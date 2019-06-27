30多个学生排队被班长打，是谁给的权力？

原标题：30多个学生排队被班长打，是谁给的“官威”？

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班长被赋予了一定的管理权，但管理权不等于惩戒权。

据南方网报道，25日下午，深圳某小学家长爆料称，其女儿班上大部分学生，上周五都因为“不听话”遭班长殴打，30多人排着队被“拳打脚踢”。从微信群截图看，不少家长都反映自己孩子不是第一次挨班长、大组长殴打。还有班干部索要礼物、要带吃的给他们，否则就打或撕作业本等情况。

记者电话联系到班主任，他表示已对班长进行了批评教育，但对班长此前多次殴打同学的行为他称并不知情，“当初让这名同学做班长是因为她成绩好，而且守纪律。而且我觉得，孩子之间有些矛盾很正常。”

孩子间有些矛盾，当然正常，但如果一个孩子让30多个孩子排着队被其拳打脚踢，肯定不是矛盾问题，而是已涉嫌欺凌。而那么多孩子，为啥都怕这一个孩子，以至于挨打都不敢抗争？这事需要追问。

班长，不是用来打人的，即便是小学生肯定也懂得这个道理。即便说，班长被赋予了一定的管理权，但管理权不等于惩戒权。

而如果小学生们懂得这些简单道理，却又不得不忍受挨打式的“管理”，那他们怕的显然不是班长——要知道，有个词叫“狐假虎威”。而涉事班主任轻描淡写的态度，也侧面印证着老师对班长“暴力管理”的默许甚至支持。

从目前看，反映自己孩子不是第一次挨班长、大组长殴打的家长不少。如果这些都确有其事，那有关老师恐怕还要为这个班的整体生态负责。

小学校园里“班干部欺凌”现象，不是个案。任何原因引发的欺凌行为都应引起重视。是谁赋予了班干部暴力管理的权力，则是首先需要追究的问题。如果确是某些老师指使、纵容或默许班干部可以殴打同学，那其适不适合从事教育职业也值得怀疑。

本月初曾有报道：某地一小学里，三名课代表在教师办公室殴打一名未完成作业的学生。被打学生家长称孩子被“扇40个耳光”“下跪长达1个小时40分钟”，当地有关部门通报称“发生打闹”，而家长为此报警。

类似殴打同学行为，不管是老师、学校还是教育主管部门，都不该草草处理。至少，学生的成长、校园的洁净要比学校面子重要得多。而欺凌问题若影响到学生成长，最大的受害者是未来的社会。

不管怎么说，30多个学生排队被班长拳打脚踢，不是一句“孩子间有矛盾很正常”就能搪塞过去的。如果说这暴力是经常性的，那作为“大人”，显然不能将问题转嫁给孩子。

□马涤明（媒体人）

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