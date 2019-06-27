西南医科大学党委书记廖斌寄语2019届毕业生：做忠山最美的红日

西南医科大学党委书记廖斌 （西南医科大学 供图）

亲爱的老师们、同学们：

青荷绽放，盛开了青春的昂扬；蝉鸣初夏，奏响了离别的乐章。今天，我们隆重举行毕业典礼，共同庆祝2019届同学们学成毕业。在此，我代表学校向全体毕业生表示热烈的祝贺！同时，向辛勤培育你们的老师、向关心支持你们的家人及朋友们，表示衷心的感谢！

同学们，在校期间，你们挥洒汗水、书写梦想，用青春和热情谱写了人生的精彩华章,学校见证了你们的成长和成才。今天，你们如忠山上冉冉升起的一轮红日，熠熠光辉喷薄欲出，你们即将扬帆远航，踏上人生的新征程。作为你们的学长和老师，我想提三点希望以期共勉：

第一，希望你们把握新时代，志存高远，厚植爱国情怀。今年是新中国成立70周年。70年披荆斩棘，70年风雨兼程，正是有了中国共产党的领导，有了无数先辈的浴血奋战、接续奋斗，才有了我们今天的幸福生活。作为接棒的青年一代，你们生逢其时，也重任在肩。古人云：“志之所趋，无远勿届；志之所向，无坚不入。”坚定的理想信念是力量的泉源、智慧的摇篮、斩棘的利剑。作为新时代的青年，你们当立高远之志，展骐骥之跃，坚定跟党走，肩负起时代赋予的重任，同时，又要厚植爱国之情。“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”它扎根在亿万同胞的血肉里，深藏在中华民族伟大复兴的理想里，爱国不是一句口号，而是一种情怀和担当。

第二，希望你们无私奉献，服务国家、服务人民，在奋斗中实现人生价值。中华传统美德源远流长，报效祖国、无私奉献、服务人民是中华民族共同信仰的道德观念，我们每一个人的事业实现都蕴含其中。正如学校校歌所唱“奉献是命运发出的通知”，希望西南医大的莘莘学子秉承报效祖国、服务人民、无私奉献的精神，用仁爱济世之心浇铸伟大事业；以梦为马，不负韶华，在各自的岗位上书写青春的华章，在担当中践行报国之志，在奋斗中实现人生价值。

第三，希望你们既仰望星空，又脚踏实地，在实践中练就过硬本领。“日月逝矣,岁不我与。”21世纪以来，国际形势风云变幻，新一轮科技革命和产业变革正在重构世界新版图，科技发展日新月异，知识更新不断加快，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。科技引领时代，创新引领未来，对于青年来说这是机遇，更是挑战。希望你们坚定理想目标，践行终生学习的信念，开拓国际视野，与时俱进，在实践中不断学习最前沿的新理论新知识新理念，主动把握新技术新技能新方法在工作领域的应用，做走在时代与科学研究前沿的奋进者和开拓者。

长沱两江之畔，巍巍忠山之巅，我们的故事从这里开始，但我们的故事还远未结束。同学们，无论你们走多远，无论你们身在何地，西南医科大学是你们永远的家，母校永远地祝福你们，关心和支持你们。欢迎西南医大的孩子们常回家看看！

“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，祝同学们拥有锦绣前程、精彩人生！

谢谢大家！

(责编：实习生(王子文)、熊旭)