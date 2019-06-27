原标题：俞敏洪：大学毕业生，你打算干什么？

这个月大约有834万大学生，要从大学校园毕业走向社会进行工作。很多大学生现在在为工作感到焦虑，数据统计大概有十分之一的大学生毕业以后没有工作可做，政府部门也制定了一系列的政策来保障大学生的就业。

面对大学毕业生要进入社会去工作这样一个环境，我们到底应该做些什么？

建议之前，我要先批评其中的一部分大学生。我们很多大学生大学四年其实没有把大学当大学过，基本上是又作又造地就把大学四年给浪费掉了。进入大学我们主要要干什么？要学习、要多读书、要把自己的专业学透学好，多读书是为了自己使的视野和思想更加开阔，专业学透学好，是为了找工作时能够找到自己一进去就擅长、做得比别人好的优势。

但实际上，我们大量的大学生，大学的时候就是晃来晃去，这跟中国大学的教育制度有关系，大学基本上没有培养出大学生应该有质量。比如大学生应该学会独立思考、学会独立解答问题、学会团队合作等等，这样的东西我们大学教的并不多，大多数时候还是停留在老师上课，学生记笔记，快到期末考试的时候奋斗两个礼拜，把标准答案写好了，得到一个及格的分数就算了。另外，我们还有很多大学生自我成长的意识不强，比如爱参加各种打牌玩游戏等没有意义的活动，但就是没有把大学生活给弄好。

我常说大学几件事情特别重要，第一个就是要多读书，第二个是要把专业学好，第三个是要交到一批好朋友，在大学里的不是狐朋狗友，是真正的好朋友。第四个是有机会的时候做一些社会实习，增加对社会的理解和了解。

其实很多大学生这些并没有做到，所以现在面临毕业的时候，很多大学生就只能有两个选择，一个是拼命考研，因为考研就可以躲开工作，但是这实际上是躲避现实的一个做法。那么另一个是很多人想考公务员，因为觉得只要考上公务员就能有一辈子都稳定的生活状态。这么年纪轻轻，22岁不到就开始追求一份稳定的有保障的生活，简直是不把自己的生命当生命看。

那么现在大学已经毕业了，不管你大学过的怎么样，我们要考虑到底怎样才能够把大学毕业的时光给过好。如果说大学没过好，那么大学毕业一定要过好了，因为青春就是那么多的时间，当然如果大学过好了，大学毕业的工作找起来也就相对比较容易。我下面有几个建议。

迅速找到工作，先学会自立

第一个就是迅速找工作，不管你找到什么样的工作就一定要先开始工作，千万不能变成啃老族，也不能躺在宿舍里打游戏，也不能就是依赖于父母生活。我们中国的孩子因为不少都是独生子女，所以常常有对父母的依赖感，觉得一下子找不到工作其实也没事，反正父母还有钱给我，这种想法简直是造孽的想法。

迅速找工作，有的人会说我找不到理想的工作，找不到合适的各种工作。这个世界上哪有一上来就有理想的工作、合适的工作的，就像你谈恋爱找朋友一样，你肯定要观察无数的人甚至交往一些人之后，才能够知道谁是真正合适你的，工作也是这样的。

根据经济学的原理，这个世界上的工作是遍地存在的，只不过是你想得到一份高工资的工作还是一份低工资的工作，一份最适合你理想的工作还是一份不太适合你理想的工作。

无论如何，我的建议是，不管工作理想不理想，一定要先工作，因为只要开始工作了，你就有了一种自立的感觉，你就知道了生活的艰难和不容易，你会对父母多一份感激。同时你会开始积累工作的经验，也会在职场上交到新的朋友，所有这些东西都是只有你开始工作了之后才可能拥有，而且只有你开始工作了，一旦动起来了，你才能在工作中发现和寻找到新的机会。

你天天在马路上看汽车开来开去，是永远学不会开汽车的，只有你真正开上了马路，你才会发现这个路应该这么开、那么拐。其实工作也是一样的，只有深入其中，才能寻找到各种各样新的机会，所以一定要迅速找工作，不管这个工作你满意不满意。

不要急于创业，先积累经验

第二点就是，大家不要大学一毕业就急于创业。创业好不好，创业当然是好事。我觉得人生一辈子不创一次业的话，也是一件非常遗憾的事情。但是如果说你大学一毕业什么经验都没有，为人处事的能力也没有，带团队的能力也没有，就开始急于创业了，或者父母比较有钱，拿父母的钱开始创业，到最后99％结果都是失败的。这种失败尽管也能买一些经验，但是不合算的，同样的钱如果在你有经验以后再创业，说不定创业的成功率就提高了一倍两倍甚至十倍。

