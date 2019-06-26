中国地质大学（武汉）校长王焰新寄语2019届毕业生：伟大与平凡

中国地质大学（武汉）校长王焰新 （中国地质大学（武汉） 供图）

亲爱的2019届同学们：

大家上午好！

相遇九月，离别今朝。几天前，你们还在“情忆南望”中互诉衷肠，今天我们隆重举行2019年毕业典礼和学位授予仪式,欢送你们“梦想启航”。几个春秋的改变与坚守，你们在地大留下砥砺奋斗的靓丽身影。回望这一路的成长与蜕变，老师的教诲、同学的帮助、朋友的支持、家人的呵护……都积蓄成今日扬帆远航的激情与力量。我提议，让我们用掌声向他们致以最诚挚的谢意!

在这几个春秋里，我们见证了很多，“正义必胜！和平必胜！人民必胜！”的宣告响彻世界；“不忘初心，继续前行”走好新时代长征路的豪迈壮志；深入学习新思想，在新时代、新征程中奋斗的姿态；在“重走改革开放之路”中感悟中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃；“寻找五四——新青年课堂”中唱响无悔青春的奋斗之歌。我们见证的伟大时刻，正是中国共产党带领亿万人民不断追梦、不断奔跑，用勤劳与智慧成就的。

在这几个春秋里，我们经历了很多，作为一名忠实的“阅读者”，我记住了你们无数个平凡而不平庸的故事：清晨6:45的校园操场重复着你们蓬勃昂然的身影，深夜的实验室里承载着你们奋斗逐梦的笔记，暴晒的太平山顶蒸腾着你们执着无悔的汗水，遥远的贫困山区记录着你们实践奔波的脚印……前不久，当得知你们中间有全体同学继续读研的“学霸班”“学霸寝室””，我禁不住在朋友圈里高声喊话：“来地大，成学霸！”是你们，用一点一滴的努力，在学校修炼品行，收获成长，留下你们不平凡的青春记忆。

亲爱的同学们，即将年满67岁、却如少年般英姿勃发的地大，南迁办学50载，几经更名、风雨相随、初心不改、奋斗不息。这几年，学校与你们一起见证阶段性办学目标的提前实现，与你们共同开启世界一流学科建设和地球科学领域国际知名研究型大学建设的伟大航程；这几年，学校的师资队伍越来越优化、治学风气越来越浓厚、“国际范儿”越来越出众、校园环境越来越秀美……这些都为你们带来了更好的学习环境、更优的学习资源，更棒的学习体验、更美的青春回忆。尽管我和我的许多同事们夙夜在公、忘我劳作，尽管我已青丝变白发，但遗憾的是，还有很多不尽如人意的地方让你们有想要“diss”的冲动。但我相信，只要每一位地大人都奋发图强、久久为功，终会让地大站在“C位”，也值得你们为她“种草”！

征程万里风正劲，重任千钧再出发。从今天起，你们即将远足，告别这片热土，独自走向更大、更宽广的人生舞台。古人折柳相送以寄惜别之情；今天与大家分享我对“伟大与平凡”的体会，以表师长的不舍与期许。

何谓伟大?金钱之多？地位之高？还是名望之广？显然并不等价。我理解的伟大，当是“花开自有清香气，散作乾坤万里春”的崇高品格和卓越才识；当是胸怀远大理想，投身伟大事业，“鹰击长空，鱼翔浅底”的非凡气魄与鸿鹄志向。而所谓的平凡，是面对艰难曲折，“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的淡定；是面对纷繁复杂，保持“倚花照海花无数，高山流水心自知”的率真。正如“艰苦朴素，求真务实”的朴实无华引领着我们每一个地大人在伟大与平凡之间穿梭往来，“用地大之锤凿出大地之光”。

同学们，伟大引领平凡，希望你们胸怀伟大梦想，牢记历史使命，明责思进。实现中华民族伟大复兴的“中国梦”正引领我们寻求“最大公约数”，画好“最大同心圆”，汇聚成磅礴力量。然而，实现伟大梦想的征程中依旧面临各种考验和风险：霸凌行为仍不时打破和谐，黑恶势力仍意图破坏稳定……“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”，我们只有集中精力办好自己的事情，才能实现我们的伟大目标。在实现“地大梦”和建设美丽中国、共建宜居地球、谋求人与自然和谐发展的过程中，每一个地大人都不应缺席，更不能缺位。你们幸运地赶上最好的奋斗时代，将参与和见证伟大的竞争、伟大的崛起。没有哪一种伟大是靠转发“锦鲤”就能得来的。伟大中国梦的实现，需要你们在国家、社会、家庭和自我的四维坐标之中，不忘初心、勇担使命；需要你们在繁忙、休闲之时坚持学习、练就本领；需要你们在困难、挫折前面挺起脊梁、搏击长空。

