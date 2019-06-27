中欧人文艺术教育联盟在京成立

人民网北京6月27日电（记者 郝孟佳）今天，中欧人文艺术教育联盟成立大会在北京举行。教育部中外人文交流中心主任杜柯伟表示，联盟的成立有利于开展更多人文交流项目和活动，也有利于把更多青少年培养成中欧人文交流的使者。

杜柯伟说，人文交流的核心是通过人与人的交流，加强彼此的认知与理解，建立相互之间的信任与友谊，最终促成合作与发展。

杜柯伟希望，将联盟建成中欧人文艺术教育交流的高端平台，广泛集聚中欧各方资源，为务实推动中欧人文交流发挥作用。

教育部国际交流与合作司副司长方军认为，艺术是人类共同的语言，记录了人们的思想和感情。艺术交流是人文交流的重要形式和载体，而艺术教育是人文艺术传承与交流的核心和根基。

方军说:“要进一步加强青少年的美育工作，培养他们的的人文素养，提升他们的交流能力，为做好人文交流产生广泛和深远的影响。”

外交部欧洲司处长洪小兵表示，中欧双方应创新人文交流建设，加强多方面、多领域的合作，为深化中欧关系发展奠定坚实的基础。

“音乐无国界，在中欧人文交流中，我们用琴声传递爱与美好。”中央音乐学院古筝演奏家袁莎说:“用艺术的形式来促进中外交流，会让世界变得更加和谐，这也是中外人文交流的最终目的和价值。”

“美育是塑造孩子完美人格，助其走向幸福生活的重要方式。”北京大道堂美术馆馆长陈仕彬表示，美育对于青少年儿童的审美认知和完美人格塑造具有不可替代的作用。

据了解，中欧人文艺术教育联盟由教育部中外人文交流中心联合28家在人文艺术教育方面具有专长或特色、热心于中欧人文艺术交流的学校、企事业单位和社会团体等共同发起成立。联盟以提高青少年学生审美和人文素养为宗旨，搭建开放包容、具有内涵的国际交流合作平台，为中国与英国、法国、德国和欧盟高级别人文交流机制以及中国与欧洲各国人文交流培育品牌、积累成果。

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