近年来随着认可中国高考成绩的海外院校数量不断增多，用高考分数申请国外大学已经成了不少有留学意愿考生的备选项。

海外高校

认可高考公信力

今年3月，“剑桥大学承认中国高考成绩”的消息一时间在网络“刷屏”，此后，剑桥大学在自己的官方微博上表示，承认中国高考成绩并非是学校新规，此政策已执行数年。虽然所谓“新政”是一场“乌龙”，但如今越来越多的外国大学认可中国高考成绩却是不争的事实。

数据显示，世界范围内已有20多个国家和地区的有关高校承认中国高考成绩，其中包括许多热门留学目的地。以英国为例，除了剑桥大学这样的顶尖高校外，老牌名校伯明翰大学、一流研究型高校莱斯特大学等知名学府，也接受中国学子凭借高考成绩申请就读。

行业分析人士认为，对于知名海外高校来说，保证生源质量非常重要，将中国的高考成绩作为衡量标准之一，是对中国高考公信力的认可。与此同时，国内考试评价体系也在进步、发展，在考察分数的同时，对学生的综合素质与创新能力也提出了很高要求。海外名校向高考分数“敞开大门”，是对中国教育发展实力的肯定，也是主动拥抱中国留学市场潜力的表现。

值得注意的是，当中国高考成绩公布时，一些海外院校的秋季入学申请窗口很可能已经关闭，学生最快也要等到来年春季才能入学。在这段时间内，学生可以完成院校申请中对雅思、托福等语言考试的相关要求，锻炼并提高自己的语言能力，“预热”留学之路。

提前规划

“高考后”方向

对于不想等待少则半年、多则一年时间再入学的中国学生而言，很多海外院校都接受学生提前申请，等到高考成绩公布后，若符合学校入学标准，就可以立刻提交高考成绩，秋季即可入学。其实，在高二甚至高中刚入学时就开始为大学做规划，可以令很多学生和家长更为从容地在高考后做出选择，也能避免拿到高考分数再决定是否留学时的“手忙脚乱”。

在澳大利亚悉尼大学商学院就读本科的天津学子柳自阳（化名）在高一时就决定要出国读本科。高三第一学期时，他顺利拿到了雅思7分的成绩，并于第二学期开学前收到了悉尼大学的录取邮件。高考分数“出炉”后，柳自阳补交了自己的成绩条，在当年9月顺利赴悉尼大学入读。

启德留学北京分公司加拿大项目经理杨建萍在接受本报记者采访时表示，学生和家长需要理清“承认高考成绩”的真实内涵，避免误读海外院校的招生政策。“‘认可高考成绩’并不是指仅凭借高考分数就可以入读海外院校、就能拿到海外院校的录取通知书。有了高考成绩，同时必备的申请材料还有语言考试成绩、高中学业成绩单，等等。学生最好不要等到高考成绩出来了再匆忙决定是否留学。”杨建萍提醒。

提前规划好本科期间的学业方向，有的放矢做好准备工作，这就需要学子及其家长早做打算，明确目标。尤其对于海外名校而言，高考成绩只是多个评判因素中的一个，学生学术范围以外的综合素养和能力同样重要，同样会影响最终的录取结果。

今年还是明年

答案不只一个

在加拿大多伦多大学的网站上，“高考”以拼音的形式出现在留学生申请要求一栏里，明确认可高考成绩。杨建萍告诉记者，如今已经有不少中国学生使用高考分数申请留学院校，随着中外教育互通、互认的进一步发展，今后还会有更多学生选择这一渠道完成自己的留学计划。

对于在高考前并没有明确的留学意愿的学生而言，杨建萍建议，不同分数段的考生要依据自己真实情况做出选择，“高考分数位于二本线左右的考生，可能会选择在当年秋天就出国留学，可以考虑先读一年预科或者选择双录取学校。”她说。

事实上，高考分数位于一本线左右甚至接近名牌大学录取分数线、但并未达到自己考前预测水平的考生，反而会面临更“纠结”的处境。“在这种情况下，我建议考生不要匆忙选择当年秋季就能入学的高校。”杨建萍表示，不少世界排名靠前的学校在六七月份早已关闭了当季留学申请窗口，不再招生，考生凭借较为优秀的高考成绩在此时很难选到心仪的学校。“这类学生对于留学院校的世界排名要求更高，建议可以利用这段时间认真备考雅思和托福，申请来年春季甚至秋季入学，就读自己更为理想的目标院校。”

虽然多数学校已经关闭当季入学的申请窗口，但并不意味着想在今秋出国就读的考生失去了进入海外名校的机会。“有世界范围内排在240多名的学校，直到现在依然开放申请，这与院校的招生政策有关。但是，是否申请，需要学生和家长在综合考量后，抓住最后的时间窗口做出决定。”杨建萍说。

(责编：郝孟佳、熊旭)