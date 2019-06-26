"技能一带一路国际人才港计划"全面推进交流研讨会举行

人民网北京6月26日电 “技能一带一路国际人才港计划”全面推进交流研讨会25日在英国驻华大使馆官邸举行。“技能发展是一个国家经济增长的基石，对促进社会的流动性和包容性发挥着巨大作用。”英国驻华大使吴百纳表示，非常高兴看到中英两国正在密切合作，共同解决技能人才发展的挑战。

图为英国驻华大使吴百纳发言 王子文/摄

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋表示，中国经济的高质量发展需要高素质人才来支撑，既包括创新型人才，又需要应用型和技术型人才。要重视国际合作，通过产教融合的机制，更好地提升人才培养的水平，特别是应用型、技术技能型人才的水平。

图为教育部学校规划建设发展中心主任陈锋发言 王子文/摄

培生集团首席执行官范岳涵表示，中国提出打造“双师型”教师队伍是非常正确的决定，培养“双师型”教师也非常有意义。但短期来看，这一目标对教师的挑战很大，他们需要改变教学模式、采用不同的教学和测评方法，这样才能更好地调动学生的积极性，让学生在实践中应用所学的知识。

范岳涵认为，当下的就业岗位变化速度特别快，总是会出现技能的缺口，为了让不同学术背景的学生通过不同路径进入高等教育院校和就业，应当积极邀请用人单位参与职业资格认证开发。因此，在中国职业教育发展过程中，速度、创新、适应性以及雇主的参与是很重要的。

图为培生集团首席执行官范岳涵发言 王子文/摄

谈及人工智能对职业教育的影响时，范岳涵强调，学会如何学习以及在职业生涯中不断接受培训、获取新技能非常关键，今天存在的很多岗位和职业都将在人工智能和自动化的影响下发生改变，这就对工作技能和职业教育提出了更高的要求。

研讨会上，由吴百纳大使及众多参会代表见证，教育部学校规划建设发展中心、英国技能优才中心和培生集团共同签署了合作开发职业能力证书体系框架谅解备忘录，旨在推动中国技能教育体系的快速发展。

图为合作开发职业能力证书体系框架谅解备忘录签署仪式 王子文/摄

据了解，“技能一带一路国际人才港计划”由教育部学校规划建设发展中心和英国技能优才中心共同建立，该计划的目标是在中国建立以职业教育院校为基础的国际人才港中心，帮助提高中国职业院校的教学水平，并为学生提供世界一流的学习内容和相关服务。（郝孟佳 王子文）

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