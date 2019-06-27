原标题：“迷航”学子再战高考 拿下甘肃第二名

再战高考取得高分的王志豪

684分，甘肃省理科全省并列第二名，查到分数和排名，王志豪既开心又欣慰，“感觉重新证明了自己。”这不是王志豪第一次参加高考，2015年，他以632分、省内排170多名的成绩考入南京大学。但是，在大学里因为沉迷游戏“挂科”太多，两年半后，心态崩溃的王志豪无奈退学。短暂调整后，他复读一年再战高考，取得高分。

昨天，王志豪告诉北京青年报记者，回望这段经历，自己并不轻松，“那段生活，无所事事，感到自卑和愧疚。”但通过此事，王志豪认为自制力得到提升，也以自己“吃过亏”的经历劝诫大家“少刷一些无意义的视频或沉迷游戏，不要让坏习惯影响未来的学习和事业”。

沉迷游戏成天逃课

导致多门课“挂科”

王志豪告诉北青报记者，自己一度是父母、亲友口中的“别人家的孩子”。从小，他在学习上就不需要父母操心，“到了高中虽然不那么拔尖，但成绩也还算不错。”2015年应届参加高考，王志豪取得632分、省内排170多名的成绩，顺利进入心仪的南京大学计算机科学与技术专业就读。

与高中紧绷的生活状态不同，大学轻松自由的氛围让王志豪一度有些迷茫，“没有目标”。他回忆说，大一时期，他还能跟得上基础课程，但进入大二以后，他开始沉迷于打游戏，“成天逃课，导致多门课‘挂科’。”升入大三以后，王志豪有过反思，想重新把学习抓起来，“但是很多课程内容很专业，自学起来很吃力，而且我学习方法也不对，不习惯问人。”

性格比较内向的王志豪，形容自己当时陷入了一个恶性循环，“找不到知难而上的动力和方法。”和辅导员、父母商量后，大三下学期，王志豪选择退学。

复读时用自身经历

劝诫同学努力学习

谈及当初决定退学，王志豪说，“刚开始父母很受打击，我也和父母争吵过。其实我能理解，他们觉得有一点不光彩，恨铁不成钢。”

王志豪是家中独子，1996年出生。从学校退学后，因为错过当年的高考报名时间，也为了调整心态，王志豪有将近半年时间都待在家里。渐渐地，父母和自己的心态都平静下来。“那半年没怎么出过门，一开始是不敢面对，也不想让老同学们知道我的消息。”

对于王志豪希望再战高考的决定，父母表达过担心。“主要怕我上了两年半大学，高中的知识都丢掉了，学习能力也弱了。但我觉得不会，自己还有潜力。于我而言，这也算是背水一战。我告诉自己‘要狠下心来学习’。”

2018年下半年，王志豪进入河北衡水第一中学兰州分校，开始复读生活，“吃住的条件很一般，但师资还不错，唤醒了很多我以往的学习习惯和记忆。”

回望过去几年的经历，王志豪说，沉迷游戏、迷失自己的那段时间，他整天无所事事、内心空虚，“和周围的人没有任何共同语言，感到自卑和愧疚。”

王志豪也没有刻意隐瞒自己的经历。复读班开学时，班级组织大家自我介绍，王志豪说了自己考入大学后因为沉迷游戏又退学的事，“把我的经历告诉大家，要好好努力，也是自己直面问题、变得坚强的开始。”

对比老同学学霸

自感“有压力”

时隔4年，王志豪参加2019年高考，取得684分、甘肃省理科全省并列第二名的成绩。“公布分数那天，包括父母两边的亲戚，全家都很高兴，我爸很想跟我拥抱一下。我也很开心，觉得重新证明了自己的实力。”

但这一次高考结束后，王志豪显然比4年前多了一份压力。“毕竟我的老同学们考研的考研，出国的出国，工作的工作，但是我还要重新读大学。”不过，过去4年的经历，也让王志豪感触颇丰、成熟不少。“我的自制力得到提升，再回到大学校园里，我肯定不会再沉迷游戏，不会让这些因素影响将来的学习和事业。”

这段经历被曝光后，不少网友感叹“学霸再怎么折腾还是学霸”，王志豪并不认同，“光有聪明，不去努力也不行，毕竟我亲身经历过，也‘吃过亏’，希望大家以我为戒，不要让自己的时间和精力，被一些无意义的视频或者网络游戏占用了。”

对于未来，王志豪希望进入心仪的大学，倾向于就读数学或金融方面的专业，“再往后，我打算读研，继续深造。”

文/本报记者 张雅

(责编：何淼、熊旭)