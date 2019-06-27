原标题：设奖学金抢生源，高校须转变招生政绩观

■ 社论

优质生源不是“抢”来的，而应该是被高校的高水平办学质量吸引来的。

据新京报报道，教育部高校学生司于日前向浙江大学发函，要求立即纠正违规招生宣传行为。据了解，6月23日，浙大招生处处长对媒体表示，“浙江全省前100名考生报考浙江大学，浙大给予50万元额度的对外交流奖学金。”教育部监测到，招生组通过微信群等方式传播上述奖励措施。对此，浙大党委宣传部工作人员称，目前正在了解情况中。

《教育部关于做好2019年普通高校招生工作的通知》明确要求，要严格遵守高校招生“八项基本要求”“30个不得”等纪律。其中就包括不得在录取工作结束前，以各种方式向考生违规承诺录取或以“签订预录取协议”“新生高额奖学金”等方式恶性抢夺生源。这一“不得”也早在2015年就被教育部明确。因此，教育部此次发函浙江大学，是按照招生规定履行监管职责，防止高校为追求招生政绩、违规抢生源破坏高考招生秩序之举。

抢高分生源，貌似是高校重视生源质量的行为，其实不然。众所周知，我国在高考改革中，正在推进高校自主招生和综合素质评价录取改革，改革的目的，是为了打破唯分数论，建立多元评价体系。比如，浙江大学就既有自主招生，又有综合素质评价录取。然而，在统一高考录取中，却仍上演争抢高分考生的闹剧，这就明显会向社会传递混乱信息。

而高校之所以热衷抢高分学生，并不是真正重视生源质量，而是看重录取分数线，以及录取了多少高分学生，把在全国的录取分数线排名，视为学校的“江湖地位”。为此，我国名校间的竞争是很激烈的，有的名校间甚至在招生宣传期间，就给高分考生作出各种承诺，不断提高价码。

事实上，在集中录取阶段，我国高校并没有录取自主权，要由教育考试部门根据学生的高考分数、志愿投档进行录取，每年的投档分要在投档结束后才知道。包括北大、清华在内，也不可能准确预测本校今年的录取分数，因此对考生做出承诺的行为显然很不靠谱。

还有的承诺则涉嫌不公平竞争，用新生高额奖学金抢高分学生，和承诺进校后任选专业，就属于此类。

大部分公办学校用来设立新生高额奖学金的经费，来自财政拨款，只用到少数学生身上难免合理性存疑。如果各校攀比新生高额奖学金，就会扭曲高校的奖学金制度。教育部的规定，只是把用“新生高额奖学金”抢生源列为违规行为，但是并不反对高校面向所有新生设立新生奖学金。

“新生高额奖学金”和“新生奖学金”，是有很大不同的。前者是对极少数高分生源，比如全省前50名、前100名开出高额奖学金，抢高分生源的意图十分明显；而后者则是面对所有新生，进校后评定奖学金。

发达国家大学用奖学金吸引学生，和我国大学用新生高额奖学金抢生源也是不同的。发达国家大学实行自主招生，一名学生可申请多所大学，同时拿到多张大学录取通知书，再根据大学、专业和奖学金情况选择大学，也就说，奖学金是学生选择大学的一方面因素。而在我国，有些高校许诺奖学金，是在学生被录取之前，这成了学校的录取手段。

两相对比，由于录取制度的设计，我国考生更关注能不能被大学录取，大学也在招生录取环节上多做文章；而国外学生（包括我国学生申请国外大学）可获得多张录取通知书再选择大学，大学更重视用教育质量和教育服务吸引学生，在此招生制度下，奖学金是一种服务学生完成学业的措施。

因此，在当前的高考录取制度之下，我国要规范高校的招生行为，禁止高考恶性抢生源，也需要高校转变招生政绩观——不要一味盯着高分学生，用录取手段吸引学生报考，而要重视提高质量，以高质量的办学吸引学生。

(责编：何淼、熊旭)