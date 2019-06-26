上海财经大学校长蒋传海寄语2019届毕业生：做新时代的追梦人

上海财经大学校长蒋传海 （上海财经大学 供图）

尊敬的各位家长、各位老师、各位来宾，

亲爱的2019届毕业生同学们：

大家好！

又到了令人激动又不舍的毕业季。今天我们欢聚在这里，隆重举行2019届毕业典礼暨学位授予仪式。在这个充满喜悦和幸福的时刻，我谨代表学校，向学有所成、顺利毕业的同学们，表示最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母和悉心培育你们的老师，致以最崇高的敬意！

时光荏苒，岁月如梭。几年前，你们背着沉甸甸的行囊，满怀憧憬地来到上财，开始了一段美好的学习时光。转眼间，你们带着满满的收获和祝福，即将踏上新的人生旅途。时光褪去了你们的青涩与稚嫩，雕琢出你们的坚毅与成熟。我为你们在母校的成长感到欣喜，更为你们所取得的成绩感到骄傲！这个六月，你们用精美绝伦的毕业照定格一个个美好的瞬间，用精彩纷呈的毕业活动和母校“秀恩爱”；一年一度的亮灯仪式惊艳了如歌的岁月，草坪音乐节上的歌声唱出了你们心中的眷恋与不舍。

同学们，毕业虽是结束，更是开始。你们将再度出发，走向自己“向往的生活”。我希望你们无论走到哪里，都依然怀揣梦想、笃定前行。

梦想是一切奋斗的起点，是保持生机、激发活力的源泉。歌德说：“不要怀有渺小的梦想，它们无法打动人心”。作为师长，我希望你们孜孜以求的美好梦想，存在于波澜壮阔的发展浪潮中，根植于厚重的祖国大地上。新时代每一个中华儿女共同的梦想是实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。作为将参与和见证“中国梦”最终实现的年轻建设者，你们生逢其时、重任在肩。你们的个人梦想天然地、历史地与“中国梦”紧密联系在一起。

当前，我们正处于近代以来中华民族发展的最好时代。这是属于奋斗者的时代，更是属于追梦人的舞台。今后，无论你将步入社会职场，还是继续学术道路，都要敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦，不负时代重托，激扬青春梦想，做新时代的追梦人，以青春之我创青春中国。今天，我想就如何做新时代的追梦人谈谈自己的想法，与同学们共勉。

首先，做新时代的追梦人，必须树立坚定的理想信念。 明代思想家王阳明有言，“志不立，天下无可成之事。”爱因斯坦说：“由百折不挠的信念所支撑的人的意志，比那些似乎是无敌的物质力量具有更大的威力。”人一旦丧失理想信念，就像在黑暗中行走找不到方向，就如同树没有了根，大厦没有了基石，更无从谈发展。长期以来，学校坚持以立德树人为根本任务，着力培养具有坚定理想信念的卓越财经人才，一代代上财人也以崇高的理想、坚定的信念，在振兴中华的伟大实践中筑梦、追梦、圆梦。

我校1954级校友、原新疆生产建设兵团司令员金云辉，在大学毕业时带头响应“到艰苦的地方去，到祖国最需要的地方去”的时代号召，坚决要求赴大西北支援边疆建设。他曾这样写道，“虽然那里当前的经济还不够发达，生活还不够富裕，但我们热爱它、建设它、保卫它的意志和信念没有动摇过”。正是这样牢不可破的理想信念，支撑着他走过了数十年的支边生活，义无反顾地为边疆建设奉献自己的青春与热血。今天，我们也欣喜地看到，越来越多有信念、有情怀、有担当的上财人前赴后继，自觉到基层一线去发挥才干，到艰苦的环境里去经受锻炼。2013年以来，我校先后有七位青年教师奔赴云南省元阳县开展扶贫工作。他们以必胜的信念投身党和国家的脱贫攻坚事业，以“不破楼兰终不还”的劲头，努力为贫困地区人民谋福利。

同学们，你们的人生目标或有不同，职业选择也有差异，但“得其大者可以兼其小”，唯有将“小我”融入国家强盛的“大我”中，与时代同频共振、与祖国同向同行，才能更好实现人生价值、成就青春梦想。为此，希望大家信念如磐、石赤不夺，拒绝精神“软骨病”，把好人生“方向盘”，从坚定的理想信念中不断汲取追梦前行的动力，真正为实现“中国梦”增添强大青春能量。

