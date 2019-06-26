电子科技大学校长曾勇寄语2019届毕业生：青春绽放新时代

电子科技大学校长曾勇 （电子科技大学 供图）

亲爱的同学们：

大家上午好！今天，我们在这里隆重聚会，共同庆祝2019届同学们顺利毕业，开启人生新征程。在此，请允许我代表学校、代表亚非书记，向同学们表示热烈的祝贺和美好的祝愿！向为你们成长成才辛勤付出的师长、亲朋，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

这个季节正是格桑花开、栀子花香，银杏墨绿、水杉葱茏的时节。当同学们穿着学位服在校园里四处合影，就意味着又到了说再见的时候。校园里既有幽幽的离愁别绪，更充满着依依不舍。许多同学在学校官方微博和微信留言：“如果时间重新来过，我还是会选择成电。”“希望我的母校可以是最耀眼、最棒的学校！”“走进，离开。但，一直爱你。”是的，少则3年、4年，多则7年、10年，同学们将最美的青春年华留在成电，也践行着“求实求真、大气大为”的校训精神，从懵懂少年成长为时代新人。2019届的4408名本科生、3755名研究生，于我而言也有着特别的意义，你们是我担任校长以来，送别的第一届毕业生，临别之际，我特别想送给同学们三句话。

第一，希望同学们涵养浩然正气，做赤胆忠心的爱国者。从古到今，中国优秀的知识分子都有强烈的家国情怀，“修身齐家平天下”，就是一个高度的概括。我们中国人素来追求爱国报国，我们从小都是听着岳飞抗金、杨家将抗辽的典故，以及母亲教儿打东洋、妻子送郎上战场的故事长大的。大家都知道吴立人先生是我们成电的首任校长，不知道大家有没有看过小说《野火春风斗古城》或者是同名电影？吴立人先生就是小说里主角的原型。目睹国土沦丧、山河破碎，还在中学读书的他毅然投身革命，16岁入党，在八年抗战中，他领导冀中地区军民开展地道战、地雷战，组建武工队，是名副其实的抗日英雄。之后，又为新中国的解放和建设事业呕心沥血、不遗余力。1955年11月，吴立人先生毅然接下筹建成电的军令状，拖家带口来到成都，克服时间紧、任务重、困难多等常人无法想象的困难，短短不到一年的时间，在成都的一片荒地上建立起了新中国第一所无线电大学，这在全国筹建大学的历史上也是空前高速的。同学们，爱国不是一句华丽的口号，而是一种情怀和担当，是我们成电人与生俱来的基因。希望同学们涵养浩然正气，把强烈的爱国之情、报国之志融入到实际行动中，为实现“两个一百年”的奋斗目标做出新时代的成电贡献。

第二，希望同学们蓬勃青春朝气，做努力奔跑的追梦人。奔跑是生命中最美的状态，因为奔跑离理想最近。从大学刚刚走出校园的同学们，飞扬的青春充满着蓬勃的朝气、散发着无穷的活力。今年的毕业生里，有一位叫张砚秋的女同学，是抗干扰重点实验室的研究生，她放弃了令人艳羡的华为offer，选择去边疆的国防重点单位——马兰基地。她认为，把自己的发展和国家的发展结合起来，是一件很幸福的事，也特别有意义。而像张砚秋这样的同学也越来越多，机电学院的两位本科毕业生——夜虹合同学和冯明同学，他们也都选择去祖国的大西北，立志为我国的核事业发展奋斗终生。学校就业办的同志告诉我，今年全校有595名优秀毕业生，选择去中核404有限公司这样的国防重点单位工作；还有光电学院杨焙臣同学、物理学院木仕钊同学、数学学院王爱玲同学等168名毕业生选择去贵州、广西、云南等基层就业。同学们，他们将自己的起跑点，放在了祖国最需要的地方，让我们为他们鼓掌致敬！我也希望同学们像他们一样，让自己的青春与新时代同向同行，在民族复兴伟业的大道上奋力奔跑，在各自的人生跑道上都能绽放光彩。

第三，希望同学们永葆昂扬锐气，做脚踏实地的实干家。国学大师章太炎先生曾谈及青年有几个弱点，第一个就是“把事情看得太容易，其结果不是侥幸，便是退却”。青年时期，是奠定人生之路的关键点，既要仰望星空，心怀梦想，又要脚踏实地，实干兴邦。我再给大家讲一个故事。说到5G大家都不会陌生，但是成电人对中国5G的贡献大家知道多少呢？20多年前，我校一群青年科技工作者面对研发资金微薄、技术实力不强的困境，没有退缩，下定决心：“千难万难，也要走在世界最前端”。他们迎难而上，从3G跟跑，到4G并跑，再到5G领跑，干出了一系列“硬邦邦”的事：牵头和参与承担国家重点专项和863计划、973计划与5G技术相关的近百个课题，参与中国5G推进组的技术标准化工作。成电在5G技术方面的积累，使得中国在这一领域不再被人“卡脖子”。更加令人振奋的是，我们已经开展了6G研究，而且有信心继续助力中国领跑世界。风云变幻的国际形势和历史教训告诉我们，“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”，必须靠自己干出来。希望同学们永葆昂扬锐气，不驰于空想、不骛于虚声，不断发扬成电的实干精神，做实干的“排头兵”，因为实干才是人生展开的正确方式，也是事业成功的“锦鲤”。

同学们，你们即将踏上新的人生旅程。基于前面提到的事例和更广泛的交流，我知道，你们中的许多人已经有了明确的未来生涯目标。我们都敬佩人生目标明确的人，但并非我们每一个人都这样幸运，你们中有些同学可能还在犹豫徘徊，就像美国大诗人弗罗斯特那首《未选择的路》中面对岔路的主人公。但没有关系，施一公教授曾经说，他到博士毕业时都不能确定自己的兴趣。人生本来就是一场探索。

我想告诉大家的是，你们未来的人生不大可能是一帆风顺的，无论事业还是生活；我们生于其中的世界也并非完美，The imperfect is our paradise. 但无论你们遇到什么困难和挫折，都不要陷于沮丧和抱怨，而是要振作起来，保持积极乐观的人生态度，与人为善，在探索中经历人生的酸甜苦辣，享受人生的丰富多彩。我还想告诉大家的是，你们不是人生路上孤独的奋斗者，你们，2019届的8163名毕业生，即将成为成电校友系统的新成员，你们的师长和学长将时时关注你们的成长发展，在你们孤单的时候伸出温暖之手，我也相信，你们将来在学弟学妹们需要的时候，也会伸出助力之手，让“成电”始终是大家心之所系、魂之所牵的精神家园。

青春不散场，归来仍少年。亲爱的同学们，明天你们就要从成电扬帆起航，驶往世界各地追逐自己的人生梦想。同学们，确认过眼神，我们是相亲相爱的成电人，美丽成电是我们共同的家，欢迎同学们常回家看看！最后，祝同学们毕业快乐、前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)