同学们，伟大呼唤平凡，希望你们投身伟大事业，勇担时代重任，奋发有为。我粗略的算了一下，你们中间年龄大一点的博士到2050年也才60岁左右，小的95后只有50多岁，这期间大家年富力强，正是干事创业的好时候。能恰逢两个百年交汇，投身伟大事业，你们何其幸运！青年毛泽东曾大声疾呼：“天下者，我们的天下；国家者，我们的国家；社会者，我们的社会。我们不说，谁说？我们不干，谁干？”你们的学长、老师，全国优秀教师李德威教授正是这样一位干大事的人，弥留之际写下的“开发固热能，中国能崛起”十个字是他孜孜以求的伟大事业的真实写照。你们正值青春年华，要知道进取才有未来，在想清楚“跟谁走，和谁在一起，干什么事”之后，要忠诚于一个梦想、忠心于一个信念、忠实于一项事业，拿出“虽千万人吾往矣”的气魄，以“为有牺牲多壮志、敢叫日月换新天”的精神，投身伟大事业。

伟大是一种境界，但它又不是高不可攀、遥不可及的，把每一项平凡工作做好，就是不平凡。正是万千平凡人直面工作生活中的困难、勇于奋斗、拼搏圆梦的精神，才成就了我们这个不平凡的时代。

同学们，平凡孕育伟大，希望你们理解平凡的价值，在日常中积淀，厚积薄发。古往今来，伟大人物无不源自伟大事业，而伟大事业无不源自日复一日的平凡。一代代地大人用步履丈量大地，用目光感知世界，便是用平凡的身姿来告诉我们，生命的躯壳是平凡的，但生命的价值可以不平凡。我校杰出校友、2008年北京奥运会国家体育场（即“鸟巢”）总工程师李久林说：“信心是在很多重大工程中积累起来的。”建设“鸟巢”时，9个钢厂、1600千米运距、3个拼装单位、几百名焊工、30万延米的焊缝……每一个环节，李久林都要把关。我常想，如此伟大的世纪工程能够垂青他担纲建设，归根到底是因为他传承了地大人的优良作风，那就是：身处平凡时，不怨天尤人、不自暴自弃，不在平凡中迷失自己，不让自己由平凡堕落为平庸，而是在平凡中汲取养分，在平凡中锤炼品德，在平凡中锻炼能力。

同学们，平凡涵养伟大，希望你们感悟平凡的美好，在生活中淡然处世，本真做人。马克思在《青年在选择职业时的考虑》一文中写道，“历史承认那些为共同目标劳动因而自己变得高尚的人是伟大人物；经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人”。我校杰出校友、1962届毕业生陈国南学长是广西玉林家喻户晓的“水神”和“散财老农”，农闲时帮百姓看水井、找水源，义务找井超过10万口，40年来几乎拿出所有工资来资助贫困生继续学业。“吃的都是素的，穿的是破的，住的是简陋的，为人民的心是红的”，他用朴实平凡的生活诠释了生命的伟大。还有无数的地大人，把汗水洒在戈壁荒野，把身影留在高山大海，把我们无穷的智慧，献给祖国人民，用自己平凡的生活成就着平凡世界中的伟大。当然，我希望你们每个人将来能在伟大事业中成就伟大人生，但绝大多数人可能会在平凡的工作岗位上过完平凡的一生。当自己拥有一份喜欢的工作、一位相爱的伴侣、一个美满的家庭，这便是平凡的幸福；当自己的思想拓展了人类的知识边界，自己的行动为众生带来便利，为社会带来价值，便是不平凡的幸福。希望你们在平凡的奋斗中用心感知幸福、发现幸福，在平淡的生活中寻找幸福、品味幸福。

几年前，我明白你们会来，所以我等；今天起，我知道你们会回家，所以我盼。感谢当初的你们选择了地大，也期盼未来的你们在平凡的岗位上做出不平凡的、伟大的业绩，将地大人的家国情怀和历史担当，浓墨重彩地写进新时代的壮丽篇章。

亲爱的同学们：几个春秋里，寒来暑往，你们把地大穿在身上；今日一别，山高水长，一种相思、两处牵挂，母校永远把你们放在心里。亲爱的同学们，你乘坐的“梦想号”就要从南望山站发车了，请背上你的行囊，带上母校的守望与期盼，踏上锦程，迈向未来！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)