“5·25”大学生心理健康教育月活动总结交流会举办

人民网北京6月26日电 （记者 熊旭）昨日，由教育部思政司和北京市委教育工委共同主办的2019年“5·25”大学生心理健康教育月活动总结交流会在北京科技大学举行。会议交流展示了“5·25”大学生心理健康教育月活动的成果，总结了各地各高校心理健康教育工作取得的进展和成效。

据悉，本届总结交流会以“筑梦青春，追梦成长”为主题，自4月启动以来，各地各高校以庆祝新中国成立70周年为契机，按照工作部署，结合学校实际，广泛发动、深入动员，组织开展大学生心理健康教育，普及心理健康知识与理念，实施心理素质教育，举办心理健康文体活动，并注重创新教育活动的内容和形式，突出学生的主体作用，着力增强活动的吸引力、感染力、科学性和实效性。以首都高校为例，活动期间，共有21所高校联合承办了心理健康文创作品创意大赛、原创微视频大赛、心理知识网络竞赛等9项全市性大型活动，56所高校自主举办了413项特色活动，吸引了24万多名大学生参与其中。

会议强调，心理健康教育是一项系统的育人工程，各地各高校要坚持“精准思政”的总体思路，强弱项、补短板、抓关键，进一步加强大学生心理健康教育工作。要“知人心”，关心学生所思、所忧、所盼，对学生思想心态做到知根知底、心中有数；要“稳人心”，要综合校内外多方资源，及时帮助解决学生心理健康问题，强化学生安全感和理性平和心态；要“暖人心”，切实帮助学生解决好学习、生活、交友等方面的问题或困难，把工作做到学生心坎上；要“聚人心”，对学生开展爱国奋进精神教育，教育引导学生树立起为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的坚定信念，把个人的小我融入祖国和人民的大我，更好地成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

会议还展示了首都医科大学师生原创心理励志歌曲《雁飞》、中国石油大学学生心理成长故事《无奋斗 不青春》等心理健康教育活动优秀作品，并对首都高校心理健康活动月最佳组织奖单位进行了授牌。最后，上海市教卫工作党委、天津市委教育工委、浙江大学、中国农业大学、哈尔滨工程大学、南昌大学等单位做了交流发言。

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