其次，做新时代的追梦人，需要不懈的砥砺奋斗。崇尚奋斗是中华民族自强不息的精神基因，也是中华文明的兴盛之源。上海财经大学作为中国近代高等财经教育的拓荒者，应“振兴民族商业、培养商业人才”的时代需要而生，其后虽九易其名、十易其址，却依然弦歌不辍，始终与国家、民族的发展风雨同舟、荣辱与共，以经济匡时的使命担当，为国家经济发展、社会进步培育英才、贡献力量。艰难困苦、玉汝于成，经过一代代上财人的不懈努力，如今我们初步建成了国际知名、具有鲜明财经特色的高水平研究型大学，在中国高等财经教育发展史中书写了独特篇章。面向新时代，学校将不忘创业之艰辛，继续追逐梦想，全面开启建设鲜明财经特色世界一流大学的崭新征程，奋力开创学校事业发展的新辉煌。

学校的发展历程正是一部迎难而上、披荆斩棘的奋斗史，我们的许多校友也用砥砺奋斗书写了最靓丽的青春。我校1988级贸易经济系校友、珠海健帆生物科技有限公司董事长兼总经理董凡的创业经历，便是最好的印证。十几年前，他倾其所有，带领60余名职工出资买下了严重亏损的丽珠医用生物材料厂，并进行改制，全力开拓医药行业的新产品血液灌流器市场。然而，改制之初，曾连续5年继续亏损，在经历了借钱还债的窘迫和捉襟见肘的苦涩后，最终凭借着百折不挠、砥砺奋斗的精神，他领导的健帆生物已成为产品市场占有率超过80%的“中国血液灌流”之王，并于2016年成功上市。作为新一代上财的校友们，历史的接力棒已经交到你们手中，希望你们能够不甘平庸、攻坚克难，不断追求人生新高度、开拓人生新境界，与时代同步伐、与人民共命运，书写无愧于时代的精彩人生。

最后，做新时代的追梦人，还要有一颗广博的仁爱之心。你若阳光，世界自然光彩；你若有爱，世界便充满温暖。常怀仁爱之心，以温和的目光看待世界，不仅仅是为人处世的道理，更是人格上的升华。我校78级校友刘志远老师自1983年毕业留校至今，几十年如一日地坚守在工作岗位上，兢兢业业、任劳任怨。他的爱子刘立是我校金融学院2004级金融工程专业本科生，在毕业之际突遭疾病，不幸离世，刘老师的爱人也因此一病不起。在遭受中年丧子和妻子病重的双重打击下，刘志远老师强忍悲痛，选择将这份爱以更博大宽宏的形式无私传递给更多学生。他与妻子把原本留给独子的房子变卖，以子之名设立了“刘立爱心教育基金”，用以资助我校家庭贫困、品学兼优的学子。前不久，刘志远老师第五次为“刘立爱心教育基金”注资，将捐赠金额凑足50万，完成了自己和夫人长久以来的心愿，为更多的学生撑起了一片爱的天空，为他们上了人生最美的一课。这一举动也带动了广大在校师生和社会爱心人士的加入，目前基金规模已逾百万，累计资助95名学生完成学业。

在几年的大学生活中，学校不仅仅传授给你们专业知识，还培育了大家的仁爱之心和奉献精神。无论是世博会的“小白菜”，还是百年校庆的“小红豆”，再到进博会的“小叶子”，都让我们看到了上财学子勇于担当、甘于奉献的时代风采。自2009年至今，学校连续组建了10届研究生支教团，先后有45名支教志愿者奔赴中西部地区。他们用实际行动诠释“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，用辛勤的汗水为当地播撒爱与希望的种子。同学们，希望大家在追梦道路上，打牢道德根基，以仁爱之心待人视物，从中华民族传统美德中汲取爱与善的养分，以已之所能传递爱心，拒做冷眼的“路人甲”，追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

“举目已觉千山绿，宜趁东风马蹄疾。”从明天起，你们将踏上新的追梦旅程。在这个大有可为的新时代里，在这个千载难逢的大舞台上，衷心希望大家继承和发扬“厚德博学、经济匡时”的校训精神，坚定理想信念、矢志砥砺奋斗、涵养仁爱之心，以新时代追梦人的姿态和干劲，展现上财青年的担当与情怀，积极拥抱新时代、奋进新时代，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩！

同学们，走出校门之后，你们将成为上财校友，成为与母校休戚相关、荣辱与共的命运共同体。在追梦的道路上，上财永远是你们的坚强后盾和精神家园！希望大家一如既往地关心支持母校的建设与发展，常回家看看！祝愿毕业生们前程似锦、未来可期！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)