所以不要一开始就急着去创业，你可以加入一个创业公司，做一般的员工，你可以加入一个大公司，去积累你的工作经验，但是如果你没有特殊状态的话，千万不要一毕业就开始创业。

有人会说像扎克伯格、比尔·盖茨不是大学没毕业就创业了么？这些人都是商业界的天才人物，这些人物都是在美国出现的，在中国几乎没出现几个，而且就算出现了那也是万分之一甚至十万分之一的人，这是不太容易的。但是像我这样的，过了三年五年有了一定的经验以后再出来创业，成功的可能性就会大很多。所以，并不是每一个人大学一毕业就能够创业的。

不要忙着恋爱，先创造基础

第三点，如果在大学的时候没有谈成恋爱，千万不要大学一毕业或者刚开始工作了就谈恋爱，尤其是对男生。因为男生实际上他的资源是一个随着年龄增加不断积累的过程，是一个自己的内涵不断增加的过程。

大学毕业的男生像是一张白纸，大学一毕业就忙着谈恋爱这件事情其实对自己来说是一个得不偿失的事情。当然我不是说不允许大家谈恋爱，而是更重要的是你要有最佳的时间，比如说你已经有了稳定的工作，有了良好的收入，有了一个特别好的平台，甚至有了一定的社会地位，在这个时候你就能够比较从容地来寻找自己更加理想的伴侣。对于女性来说，因为女性是处于自己主动挑选的地位的，是比较容易谈成恋爱的，但是男生反过来是不太容易的。

找到专业方向，去深耕细作

第四个建议，我建议大家一定要有紧迫感。在一年之内要决定自己终生想从事的领域或者是专业，因为你一旦到了工作场所，你就要选择专业了。

比如你可以选择行政岗，你可以选择市场岗，你可以选择人力岗，你可以选择IT岗。不管怎么选的，选择的标准第一是，从心底里来说，这个岗位挺符合你的个性，你也比较喜欢。第二是你愿意把它长久地做下去，并且这个事业有可扩展性，有上升的通道和上升的空间。比如说你不可能说我一辈子就打扫垃圾，当然未来你可以开一个垃圾收集公司，这有可能，但是毕竟这个领域相对比较窄。那么重要的还是怎么样去寻找一个专业，可以层层上升，当你有了五年八年的努力以后，能变成中层管理干部，高层管理干部，甚至是能比这更有影响力的事情。

当然现在所谓的就业，也不一定非要到公司去上班，我们完全可以根据个人的能力在家里开工作室。那些网红根据自身的才艺去表演，这也算是一份工作，但是我觉得这样的工作毕竟狭隘了点，因为自娱自乐的事情尽管能赚到一点钱，但是毕竟不能对整个世界进行了解，或者是把自己的生命的影响力扩展到整个世界中去。

所以最重要的是，你坚持自己喜欢的事情做下去，这样你会越来越深入，并且机会越来越多。当然并不是说这件事情就是你要做一辈子的事情，比如说我从开始上大学到北大毕业，下定决心这辈子当一个英语老师，之后成为一个文学专家，在北大变成教授，这是我刚开始的设想。但是后来我有了新东方以后，变成了管理者，变成了集团老总。生命是扩展的，是扩大的，工作方向也改变了。但是到今天为止，我的底色依然是个英语老师。

你最初的选择其实会影响到你的一生，在这个情况之下，我建议大家用一年的时间来决定自己往哪个方向走，因为时间越长就越迷茫。在你身边有无数条道路，你总得选择一条道路走下去，你选择一条道路的同时也就放弃了其他所有的道路，这是一种遗憾，但是你永远不可能同时走在三条四条或者五条道路上，只有坚持一条道路走下去，才能走得更远！

精练职场生存之道，拓宽上升空间

第五点，我希望刚工作的大学生要学会职场的生存之道。

第一，要跟周围的同事关系搞好，这个非常重要，因为跟同事关系搞不好的话，没有人喜欢你，这样的话你在这个公司就没有任何前途。

第二，你要把自己的工作干到比周围的人更好，就是全力以赴的工作，全力以赴干出色。只有干到出色，老板才会真正欣赏你干的事情。这意味着刚开始你要比谁都更加努力，比谁都更加认真，要超越你周围所有的人，又要关爱你周围所有的人。

第三，要学会不奉承拍马地跟老板接触，跟你的上一级接触，并且赢得你上一级的好感。这个东西不是让你屈身俯就，也不是让你丧失尊严，而是让你通过你的工作，通过你的努力，通过你的人格来对你上级产生影响，让他欣赏你，这样你往上升的机会就会非常多。

