原标题：复旦研究生支教团深耕贫困山村:支教20年 改变了什么

6月20日，内蒙古自治区巴彦高勒煤矿，综采队检修班副班长李月月通过智能语音系统进行调度。2013年，李月月与40余名大学毕业生一起来到了建设中的巴彦高勒煤矿，组建了大学生综采队。两年后，“李月月高技能人才（劳模）创新工作室”成立，李月月带领16名平均年龄28岁的年轻人完成11项创新成果，直接创效507万元。巴彦高勒煤矿是山东能源淄矿集团在内蒙古投资建设的现代化矿井。通过应用新装备、新技术、新管理，提高生产机械化、自动化、信息化和智能化水平，巴彦高勒煤矿年人均效率达到1万吨以上。中国青年报·中青在线记者 李建泉/摄

20年前，宁夏西吉三合中学的水有些咸，水里常常掺杂着沙子、虫子；20年后，当复旦大学第二十届研究生支教团队长杨陈浩彤来到西吉时，他惊讶地发现，这里并没有传说中那样艰苦。

2008年，三合中学门口水塔建成；2009年，三合有路灯了，学生们终于不用在雨夜里深一脚浅一脚地摸进教室、摸进宿舍； 2010年，锅炉房建成，学生们终于可以方便地喝上热水。复旦人20年的接续努力，一点点地改变了这所学校：路灯、文印室、校园亮化、路面硬化、自来水……无不与支教队员的援建相关。

2019年，复旦研究生支教团在宁夏西吉已经支教20年，在贵州乌江复旦学校干了13年，在新疆拜城县第二中学做了5年，在云南永平县北斗彝族乡九年制学校支教一年。

为落实国家西部大开发战略，1998年，团中央、教育部启动中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团项目。复旦大学响应号召，遴选成立首届研究生支教团，于1999年派出5名队员赴宁夏西吉开展服务。20年来，已有299人次、298名队员赴宁夏、贵州、新疆、云南开展支教和扶贫服务。

无数个“第一次”

2004年的8月29日，复旦第六届研支团队长高天第一次在宁夏西吉三合中学挑水。“折腾了半天才把扁担放到肩膀上。”她跌跌撞撞地走着，路还没走到一半，水却只剩下一半了。跟在后面的学生心疼得直叹气，硬是从高天肩膀上抢过扁担，“不仅是心疼老师，更是心疼水”。

宁夏西吉的水，给每一届研支团成员都留下了深刻印象。时任三合中学副校长的张玉良仍记得当年支教队员对水质的调侃：“他们说，喝了这水，以后就没什么困难是不能克服的了。”

20年来，研支团做了大量扶贫工作，为学校修建水泵房、水塔、锅炉房，图书室、水泥篮球场、体育活动室，联络外界捐助电脑、速印机，联系奖学金、点对点长期资助以及各类常用物资。因为支教队员的帮助，这里“凡是困难的学生都可以上学，凡是优秀的学生都可以得到奖励”。

前将台中学校长田国璟至今仍能回忆起2010年到2017年8届支教队员的“群像”，“他们风尘仆仆地去家访，在雪地里滑倒又爬起来，他们带病进教室上课，夜色里为毕业班讲课”。

记者了解到，复旦大学的这支队伍在宁夏西吉开创了许多“第一”。第六届支教队员沈宏是全国第一位博士生支教老师；第九届支教队员、新加坡人蔡沅鋹是全国第一位外籍支教老师……

第一届支教队员潘惜唇是来自上海的姑娘。她在《我的青春我的团》里写道：“在恶劣的条件下，人的精神力量更会显示出强大威力。作为志愿者到贫困地区工作，我们是自愿报名的，为的就是能用我们自己的知识为山区的孩子做些实实在在的事情。”

改变身边的“小世界”

硬件设施的改变，实际上远没有“人”的改变来得更加动人。

高天常说起“烛光里的希望”，在她的支教记忆中，停电是这里每周都会发生的事。晚自习时学生点着蜡烛看书，她在讲台点着蜡烛带自习。三合中学在西吉的一个山坳内，停电时若从山口看过来，整个教学楼呈现出一片烛光通明的模样：“孩子们在烛光里延续着他们个人的希望、父辈的希望、家乡的希望。”

高天说，哪怕这些孩子考不上大学，但至少要让他们在支教队员的带领下，比不读书的“自己”更具竞争力，“今后无论是出去打工还是教育他们的子女，都能比他们的父辈更出色。这就是代际的希望，也是这片土地的希望。”

原复旦大学党委书记秦绍德曾在2008年问西吉教育局局长：“复旦在西吉支教10年，给西吉带来了什么改变？”在这名局长眼中，校园设施、电脑、奖学金、中高考成绩都不是最重要的，他觉得，改变在于“女娃娃读书多了，娃娃们的普通话说得更好了”。

