原标题：胡正荣：短视频与青少年教育有三大结合点

中国教育电视台总编辑胡正荣教授认为，短视频与青少年教育有三大结合点，1、与教育体系中的课程体系结合，以短视频补足纸质教材在易接受性上的不足；2、与综合素质教育的结合，拓展课外德智体美劳教育；3、与个人专业的结合，发展个人专长的专业性教育向纵深提升和发掘。

短视频正成为青少年教育新工具。6月25日，中国教育电视台《教育传媒研究》杂志、中国传媒大学协同创新中心、抖音青少年网络健康成长研究中心联合启动了旨在推动短视频青少年教育的“青椒计划”，并发布该计划首份、也是国内首份青少年短视频教育研究报告《成长的百科全书—短视频社交与青少年教育研究报告》。

《报告》指出，抖音短视频由于兼具“短与故事化(short and story-like)”、“丰富与易得性（sufficient and searchable）”、“分享与社交化（sharing and socializing）”6S特征，便利了知识的生产与分享，从而得以汇聚大众知识结晶、撰写当代新“百科全书”。而这部集合了传统精粹与世界万象、基础教育与成长进修、生活智慧与职场技巧、自然科普与社会通识的“百科全书”，正在成为当代青少年教育的新工具。

启动仪式现场，中国教育电视台总编辑胡正荣教授指出，短视频平台作为一种智慧化的知识“众创”平台，正在成为影响青少年教育的重要力量。社会各界需要“脚踩大地、着眼未来”，用更加符合时代特色、更加适应时代需求、更加着眼时代未来的战略眼光，共同为青少年教育的发展贡献力量。

教育的手段在当今发生着巨大的变化，从过去利用纸质载体在线下进行知识的传承，到如今场景多样化、手段多样化、技术多样化的转变，给青少年教育来了巨大的时代紧迫感和压力。目前，传统媒体也在探索手段、技术、理念和业态的创新，希望利用青少年熟悉的手段和方式，在各个场景下覆盖到全部的在学青少年。

青少年以他们对于“新新媒介”的好奇心与对新技术的适应优势，迅速成为了短视频社交平台的主要用户群体，越来越多的青少年也开始参与到知识生产和传播的过程中。如何利用短视频这样一个手段和平台，发挥面向青少年的教育的有效功能，是一个值得探讨的问题。社会各界，无论是国家级电视台还是社会企业、研究和教育机构，需要学会利用现在短视频这一手段，为整个社会教育出力。

短视频平台在繁荣发展的同时，也需要承担更高的社会责任。此外，社会各方的支持，政府的规制、市场的带动、学界的监督、社会的参与，影响着青少年如何善用、活用、巧用短视频平台。社会各界需要合力促进知识价值的实现，为中国的青少年教育打开新的道路，拓展新的领域。

抖音方面数据显示，截至2019年6月，抖音平台青少年教育类内容短视频数量超过547万，累计点赞量近149亿，累计转发分享量超过8.5亿，累计播放量超过4752亿，青少年短视频教育内容，已成为抖音内容生态重要组成部分。

(责编：冯粒、袁勃)