教育、网信、公安三部门再次发布提醒：高考录取特殊渠道不可信

人民网北京6月26日电 （记者 何淼）记者从教育部了解到，高考前，教育、网信、公安三部门梳理汇总了历年来“冷饭热炒”的涉及考试阶段的谣言。在高考成绩公布查询之际，三部门再次发布高考关于录取的谣言和防范提醒：莫信谣传谣，只要通过省级招办和招生高校指定渠道查询核验，“李鬼”必会露马脚。教育部实施高校招生“阳光工程”已经多年，招生政策、录取结果都在阳光下主动接受监督，不要听信走所谓“内部渠道”的捷径，所有招生信息查询和录取均不向考生和家长收取任何费用。

图片来源教育部网站 巩柯驿、李琳娜/配图

一、不能信的“意外之喜”

高考结束后，不法分子利用考生和家长普遍存在急切、复杂、侥幸的心理，通过手机、网络发布各种上大学的诱惑信息，比如发放奖学金、补助金、录取通知书等。面对送上门的“意外之喜”，部分考生和家长没能保持冷静，不知不觉跌入不法分子早已布下的陷阱之中。正确做法：考生需关注所在省份招生考试机构的官方网站(或微信公众号等渠道)，按照公布的工作进程和查询办法，便可查询与本人录取相关的信息，切不可听信非官方信息。

二、不能信的“高收费志愿填报指导专家”

针对考生父母“望子成龙”“望女成凤”的心理，特别是高考时希望子女能实现“鲤鱼跳龙门”的愿望，近年来一些商业机构涌入志愿填报指导市场。各种噱头广告令人眼花缭乱，如“精准定位院校”“与C9、985、211院校成功牵手”“着名部属高校权威志愿填报专家组成团队”“志愿推荐成功率＞99%”等等。专家还被包装成“特约”“首席”“明星”“金牌”等等。收费更是高得离谱，有的是39800元起，有的5万元套餐。这些高收费志愿填报专家指导完全是一种不规范的市场行为，其中不乏诈骗。

三、不能信的“钱学交易”和“特殊渠道”

每年总会有一些经过包装的所谓人脉广的“能人”“厉害人”在高考期间活跃，他们自称是高校或省招生办某领导的熟人，重点针对高考成绩不理想或落榜、家庭经济条件尚可的考生和家长，鼓吹能用钱买到“校长指标”“内部指标”“计划外指标”“点招指标”等，或可以通过自主招生等特殊渠道满足考生“低分高录”，让考生录取到心仪的院校、热门专业等，谋取不法利益。须知，高校招生有严格规范的录取程序和监督机制，想通过“花钱就能上大学”是完全不现实和做不到的。高校招生没有各种所谓的内部指标，高校招生工作不仅要接受校内监督，还要在省级招生考试机构的监督下录取。

四、不能信的“野鸡大学”

近年来，总有不法分子使用近似正规高校名称或仿冒正规高校网站混淆是非，还有使用中国、北京、首都、华北、华东、财经、管理、经济等热门词汇虚构高校，在网上网下进行招生诈骗。教育部每年均会在官方网站公布当年全国高等学校名单，未在名单内的为非学历教育培训机构或虚假学校，考生和家长要认真核实，有疑问可与所在地省级教育行政部门核实。

(责编：何淼、熊旭)