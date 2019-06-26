成都工业学院校长严余松寄语2019届毕业生：梦想始于成工 青春献给祖国

成都工业学院校长严余松 （成都工业学院 供图）

同学们、老师们、家长朋友们：

大家上午好！

九洲满池菡萏，红楼数朵蓝楹。在这热烈的夏日，成都工业学院2019届的全体毕业生，即将乘风破浪、踏上人生新征程。今天，我们隆重集会，以简朴的庆典，看多娇江山、抒惜别情怀，共同见证你们这一人生重要时刻！在此，请允许我代表全校师生员工，向同学们表示热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母、悉心教导你们的老师，以及始终关心和帮助你们成长的朋友，致以真挚的感谢和崇高的敬意！

同学们：你们是祖国实现中华民族伟大复兴的追梦人！

回首来路、思绪翻涌。与时俱进、意志如山。

几年来，你们仰望十九大旗帜高高飘扬，深切体会到中国共产党人怀抱初心和使命，创造了一系列历史性成就，带领中国特色社会主义进入了新时代,你们为越来越清晰的中国梦无比振奋。

你们淘尽四十年滚滚浪潮，强烈感受到各行各业的建设者用行动铸就伟业，从希望的田野，到大海般的世界，从科教兴国到科技创新，你们为越来越壮阔的中国改革开放巨大成就内心激荡。

你们见证母校本科建设日新月异，积极投身新一代成工人根植地方、魂在应用、产教融合、转型发展的宏伟事业，无论是创办成工富创、还是跻身菁蓉小镇，你们为学校的腾飞倍感自豪。

同学们：你们是母校建设地方高水平应用型本科院校的推动者！

回顾过去，青春扑面。与校同行、成果斐然。

几年来，学校延续强大的应用型基因明确办学定位，以应用型人才培养的初心，作为转型发展的强大动力。把握百年建设基础，明确三个发展逻辑，奠定四项建设基础。坚持“以本为本”“四个回归”，努力争取，抢抓发展机遇。

跟随这个初心，你们以勤学励志好青年薛应花、笃学善思好青年李超林为代表，争获国家励志奖学金、勇夺各类学科竞赛大奖、赢得硕士学位攻读资格。你们手脑并用、学做合一。无初心，不成工！无奋斗、不青春！

几年来，学校破解体制机制障碍的勇气结出硕果，改革创新取得实效，形成了对接地方产业链的学科专业体系，实践了应用型人才培养模式改革，探索了校企合作新模式，建立了“厅委共建”产教融合新机制，应用型特色院校建设声誉鹊起。

发扬这一特色，你们以创新创业好青年尤晨啸为代表，创办机器人协会战队、萤火梦工厂，创办成都萝卜头、四川乐涵创客公司，成为中国机器人教育联盟城市理事会理事，拥有多项发明专利。你们坚持不懈、奋勇拼搏，艰苦创业。无应用，不成工！无创造，不青春！

我提议，我们以热烈的掌声，致敬同学们闪亮的青春！

致敬百年成工奋斗的青春！

同学们：你们如此生逢其时、恰逢其世。

你们生在移动互联网和大数据等新技术普及的年代，你们生在社会急剧变革和发展的时代，你们生在祖国快速崛起的时代。风起云涌、瞬息万变。

你们生在知识更新不断加快的时代，你们生在社会分工日益细化的时代，你们生在新技术新模式新业态层出不穷的时代。逆水行舟、不进则退。

于此时光飞逝、骊歌初起，面对这样的时代，站在即将送别的路口，作为你们的校长、老师，我想提三点希望，与大家共勉。

——以对祖国深厚的情感浇灌高远的理想信念。

同学们，无源之水，立见其涸。无本之木，立见其枯。

祖国是我们安身立命的根源，爱国主义是我们追求远大理想信念的鲜亮底色。

爱国主义，是青年学子在百年前的北平天空下，喊出的那句“还我青岛”。是青春母校在一个世纪前国家危难时，立下的“实业救国”建校誓言。是优秀校友苟悦彬，“胸怀报国志，不问家与身”，以30岁的生命牺牲在重庆渣滓洞的不屈。是优秀校友沈祖华，勇赴艰难、恪尽职守，为国防和军队现代化建设殉职的壮烈。是爱国者们在民族存亡之际、战火硝烟年代、和平建设时期永不褪却的生命底色。