第四，要学会在某个领域中把自己做到极致，逐渐沿着这个领域往前走，这样自己生存和发展的空间反而更大。

第五，就算你一上来就有了一份安逸的工作，并且受到重用了，觉得自己已经很安逸了，也千万不要仅仅按部就班等待下一个机会。人生年轻的时候如果太安逸，就会待在舒适区不想动了，那么你一辈子的机会也就失去了。

人一生最重要发展就是，不要让自己总是待在舒适区，而是要时刻对自己提出挑战。所谓的舒适区就是你的工作，日常的工作，你不需要用太大的力气，不需要有太多的思考就能完成的工作，这就是舒适区。

对自己提出挑战，就是要去迎接那种可能让你挫败的工作，可能对你提出挑战的工作，需要你跟别人合作才能完成的工作，甚至是进入一个陌生的领域开始重新工作。年轻时候不折腾，年老的时候想要折腾也没有希望了，年轻的时候不折腾，年老的时候想要享受折腾所带来的成果也是没有希望的。

折腾就是要付出泪水，要付出汗水，要付出辛苦。所谓的“年轻的汗水如果不流出来的话就会变成老年的泪水”，这是年轻的参加工作的人一定要记住的。努力折腾，在能保证自己身体健康并且充分锻炼身体的情况之下，所有的时间都用来折腾，让自己变得更好！

继续学习深造，提升职场力

第六点，工作了一段时间以后，比如说工作两年三年后，这个时候就要充电。其实充电从大学毕业的第一天就应该开始，我特别希望所有的大学生，毕业以后不管你干什么工作，每年都至少读20本到30本书。不读书就想取得长足进步，不读书就想思想变得飞跃，不读书就想眼界变的比别人更高远，这是完全不可能的事情。

但读书是一辈子的事情，除了读书以外，到两三年以后一定要想办法去进一步的深造。去读研究生也好，到国外去学习也好，读MBA、EMBA也好，反正你要去深造。

深造有两个好处，第一，专业知识进一步加强，第二，交往到更加厉害的人。因为只有跟更厉害的人在一起，将这些更厉害的人变成你的朋友，你才能变得更厉害。所以从这个意义上来说，进一步深造的过程，就是我们让自己变得更厉害的过程。这就是为什么那么多人要去读MBA和EMBA的原因，其实去学习是一个方面，但通过这样的班级去交流，通过交友获得更多的资源，获得向更厉害的人学习的机会其实也是非常重要的。

建立有效社交圈，不急功近利

第七点，在工作以后，尤其是你对未来有创业的想法，希望自己未来也变成领导者或者企业的高级管理者的话，那么你从毕业开始往后的一段时间，不断去汲取各种社会资源也变得非常的重要，这种社会资源除了跟同事打好交道以外，还要参加各种各样的社会组织。

这种社会组织，包括像企业的俱乐部，年轻人的俱乐部，包括健身俱乐部。这样你认识的人比较多以后，通过筛选，其中大概会有二三十个能变成你的好朋友，并且能够互相之间提供资源。所以获取社会资源的过程是你不断的成长的过程。当然，在这个过程中不要乱来，乱来就是不该你获取的社会资源你也去付出努力。

比如我到外面去演讲的时候，常常有很多年轻人不断把名片递给我，说要跟我成为好朋友。我怎么可能那么容易就变成你的好朋友？我的资源也是有限的，我自己也要向更厉害的人学习，所以你获取社会资源的过程是一步一步的过程，根据你自己对自己身份的衡量，找稍微高你一点点的那些人，不断地一点点积累，这样的话，过个十年八年你身边聚集的也就是一帮超厉害的人了。

平衡目标与能力，制定人生规划

第八点，任何人的辉煌都是被规划出来的，而不是随意走出来的。生命是需要你规划的，规划就意味着你要对未来有清晰的认识，比如说你工作后未来一年两年三年到底应该干什么，四年五年六年应该干什么，如果想不出十年八年的话，一般来说三到五年之内你生命大概是怎么安排的。一定要弄清楚生命的安排，对自己既要有挑战性，又要有实际的考量。

挑战性，意味着目标需要你跳起来，需要你付出艰巨的努力才能达到。实际的考量，意味着千万不要定不切实际的目标，最后由于达不到把自己弄的很忧郁很挫败。当然了，规划生命并不意味着我们每分钟都在为未来而努力，把今天的快乐给牺牲掉，我觉得最好的是干的工作既可以为未来打基础，又能够带来每天的乐趣。

所以，我们要通过好好规划人生，走得更远，走得更高，走得更宏大；通过每一天欣赏自己的生存状态，让自己的每一天过得更快乐、更充实、更幸福。不要忘了生命是由你自己来决定的，要通过你自己的努力让自己的生命发热发光。

(责编：郝孟佳、熊旭)