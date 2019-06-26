西南财经大学校长、党委副书记卓志寄语2019届毕业生：奔跑吧，西财追梦人

西南财经大学校长、党委副书记卓志 （西南财经大学 供图）

亲爱的毕业生同学们，尊敬的各位家长，老师们、校友们：

大家上午好！今天，我们隆重举行2019届学生毕业典礼暨授位仪式，共同见证荣耀绽放、梦想启航。在此，我代表学校，向圆满完成学业的5500余名毕业生致以最热烈的祝贺！向成长路上给予你们教导、支持、帮助、守望的老师、家人、同学和朋友表示诚挚的感谢！是他们共同成就了今天这个美好的时刻！

毕业象征着一种心境，过往时光皎洁如月光，温润着6月的风景。尔静明月、济民晨风、其孜书海、经世格言……那些曾经沉浸其中习以为常的场景、朝夕相伴的人和故事，都想在这一刻被珍藏、被记录、被留住、被定格，抵抗时间永恒的流逝。你们毕业照里的笑脸，以颜值点亮了整个6月的夏空。

毕业象征着一种回忆，仅有一次的青春经历，汇聚成此生不换的独家记忆。你们曾说，虽然习惯用“投入产出是否成正比”衡量时光的意义，但“柳台大道555号”“光华村街55号”标定的青春，其本身就是最大的意义。这段青春里，有世界名校争相录取的全能学霸，有敢闯敢试求新创新的双创达人，有扎根科研学海泛舟的科研新星……你们在行色匆匆的奋斗历程中，以才华拓展着自己更远更宽阔的未来。

毕业象征着一种跃迁，如歌岁月累积着生命的厚度，塑造出一个更好的你。在西财，你们感悟大爱情怀的“温度”，领悟西财精神的“深度”，厚德博学、孜孜为善，不断走向新的人生“高度”：你们有人把青春足迹篆刻在精准扶贫、“三下乡”的千里之行；有人投笔从戎，以精忠报国书写着热血担当；有人扎根边疆响应国家社会需求，践行着经世济民的责任……你们以使命提升了生命质量，以情怀辉映着西财历史星空中那些闪耀的繁星。

当你驻足回眸，你们筑梦青春的时光，是四海之内引以为豪的岁月：“人类命运共同体”“一带一路”引领大国担当，“复兴号”驰骋大江南北，天眼、天宫、5G等开启颠覆式创新……祖国正乘奔御风，向民族复兴的伟大梦想跨越前进；当回首凝望，你们筑梦西财的时光，也是与母校共同奔跑的岁月：学校进入“双一流”建设名单，面向时代、历史和人民之问，书写着成为中国高等财经教育的主要引领者、国际商科教育舞台上的有力竞争者、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要贡献者的奋进之笔……西财正劈波斩浪，向着世界一流的美好愿景奋勇前进。同学们，你们的毕业年欣逢新中国成立70周年、五四运动100周年，这些重要时点，是对你奋进梦想的无言期待。今天，带着母校赋予的能力素养、品德修为，你们将如何书写新时代奔跑追梦的壮阔人生画卷？

新时代追梦，应扎根时代、与世界同行

每一个梦想，都是在时代之光的照耀下生长。而每个人对家国初心的守候，是梦想深处的基因密码，只有情许家国，才能为梦想赋予正确的方向、深刻的意义和深厚的生命力。今日之中国，其行进也迅疾，其承载也厚重，其格局也浩大。这意味着，“两个一百年”奋斗目标不断迫近，需要你们这一代人，守望初心、扎根时代、接力奔跑，在实现中华民族伟大复兴征程中雕刻梦想;也意味着，“世界”已不再是倒逼的景深，更是必须主动经略的对象，需要你们这一代人，融入人类文明交流互鉴的全球图景，在全球视野和世界格局中定位梦想。

今年，每一个中国人都曾为“华为”的故事动容，32年坚守“中华有为”的梦想初心，扎根中国大地、融入世界格局，释放出江河潮涌的追梦正能量。我相信，西财兴学报国的历史担当,将熔铸成你们追梦的动力;“经世济民 孜孜以求”的大学精神,将升华成你们追梦的勇气。我希望，同学们都要把小我融入大我，把个人成长足迹嵌入国家发展年轮，始终与国家梦想、时代使命和世界责任同向同行，不断汇聚追梦人生的磅礴能量！

新时代追梦，应切问现实、且诗意栖居

财经科学是经世致用之学，漫长的人类社会生产历史，孕育了财经学科叩问时代的问题意识，也赋予了它兼善天下的人文气质，并在大学文化的砥砺下，形成了学校独特的“西财气质”——那就是始终立足时代、深入实践，触摸国家经济社会发展脉搏，深刻回应国计民生问题；那就是始终崇真尚美、慎终追远，向往诗和远方，把自己的芳华凝结成新的诗篇。这种西财气质内在属性的召唤，如月之恒，如日之升，将映照着你们未来人生的追梦旅程。

有人说，毕业的时间越久，对母校的思念与眷恋就越深，我想，大家是从这份眷恋里寻求超越庸常的智慧和力量，让自己不戚戚于庸碌、不汲汲于当下，这种力量正源自“西财气质”。我相信，西财精神价值对你的引领、课程带给你的深厚、研讨带给你的思辨、支教带给你的澄明、家庭金融调查带给你的体悟，能够支撑你的梦想岁月，让你既贴近大地，又仰望星空；既叩问当下，又追问意义；既观照现实，又诗意栖居。我希望，同学们都坚守这种气质，用所学、所知，俯下身倾听、沉下心切问，用所悟、所思，对抗平凡岁月的琐碎，播撒梦想的“远芳”！

新时代追梦，应日新似竹、又定力如磐

当前，以互联网、大数据、人工智能、云计算等为代表的现代科技，加速与经济社会各领域渗透融合，重构人们的思维和生产、生活、学习方式，新经济、新技术、新业态等日新月异，不断改变和重塑财经领域的内涵与外延，折射出时代变革社会转型的壮阔图景！面对这样的大趋势、大变局，如何确保梦想的链条不会被冲散、断裂？——你需要日新似竹的拔节生长能力，勇于突破已知和未知的边界；你更需要笃定梦想方向的价值选择，笃定心向阳光的内心坚守，笃定孜孜为善的攀登奋进。

每一次技术变革与创新发展，都将重构人与自己、与他人、与社会的连接方式，我相信未来的几年、几十年里，你们还会目睹或经历更多的变化和变迁。对梦想多一份持续生长的坚韧，多一份永葆初心的坚定，就多一份华枝春满、天心月圆的圆梦可能。我希望，同学们既不断突破思想观念的自我束缚，保持终身学习的敏锐，自我增值、创新迭代，因事而化、因时而进、因势而新；又始终保持安如磐石的定力，不为诱惑所乱，不为困难所忧，不为变化所困，努力书写追梦人生的精彩华章！

亲爱的同学们，电影《老师·好》中，有一句话深深打动了我，“不是我在最好的时光里遇见了你们，而是遇见了你们，才有了我最好的时光”。无论你们即将走向何方，你们永远都是母校跨过山河大海、穿越人山人海最深的牵挂；你们永远都是母校的东南西北,胜过一切苍山泱水。

6月，是一个梦想花开的季节，你们即将启程追逐“生如夏花”的梦想人生。亲爱的小苏小菲，愿你们以梦为马，此志此心，永不言弃；愿你们身披朝阳，赤子追梦，不负此生！

未来始于当下，奔跑吧，西财追梦人！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)