希望同学们认真学习先贤，永远擦亮个体生命的底色。以深沉的爱国主义情感滋养内心，坚定对理想信念的追求。以浓烈的爱国主义情怀拥抱新时代，在建设富强祖国的伟大事业中实现自己的人生理想。

——以对品德不懈的修炼锻造深刻的真知灼见。

同学们，幼而学之，壮而行之。终日乾乾，自强不息。

道德是我们净化灵魂的护卫，坚韧意志是我们实现高远志向抱负的坚强屏障。

高尚情操，是青年陈毅屹立梅岭生出的视死如归的豪情。是百年老校身处沧桑沉淀的“朴实”校风。是优秀校友刘荣富，身残志坚、力挽狂澜，将濒临破产的小企业发展为我国家用柔性电热取暖器具行业主导企业的“彩虹之路”。是优秀校友余光银，穷且益坚、吃苦耐劳，在野菜薯根清汤里砥砺的“贯日长虹”。是革命者们在命运沉浮中难以磨蚀的坚强屏障。

希望同学们努力效仿模范，始终筑牢良知的屏障。以纯粹的思想道德境界教养性情，坚守做人做事的底线。以过硬的思想政治觉悟迎接伟大的新使命，在不断的自我完善中散播人性的芬芳。

——以对时代无畏的担当直面永恒的艰辛备尝。

同学们，千丈之松，栋梁股肱。济河之舟，砥柱中流。

责任是我们成长成才的动力，艰苦奋斗是我们永葆不老青春芳华的秘方。

敢为人先，是历代学子薪火相传，推动地方产业、行业、企业进步的勇气。是今日成工抢抓机遇、产教融合、转型发展的定力。是优秀校友陈春善，投身军工，在贵州穷山沟里一干25年，成为边陲优秀儿女的执着。是优秀校友王亮，经历强烈的高原反应、草原沼泽、无人区、地方恶势力威胁等困难，完成黄河万里行，真实报道黄河两岸严峻生态问题的担当。是奋斗者们在前进路途中充满激情的眺望。

希望同学们发奋继往开来，永远富有勇于担当的犀利。以不懈的艰苦奋斗精神涵养人格，坚持以天下为己任，以务实的任重致远才干践行宏伟的中国梦想，在追梦的时代洪流中凝聚爆发出青春最壮丽的回响。

同学们：此地孤蓬万里征！在这9102年，我们将要挥手说声再见！

请记住秋日轻寒中的图书馆、春夜喜雨里的实验室。夕阳西下，体育场的看台在你们的坚韧步履中沉默陪伴。日影婆娑，九洲湖的锦鲤在你们的晨读声里嬉戏睡莲。允明楼外的夜雨、德五楼顶的晨风，考研的坚毅、求职的从容。

请记住综合实验楼、实训与创新大楼拔地而起、壮观清新，陈毅纪念园灰砖木门、古朴淡定。大家的餐厅冒菜半碗、致远居里如豆孤灯。宿管阿姨的可爱、后厨师傅的腼腆，保洁大姐的勤劳、保安大叔的威严。声名远播的网红打卡地、荷花池畔的长枪短炮，师生服务社区的前沿阵地、一街之隔的成工新邨。

请记住“奔腾杯”“陈毅杯”。肃穆的国旗护卫队、亲切的校史讲解队。腾空而起的无人机、呼啸而过的卡丁车。

去岁本科教学合格评估，你们面对一丝不苟的教育部专家，沉静坦然。那年全国新建本科院校联盟会场，你们服务600多位高校领导和教师，严肃活泼。志愿者们灼热的思索与震动回荡在“三下乡”期间，彭妈妈与知爱社员们念念不忘矢志脱贫的凉山。还记得22岁的莫阳、尼玛的夏天，弘毅广场上，你们共唱《我爱你中国》热泪满眼！

难忘母校情、同窗谊、师生恩！

难忘鹃城夜色如水、成工青春不悔！

2019届毕业班同学们：

你们相知于年少，道别于初长。我相信，天南地北、海角天涯，你们必定心系祖国、心系郫都、心系母校！

我们相识于仲秋，离别于盛夏。我深知，饮水思源、酌古沿今，你们终将思念家园、思念同学和老师！

愿你们不忘初心、牢记使命，在服务地方经济社会发展中实现自身的价值，做实业兴国、产业报国的成工人！

春风吹拂十里，火车驶向云外。此去将来，你们的牵挂，我们必以意念回复。我们的期盼，你们要用满分官宣。

衷心祝愿同学们一帆风顺、一路平安、一往无前！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)