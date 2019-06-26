北二外党委书记顾晓园寄语2019届本科毕业生：今日校门之“迈出”，将是今日社会之“进入”！

北京第二外国语学院校党委书记 顾晓园（北京第二外国语学院/供图）

亲爱的同学们，各位老师、家长朋友们：

大家上午好！

今天，我们欢聚一堂，隆重举行2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式，我谨代表学校，向各位同学和你们的家人表示热烈的祝贺！向辛勤培育你们成长成才的老师们表示诚挚的感谢和敬意！

同学们！匆匆四年，停不下的是时间的流逝和你们的脚步，我也在匆匆追赶与你们的每一次交集。三年前我到二外担任党委书记，对你们来说，我是“新来”的书记，尽管你们在二外激扬青春的奋斗中，少我一年，但我和学校党委不断努力，为你们的成长不断创造惊喜！和你们相遇的这三年，正是二外深化改革、快速发展的三年，我们一起见证了二外日新月异的进步。无论是学校翻译专业成为北京市一流专业，还是旅游管理和外国语言文学两大优势特色学科入选北京市高精尖学科，无论是高层次国际交流的多频互动不断深化学校的国际化特色，还是学校全面推进“高水平特色”大学建设，相信二外的烙印都将成为你们自信和骄傲的底色！

同学们！今天的“仪式”既是对你们毕业的庆典，也是对你们步入社会的“饯行”！今日校门之“迈出”，将是今日社会之“进入”！二外好姑娘、好儿郎，大胆往前，壮志四方！在你们即将踏上新的人生旅程之际，我想再次跟大家分享几个我的人生体悟。

一是认知与现实是有差距的。教化、改革、革命、斗争都是改变认知差距的手段和方法，人类社会是在不断的变革与斗争中不断前进和发展的。“人不可能踏进同一条河流”，世界上没有一模一样的人或事，也不会有一成不变的人或事。因此，改变人、改变环境、改变社会是人的不同生存状态的常态，大家要从这样的角度去看待自己身边与你不一样的人和事。当然，做人做事是有原则、有规矩、有纪律的，这是底线。只有在坚守底线的同时，用历史的、客观的、发展的观点去看待你周围的人或事，才能在新的时代坐标中坚定你们追求卓越的人生取向！

二是担当与能力是成正比的。要想改变就要具有改变的能力！了解国际形势、国家发展、社情民意、基层现状，丰富一线工作经验这是能力；带头为民服务、为组织贡献，带头身先士卒、带头以身作则这也是能力；带领群众实干、带领团队攻坚、带动身边人一起转变观念这也是能力。而重要的是，不仅自己要做到带头，还要影响组织单位努力带领，更要团结影响领导组织学会带动，这样才具备了担当改变的能力。只有通过自我学习、自我锻炼、自我修为，让理想初心插上能力担当的翅膀，才能用登高望远的智慧拥抱你们精彩的人生！

三是你们与母校是共同成长的。学校第八次党代会明确了未来发展定位、方向、目标，确定了一系列改革任务的举措，去年完成了全面深化机构改革调整，目前学校发展前途一片光明。但前进的路上，同样困难重重，我们培养过一名名优秀毕业生，但我们更希望能培养出一批批优秀毕业生，这就需要去改变、去创新、去奋斗，需要学校党委去带头、去带领、去带动。你们每个人都是学校的骄傲和荣光，你们的优异表现也将鼓舞母校，二外人一起加油、努力、奋斗，在伟大复兴中国梦中贡献二外力量，在新时代中国再创二外辉煌！

同学们，今日之中国，是发展之中国，你们身处的时代是一个最好的时代、伟大的时代，我们的国家正在由大国向强国迈进。亚洲文明大会让我们看到了中国对人类文明交流互鉴的开放，世界园艺博览会向世界展示了美丽中国的新画卷，“一带一路”合作倡议看到了中国推动构建人类命运共同体中的大国担当。中国，越来越以开放的姿态拥抱世界，越来越彰显着负责任大国的风范。你们都将成为这个伟大时代的创造者，你们的智慧和奋斗都将成为托举中国和世界发展的“强大引擎”！

