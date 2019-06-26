原标题：调查：2/3美国人后悔上大学

教育被许多人认为是改变命运的最佳通道，近日美国的一项调查却令人大跌眼镜：约2/3的人对读大学感到后悔。

据美国哥伦比亚广播公司25日报道，美国薪资调查公司PayScale近日对约24.8万美国人进行了调查，于25日公布了调查结果。总体而言，约2/3的受访者表示后悔读大学，而“学生贷款”是他们最大的不满，27%的受访者将其列为后悔的头号原因。其他不满包括择校错误、糟糕的校园网络、完成学业所花费的时间过长和学业成绩不佳等。

报道称，美国的学生贷款债务总额在2019年已经达到近1.6万亿美元，约70%的应届毕业生都背负着债务离校，平均每人欠债3.3万美元。为了偿还学生贷款，不少年轻人不得不拼命攒钱、推迟购买住房，甚至连买食品和日用品都有困难。此外，不只是千禧一代，年龄较大的婴儿潮一代也有偿还学生债务的困扰。他们中有人为了适应工作环境的变化接受了继续教育，不少62岁以上的人还在用社会保障金还贷。

调查结果也解释了为什么学生贷款问题成为了近期一些美国总统候选人谈论的热门话题。参议员桑德斯不久前提出一项计划：对华尔街交易征税，并将收益用于偿还1.6万亿美元的学生贷款债务。有民主党人士称，当前的学生贷款是压榨学生，让借款公司赚了个盆满钵满，不过也有反对者认为，大多数人具备偿还能力，桑德斯的计划代价太大。 (冯国川)

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