第二届支教队员冯艾记得，当时女孩子剪短发、穿裙子在西吉都被视为伤风败俗，女孩在家不受重视，读到高中的少之又少，后来，她给自己任教班级的女孩子每个人都送了一条裙子。

支教10周年的那天，学生们献上了一台校园文化演出，时任复旦大学团委书记的高天也坐在台下，热泪盈眶。在这个中国最贫穷落后的山沟沟里，一群女孩子穿着复旦的校名T恤，穿着复旦同学们捐给她们的牛仔裤，在黄土坡上的操场上“跳街舞”，“她们自信，她们open，她们浑身上下洋溢着青春力量，这是我们带给她们的，这是我们和她们的共同成长。”

2013年9月，乌江复旦学校学生陈洪平在各大媒体的见证下走进复旦大学，成为复旦支教队员们带出的第一位学弟，也是息烽县恢复高考30多年考取国内名校的第一个学生。5年后，乌江复旦学校的杨勇也成功考取复旦大学。

阻断“代际贫困”

2016年夏天，从银川途经成都转机的CA403次航班在新加坡樟宜机场降落。从这架航班上走下来的，是蔡沅鋹在西吉三合中学支教期间的学生王连彪。

10年了，那个在三合中学的课堂上说“老师我们想把你当朋友”的孩子，已经在宁夏大学化学系读到大二，可以到蔡沅鋹的公司来实习了。蔡沅鋹带王连彪回家，晚上一起出门吃饭谈心。

2007年秋天，六年级的王连彪见到了人生中的第一个英语老师——蔡沅鋹。学校给了蔡沅鋹一个匪夷所思的任务：把三年级到六年级的课程在一年内教完。

以英语为第一语言的蔡沅鋹一边“受到了惊吓”，另一边开始想办法带着学生多认识些单词——一周教40个新单词，全班分组，每周进行单词拼写比赛，周四比赛周五默写，默写错一个抄20遍。三合中学的夜晚，灯火通明的办公室外时常有个“鬼鬼祟祟”的身影，那是蔡沅鋹站在窗外偷偷看本地老师和校长怎么教育学生。

为了练好发音，连ABC都不懂的王连彪开始一有问题就跑去教师宿舍请教蔡沅鋹，久而久之，就聊起了老师的生活和外面的世界。蔡沅鋹跟学生打得火热，家访走得很勤，几十里山路不在话下，他不断地跟所有的学生们说：“去外面看看吧，世界很大。”

一年以后，蔡沅鋹离开了。失落之余，从来对学习不太在意的王连彪开始发奋努力：担任班长、频繁获得奖学金、名字传遍每个学校，“蔡老师在的时候，他讲外面怎么怎么好，我觉得，哦，原来这样好；他走后没人讲了，就好像外面的世界不存在了，那我得自己想办法把它找回来。学习好了，应该就可以实现。”

中考、高考，每个重要的时间点，王连彪都会见到蔡沅鋹。2014年高考前，蔡沅鋹专门绕道去固原一中看望王连彪。模拟考试之后，王连彪便请假出去和老师一直谈天到凌晨3点。面对学生对高考的忧虑和恐惧，蔡沅鋹安慰他：“哪怕高考失败了，还有老师帮你，以后的路还很长，大胆走就好。”

2018年毕业后，王连彪正式来到蔡沅鋹的公司，经营超市、研究洗碗液配方，成为“公司不可缺少的重要员工”。现在，王连彪和蔡沅鋹拥有一个共同的梦想：成就一番事业，再回到宁夏办一所学校。

改变的不只是学生，老师们也在西部广袤的土地上收获满满。

对15届支教队员热依汗而言，在拜城二中的一年支教生活改变了她的人生规划。从前想要留在上海工作的念头渐渐被“回新疆”所取代，“我一个人作不出太大改变，但是每个人作出一点点努力，十年二十年后，日积月累的效果就显现出来了。”

从公共卫生学院流行病与卫生统计专业2017届硕士毕业后，热依汗选择回家乡新疆维吾尔自治区发展和改革委员会工作，“如果我们都不回来，怎么去调动新疆的造血能力？新疆需要新鲜血液，总有一些人需要作出牺牲。”

“有一种生活，你没有经过，就不知道其中的艰辛；有一种艰辛，你没有体会过，就不知道其中的快乐，有一种快乐，你没有拥有过，就不知道其中的纯粹。”这是冯艾在支教日记里记录的感悟，也是一代代复旦大学研究生支教队员最真实的共鸣。在宁夏、在贵州、在新疆、在云南，在这些之前未曾生活过的地方，支教队员们不仅见到了更广阔的天地，也收获了更美好的自己。

(责编：郝孟佳、熊旭)