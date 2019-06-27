四川大学校长李言荣寄语2019届毕业生：厚植家国情怀 激发使命担当

四川大学校长李言荣 （四川大学 供图）

同学们、老师们、家长朋友们：大家好！

今天，我们怀着无比喜悦的心情，共同祝贺2019届的7811名本科生和6175名研究生顺利完成学业。你们就好比是学校精心培育的一颗颗种子，承载着川大的基因，饱含着知识的力量，迎风飘向大江南北，将在祖国的大地上生根发芽、开花结果。

同学们，一进入6月，校园里就弥漫着毕业的氛围，每天早上我一进学校的黉门到晚上离开主楼的广场都能看到同学们开始还是三三两两、然后是一批一批、这几天已经是熙熙攘攘排着队合影留念了，偶尔我站在办公室窗前看到你们大热天穿着学位服匆匆走过和听到你们照相时的嬉笑声，就有一种很是不舍的感觉，其实作为老师，我们就像小河边的“摆渡人”一样，一船一船的把你们摆渡到对岸，看到你们即将要远行的青葱背影，总是忍不住有很多话想对你们讲。

同学们，现在你们一毕业就处在世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的历史机遇期，这些都为你们提供了巨大的事业舞台，但凡那些善于把个人的发展与国家和民族的命运相结合的人，那些具有为国担当、报国情怀的人，那些在各种挑战中善于抓住机遇的人，就能放大人生的价值，就能在前进中不忘初心、成为担当民族复兴大任的时代新人。

同学们，家国情怀、使命担当不是虚无缥缈，也非遥不可及， 它往往就孕育在你们日常生活的点滴细节中，孕育在你们干事创业的奋斗过程中，孕育在你们对人生、对自然的态度中，更孕育在你们每一次的个人选择中，同学们在选择时如何懂取舍、明得失、知进退，选择之后面对不同的结果又如何有胸怀、能担当、识宽窄，做到审时度势、顺势而为。这就是今天我想与大家谈的主题：人生无进退，天地宽窄间。人生不外乎有进有退，天地有宽有窄，这既是人生的道理，更是一种积极向上的生活态度。

所谓“人生无进退”，是指每个人的事业有进有退、有快有慢、有得有失，有时看似在进其实是在退，有时看似停止或者后退其实是在厚积薄发，在为前进准备。所以，人生往往就是在进退、取舍和得失之间才有了新高度和新境界。所谓“天地宽窄间”，天地大小本来是不会改变的，但每个人看到的却有大有小、有宽有窄，一般在前进时就会觉得天地广阔、世界都是你的，而在后退时则会感到天地越来越小、空间越来越窄。事实上，对待人生的进退和看待天地的宽窄主要取决于我们的视野、胸怀和格局。站得高，自然望得远；胸怀广，进退就有度；格局大，行止就从容。一个人视野开了、胸怀广了、格局大了，生活就会更有意义、奋斗就会更有价值！

“人生无进退”，强调的是一个“进”字，人生是一种无法抵抗的前进，进是一个人年轻时的主旋律。在年轻的时候就是要敢闯善拼，完整的人生就是走过、路过和闯过，人类的生命过程本质上就是生生不息的创造接力和不断进化、不断延续，才使人类越来越伟大。大家可能知道，牛顿发现微积分时22岁，达尔文开始环球航行时22岁，爱因斯坦提出狭义相对论时26岁，王勃写下千古名篇《滕王阁序》时才二十五、六岁。据不完全统计，诺贝尔自然奖成果发现之初的平均年龄才28岁，国际上很多重大发明初次提出的平均年龄也不过34岁。真是自古英雄出少年！所以有人说，舞台再大，自己不上台，永远是个观众；机会再好，自己不参与，永远是个局外人；青春再美丽，自己不奋斗，听到的永远都是别人的好消息。

“天地宽窄间”，重在一个“宽”字，虽然我们的事业有时宽有时窄，但在窄的地方仍然可以做出很宽的事业来，有时面对很宽的局面不审时弄不好也会走进很窄的小胡同。去年，我到华西医院调研的时候，有一位年轻人的一句话打动了我，当时他讲：他们是在一公分的宽度上要扎到一公里的深度，才能把新药临床转化和药效评价这个细分的领域做到极致，从而支撑一个很大的市场。真是方寸之间见天地！大家可能听说过，在上个世纪八、九十年代我们照相时所用的胶片，主要是在柯达和富士两家中作选择，两家竞争了几十年，后来柯达逐渐占了上风，占领了2/3以上的市场，但好景不长，后来（2000年左右）兴起的数码技术又让日本的几个公司出尽了风头，2013年柯达终于倒下了，其实击垮柯达的不仅仅是数码技术开发晚了，而是谁也抵挡不住现在的智能手机和移动互联网对传统摄影技术的颠覆性革命。所以，宽广的视野、深度的思考、战略性的判断才是决定一家企业、一个单位、一个领域能否又好又快发展的最重要的因素，尤其是在日新月异的高科技时代，在宽处时我们要有窄的危机，在窄处时只要我们有宽的视野，同样可以走出一片新天地。

“人生无进退，天地宽窄间”，这一进一退、一宽一窄尽显了你的生活态度、敬业精神、兼容并蓄、张弛有度、豁达从容、顺势而为，这既是一种人生哲学，更是一种生活境界。同学们，可能你们都去过离这里三、五公里远的宽窄巷子，其实宽巷子并不比窄巷子宽多少，窄巷子也不比宽巷子窄几分，实际上这个“宽窄”代表的就是成都人骨子里的一种乐观豁达的人生态度，也正是因为他们懂得宽窄之道，让这座城市不仅创新创造不断，而且人们的生活也过得巴适、安逸。大家可能也听说过，离宽窄巷子不远处的杜甫草堂里有一首很著名的诗，是晚年的杜甫蜗居在一小间茅草屋中写出来的，其中一句就是“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，这是何等的情怀啊！今年3月，在四川家喻户晓的作家、105岁高龄的马识途老先生专门来到川大，向学校捐赠了105万元的书稿费。马老一生热爱川大，关心川大的文学新青年，他的名字——老马识途就表达了一生爱党爱国。那天在与马老的交谈中，我们都深深感受到了他的幽默和通透，难怪几十年前他写的作品中的一个小故事后来被人们演绎成了“让子弹再飞一会儿”的金句。同学们，时间是人类最伟大的发明，你可以把人生中百思不得其解而纠结的事，令你万般无奈而伤过心的人……一切的一切统统交给它，总有一天它会给你一个最圆满的答案。所以，乐观豁达的人生态度比什么都来得重要。

同学们，这些天来，我在偶尔翻看大川微信时看到了很多感人的留言，其中一条微信是同学们讲离开川大前最想做的一件事是什么，有的说想到江安长桥边再坐坐，有的说想去图书馆再占一次座位，有的说想再喝一杯华西老酸奶，还有的说想去望江体育馆出一身大汗，也有人说想到川大剧场再看看舞台的灯光，……。有一位小哥在跟帖中说到：“今年是他毕业的第十个年头了，好想与夫人一起回母校看看，很开心在川大不仅学习了知识、结交了朋友，还收获了爱情。”我想，不论是在校学子还是毕业校友，大家都充满了对母校发展的关心，这再次确认了我们都拥有一个共同的名字——“川大人”。

同学们，不管大家今后身在何地、身处何境、身遇何事，川大永远是你们的家。

最后，祝愿同学们一帆风顺、前程似锦！再见！

(责编：实习生(王子文)、熊旭)