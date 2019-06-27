《律动军营 聆听初心》主题音乐党课在京首演

图为活动现场

人民网北京6月27日电 （记者林露）26日，由武警北京总队天安门地区支队和中央音乐学院联合举办的《律动军营 聆听初心》主题音乐党课在京隆重上演。

“这不是一场普通的音乐会，而是用红色经典作品来教育和滋养心灵的一场特殊的音乐会。”中央音乐学院院长、著名指挥家俞峰教授带领中央音乐学院交响乐团、合唱团和民族室内乐团，把音乐和党课有机融合，让现场观众在音乐和歌声中重温中华民族伟大复兴的辉煌历史，回顾党的光辉历程，感悟中国共产党人的初心和使命。

国家博物馆礼堂内，一首慷慨激昂的《义勇军进行曲》拉开此次活动的序幕。《长征组歌》以清新优美的曲调，讴歌了红军历经艰难终获胜利的革命精神，也体现了中华民族不屈不挠、自立于世界民族之林的坚强意志。《红旗颂》气势磅礴，让新中国成立的盛典仿佛在眼前再次浮现，让人不由得激情荡漾、豪情满胸，深刻体会到了新中国成立时五星红旗冉冉升起的壮志豪情。《当祖国召唤的时候》《把一切献给党》展现出人民军队忠于党，时刻听从召唤，随时准备战斗的钢铁意志。军人及其家属子弟也加入到合唱队伍中。

历史在旋律中展现，灵魂在音乐中升华。俞峰院长作为本次党课的主讲人和乐团指挥，对乐团的组织结构以及15首演出曲目的创作背景、词曲作者分别进行了介绍。“我们是离天安门最近的一所高校，用音乐服务武警官兵，为大家带来精神上的愉悦，从而使大家热爱上音乐艺术，这是我们最大的心愿。”

演出临近尾声，全体武警官兵起立，共同合唱《中国人民解放军军歌》。在雄壮的歌声中，此次主题音乐党课落下帷幕。“今天这台音乐党课，是中央音乐学院精心打造的艺术精品，通过将音乐与党课有机融合，再现党的奋斗历程，赞颂党的辉煌业绩，既是一次重温党史、铭记党史的心灵之旅，又是契合‘不忘初心、牢记使命’主题教育的生动实践。”武警北京总队天安门地区支队政治工作部主任赵立昌说。

武警天安门地区支队王建华政委说：“军队打胜仗，人民是靠山，全体武警官兵一定把社会各界的关心厚爱，转化为对党忠诚、报效国家的精神追求；转化为不辱使命、敢打必胜的具体行动；转化为立足岗位、创先争优的强大动力，为维护首都和谐稳定做出新的更大贡献，以优异的成绩向中国共产党建党98周年和新中国成立70周年献礼。”

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