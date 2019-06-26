第十届全国中外合作办学年会召开

人民网北京6月26日电 （记者张烁）第十届全国中外合作办学年会25日在广州开幕，主题为“加快和扩大教育开放新形势下的中外合作办学”，来自500余所高校的800位代表参会。本届年会同时为中国高等教育学会中外合作办学研究分会第四届学术年会。

据悉，年会由教育部国际合作与交流司支持，厦门大学中外合作办学研究中心、广东省教育厅、中国高等教育学会中外合作办学研究分会共同主办，暨南大学承办。年会的分专题有“扩大教育开放，同世界一流资源开展高水平合作办学的落实机制”“中外合作办学党的建设和思想政治教育”“《中国教育现代化2035》规划框架下的中外合作办学政策需求和学校战略规划”“中外合作办学助推‘双一流’建设、‘一带一路’建设和中外人文交流机制建设”等。

大会主席、厦门大学中外合作办学研究中心主任、中国高等教育学会中外合作办学研究分会理事长林金辉主持开幕式。林金辉代表大会组委会在大会上作了题为《将中外合作办学高水平发展落到实处》的主旨报告。他指出，党的十九大以来，中外合作办学取得了重要成就，顶层设计日臻完善，质量效益继续提升，专家队伍不断扩大。当前，我国正在加快和扩大教育对外开放，中外合作办学面临新的发展形势，必须主动适应。林金辉强调，越是扩大教育开放，越要加强党的建设。他还重点分析了新形势下中外合作办学的四大政策取向，一是更加注重创新引领，二是更加注重辐射示范，三是更加注重风险管控，四是更加注重依法保障。

上海纽约大学校长俞立中，温州肯恩大学党委书记、理事长王北铰，深圳北理莫斯科大学党委书记陆万伟，暨南大学校长宋献中，上海大学党委副书记、副校长龚思怡，东莞理工学院校长马宏伟，浙江科技学院副校长郑有取，西南政法大学国际学院院长秦洁，温州大学意大利分校校长严晓鹏，中国科学院大学中丹学院院长赵红等专家学者做大会报告。

与会代表认为，在加快和扩大教育对外开放的新形势下，在广东这个得改革开放风气之先的地方举办本届年会，为政府、中外合作办学者、校长以及专家学者提供高端、深度的对话平台，促进经验交流、规律探索和实质合作，服务政府决策、指导办学实践、培养人才队伍、引导社会舆论，为新时代中外合作办学高水平发展提供专业支持和政策支撑，具有十分重要的意义。

据悉，截至目前，全国经审批机关批准设立或举办的中外合作办学机构、项目共有2431家，其中，高等教育中外合作办学机构、项目占总数的90%左右；中外合作办学在校生规模大约60万人，其中高等教育在校生规模大约55万人，已经毕业的学生超过200万人。高等教育中外合作办学涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类200多个专业。合作对象涉及36个国家和地区，800多所外方高校，700多所中方高校。截至2018年，10所具有法人资格的本科及以上高等教育中外合作办学机构在校国际学生1940人，来自全球70多个国家和地区，80%以上攻读学位。

林金辉认为，作为扩大教育对外开放重要战略支撑的中外合作办学，无疑将在中国教育现代化进程中发挥越来越重要的作用。一是在满足人民对多样化、高质量、国际化教育需求方面起了不可替代的作用。当前，中外合作办学作为“不出国门的留学”被赋予了新的时代内涵。据统计，中外合作办学一年能为国家节省几百亿元的外汇。二是中外合作办学以开放促改革促发展，通过优质教育资源引进、消化、融合、创新，在促进高校“双一流”建设方面起了不可替代的作用。三是中外合作办学独特的制度设计及在办学实践中积累的可复制可推广的经验与世界共享，直接参与了全球教育治理和教育规则的制定，在中国教育走向世界教育中心方面发挥了不可替代的作用。

据介绍，全国中外合作办学年会发起、牵头单位厦门大学中外合作办学研究中心是中国第一家以中外合作办学为研究对象的专门研究机构。9多来，历届年会打造了五大平台，对全国中外合作办学的规范、健康、有序和可持续发展发挥了资政咨询、服务社会、引导舆论的独特作用：一是理论研究平台。年会迄今十大主题及七十多个分专题的研究已形成“系列和品牌效应”，对办学实践起了基础性、先导性和引领性的作用；二是政策咨询平台。年会组委会承办教育部中外合作办学工作座谈会、征求意见会、专家培训会已成惯例；三是人才聚集平台。年会凝聚了大批中外合作办学专家，培养了一批专家型中外合作办学人才；四是高端对话平台。年会建立了政府、办学者、校长以及专家学者的高端对话机制；五是舆论引导平台。年会通过大量研究和媒体支持，有效引导了社会舆论，推动形成了中外合作办学主流话语体系。

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