同时，今日之世界，是变革之世界，你们身处于“世界百年未有之大变局”的时代，世界面临着复杂的挑战和深刻的变革：世界形势不确定性增加，“黑天鹅”满天飞，“灰犀牛”遍地走；冷战思维、零和博弈的国际关系思维死灰复燃；贸易霸凌主义甚嚣尘上，特别是2018年以来美国挑起并不断升级中美贸易摩擦。事实说明我们不是生活在一个和平的世界，只是生活在一个和平的国家。世界经济重心、世界政治格局、全球化进程、科技与产业、全球治理、国际领导力等都将发生深刻变化。风险与机遇同在，挑战与发展并存，考验的是我们的战略定力和战略耐力，是我们坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。明天，你们将投身于新时代中国特色社会主义建设的广阔天地中，在不同的岗位担负起时代赋予的使命，“瓣瓣不同,瓣瓣同心”。在此，我想给大家几点嘱托。

一是希望你们做新时代国家利益的捍卫者。对于即将走向社会、奔赴工作岗位的你们，请将实现个人的发展和家庭的幸福、快乐、和谐与国家的需要、人民的需要同频共振!面对复杂的世界大变局，你们要明辨是非、恪守正道，不人云亦云、盲目跟风，切记“智者追求善良，愚者醉心争吵”。你们要以历史的思维洞察世界之大变局，以世界的眼光坚定自信，以爱国主义精神坚定前进的步伐，做新时代国家利益的捍卫者！人类命运共同体的推动者！

二是希望你们做新时代中国声音的传播者。大家都知道，二外是在周恩来总理亲自提议下创办的学校，陈毅副总理亲定二外教学方针，我希望大家记住的并非仅在于学校的出身多么高贵，而在于铭记我们的办学“初心”。55年来，学校始终坚持以“传承东西文明，促进中外交流”为己任，积极培育具有家国情怀和国际视野的世界英才！也许你们不是政策的制定者，但你们可以成为政策的翻译者；也许你们不是科学技术的研发者，但是你们可以成为生产价值的增值者；也许你们不是世界文明的创造者，但是你们可以成为推动国际交流沟通互信的使者！希望你们秉承“翔宇精神”，秉持二外气质，以无私无我的精神心怀祖国，以开放包容的心态向世界问好，做新时代中国声音的传播者！美丽中国故事的讲述者！记住“力量不在胳膊上，而在团结上”，用你们的努力让“世界和美”！

三是希望你们做新时代追求卓越的奋斗者。在2018级“新生第一课”上我曾讲过“1万小时法则”，美国社会学家马尔科姆?格拉德威尔在《异类——不一样的成功启示录》一书中指出，根本没有与生俱来的天才，一个人在学习的过程中，要完美掌握某项复杂技能，就要一遍又一遍的刻苦练习。成功的作曲家、程序员、小说家、钢琴家、象棋选手等概莫能外。只有持续的刻意练习才能成就你成为某个领域的专家，请坚决杜绝“懒癌”；只有勇于跳出“舒适区”把自己时刻置于“学习区”的人才是这个时代的王者，但要注意摈弃“松鼠症”；只有积极主动，超预期行动，才能真正掌控好自己的“小宇宙”，避免成为“被动废”！希望同学们保持学习的习惯，坚持脚踏实地的精神，瞄准一个方向，专注一个领域，久久为功，善始善成，努力成为这个领域的专家、专才！记住“道路越走越宽阔，事情越干越明朗”，做新时代追求卓越的奋斗者！用奋斗的行动明朗自己的梦想！

亲爱的同学们，从今天起，你们都将成为二外血浓于水的校友，无论你们走到天南海北， 还是要跨过万水千山，无论你们身在母亲的怀抱，还是奔向世界的舞台，母校永远祝福你们，母校永远与你们同在！

在前行的路上，记得带上定福庄亲友团对你们的牵挂和鼓励！

在奋进的路上，记得带上你们在东五环坚守的青春理想！

在逐梦的路上，记得带上你们在中央政务区和城市副中心中轴线上用行动足迹画下的无数光圈，去点亮国家和个人美好的未来！

祝福同学们前程锦绣、梦圆人生！谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)